Profil pertama yang dipertimbangkan klub adalah Jesus. Penyerang asal Brasil itu memulai karier klub seniornya di Palmeiras, di mana ia terpilih sebagai Pendatang Baru Terbaik di Campeonato Brasileiro Série A 2015 dan finis di posisi pertama di Copa do Brasil, sebelum memenangkan Bola de Ouro pada 2016 untuk membantu Palmeiras meraih gelar liga nasional pertama mereka dalam 22 tahun.

Jesus menandatangani kontrak dengan Manchester City pada Januari 2017 dalam transfer senilai £27 juta, dengan memenangi empat gelar Premier League, tiga Piala EFL, dan satu Piala FA, sebelum bergabung dengan Arsenal pada Juli 2022 dengan nilai £45 juta. Setelah absen hampir sepanjang tahun kalender 2025 karena cedera, ia kembali pada 10 Desember melawan Club Brugge dan mencetak gol pertamanya dalam lebih dari 11 bulan saat menghadapi Aston Villa.