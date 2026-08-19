Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Napoli bidik triple raid mengejutkan di Premier League untuk Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee, dan Nicolas Jackson!
Meningkatkan pencarian penyerang
Menurut Gianluca Di Marzio, Napoli tengah aktif menjajaki pasar untuk memperkuat opsi serangan mereka setelah kepergian Romelu Lukaku ke Fenerbahce. Lini serang saat ini sudah dihuni David Neres, Rasmus Hojlund, Matteo Politano, dan Alisson Santos.
Mendatangkan pencetak gol yang tajam tetap menjadi prioritas utama petinggi klub seiring upaya mereka menjaga daya saing. Mengevaluasi beberapa target memastikan klub dapat bergerak cepat jika peluang yang tepat muncul sebelum bursa transfer ditutup.
- Getty Images Sport
Gabriel Jesus
Profil pertama yang dipertimbangkan klub adalah Jesus. Penyerang asal Brasil itu memulai karier klub seniornya di Palmeiras, di mana ia terpilih sebagai Pendatang Baru Terbaik di Campeonato Brasileiro Série A 2015 dan finis di posisi pertama di Copa do Brasil, sebelum memenangkan Bola de Ouro pada 2016 untuk membantu Palmeiras meraih gelar liga nasional pertama mereka dalam 22 tahun.
Jesus menandatangani kontrak dengan Manchester City pada Januari 2017 dalam transfer senilai £27 juta, dengan memenangi empat gelar Premier League, tiga Piala EFL, dan satu Piala FA, sebelum bergabung dengan Arsenal pada Juli 2022 dengan nilai £45 juta. Setelah absen hampir sepanjang tahun kalender 2025 karena cedera, ia kembali pada 10 Desember melawan Club Brugge dan mencetak gol pertamanya dalam lebih dari 11 bulan saat menghadapi Aston Villa.
- Getty Images Sport
Joshua Zirkzee
Alternatif lain yang masuk radar Napoli adalah penyerang Manchester United Zirkzee. Pemain Belanda itu merupakan lulusan sistem akademi Bayern Munich dengan 17 penampilan di tim utama, serta sempat menjalani masa peminjaman di Parma dan Anderlecht sebelum bergabung secara permanen dengan Bologna pada Agustus 2022.
Penampilan menonjolnya bersama Bologna membuatnya masuk dalam Serie A Team of the Year 2023–24 dan memenangi penghargaan pemain terbaik U-23 liga, yang kemudian memberinya kepindahan ke Manchester United pada Juli 2024. Kini, situasinya saat ini di Old Trafford telah menarik minat para peminat potensial di bursa transfer.
- Getty Images Sport
Nicolas Jackson
Kandidat terakhir yang sedang dievaluasi oleh tim manajemen adalah penyerang Chelsea Jackson. Setelah berkembang bersama Casa Sports dan Villarreal, Jackson menjalani debutnya di La Liga pada 2021 dan menandatangani kontrak berdurasi delapan tahun dengan Chelsea pada 2023 dengan nilai yang dilaporkan sebesar £32 juta, sebelum kemudian mencetak gol di final UEFA Conference League 2025 melawan Real Betis.
Jackson menghabiskan musim 2025–26 sebagai pemain pinjaman di klub Bundesliga Bayern Munich dengan nilai €16,5 juta, di mana ia mencetak gol di Liga Champions melawan Pafos dan menjuarai Bundesliga 2025–26 setelah mengalahkan VfB Stuttgart. Berbekal latar belakang yang luas ini, Napoli kini sedang mempertimbangkan potensi langkah di antara kandidat-kandidat yang masuk daftar pendek tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami