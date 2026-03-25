SSC Napoli v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Napoli, apakah Spinazzola tidak akan memperpanjang kontraknya? Juventus mencoba mendekatinya: pembicaraan, kontrak, dan biaya transfer

L. Spinazzola

Apa kabar terbaru mengenai kemungkinan transfer gratis bagi Bianconeri menjelang musim depan.

Tujuan Juventus di akhir musim ini hanya satu: meraih posisi ke-4 dan lolos ke edisi berikutnya Liga Champions UEFA, sehingga sekaligus memastikan kehadiran berkelanjutan di kompetisi Eropa teratas serta pendapatan yang signifikan yang dapat memberikan keleluasaan lebih bagi manajemen La Vecchia Signora dalam bursa transfer musim panas nanti.

Namun di antara kemungkinan transfer besar, di kubu Juventus tidak melupakan dan tidak mengabaikan para pemain yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini: di antaranya, Bianconeri memantau dengan cermat mantan pemain mereka, Leonardo Spinazzola, yang kini bermain untuk Napoli.

  • JUVE MEMINATI SPINAZZOLA

    Bukan rahasia lagi bahwa tim asuhan Luciano Spalletti membutuhkan tambahan pemain yang tepat menjelang musim depan, baik untuk Liga Champions maupun untuk lolos ke kompetisi Eropa lainnya. Tambahan pemain yang tepat, seperti yang telah disebutkan, untuk beberapa lini, pemain berpengalaman, dan pemain yang dapat menjamin keandalan di bawah arahan pelatih asal Certaldo tersebut.

    Semua alasan di ataslah yang membuat Juventus menaruh perhatian dan memantau situasi Spinazzola di Napoli: seperti yang dilaporkan juga oleh rekan-rekan di Sky Sport, direktur eksekutif Damien Comolli dan stafnya sedang mengikuti perkembangan terkini mengenai masa depan pemain sayap yang saat ini berada di bawah asuhan Antonio Conte. Pihak manajemen Juventus, terkait pemain yang kontraknya akan habis, telah melakukan pendekatan untuk kemungkinan kembalinya dia ke Juventus secara gratis.

  • KEMBALI

    Perlu diingat bahwa ini akan menjadi kembalinya Spinazzola: pemain sayap kelahiran 1993 ini pernah membela Juventus dari tahun 2010 hingga 2012 di tim Primavera (dan juga memenangkan Turnamen Viareggio), serta pada musim 2018/2019 di tim utama, di mana ia tampil dalam 12 pertandingan dan memenangkan Scudetto serta Supercoppa Italia.

  • APAKAH NAPOLI TIDAK MEMPERPANJANG KONTRAKNYA?

    Sampai ada bukti sebaliknya, karena kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026, Spinazzola sudah bebas untuk bergabung dengan klub mana pun menjelang musim depan, termasuk Juventus.

    Pihak manajemen Juventus, seperti yang telah disebutkan, telah menghubungi sang pemain, namun terlebih dahulu diperlukan keputusan darinya terkait kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Napoli: hingga saat ini, menurut laporan Sky Sport, klub yang dipimpin oleh Aurelio De Laurentiis telah mengajukan perpanjangan kontrak kepada pihak sang pemain, dengan menawarkan perpanjangan untuk satu musim dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

    Juventus, di sisi lain, siap memenuhi permintaan sang pemain dengan menawarkan kontrak dua tahun. Bagaimanapun, Spinazzola ingin memprioritaskan Napoli, yang harus mempertimbangkan apakah akan mengubah tawarannya atau membiarkan sang bek sayap hengkang secara gratis, sehingga memungkinkan Juventus untuk masuk.

  • BIAYA

    Lalu, berapa biaya yang harus dikeluarkan Juventus jika melakukan transfer ini?

    Jelas, karena ini adalah negosiasi transfer gratis, tidak perlu menghitung biaya transfer dan tidak perlu melakukan kesepakatan dengan Napoli. Sebaliknya, yang perlu dipertimbangkan adalah biaya komisi dan gaji Spinazzola yang saat ini menerima 1,8 juta euro per tahun (sekitar 3,3 juta euro sebelum pajak).

    Oleh karena itu, transfer ini sangat terjangkau bagi Si Nyonya Tua yang akan memperkuat barisan sayapnya dengan pemain berpengalaman dan berkualitas, serta membawa kembali ke Turin seorang pemain yang tumbuh di akademi klub selama dua tahun setelah bergabung dari akademi Siena.

