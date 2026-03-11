Goal.com
antonio conte napoliGetty Images

Napoli, apa masa depan Conte? Kontrak, gaji, rumor perpanjangan kontrak, dan langkah-langkah di bursa transfer

Tim Azzurri melanjutkan perjuangan di Liga Champions di bawah kepemimpinan Conte: apa yang terungkap tentang masa depan sang pelatih.

Napoli terus berjuang untuk memastikan kualifikasi ke Liga Champions UEFA musim depan, dengan satu pertanyaan: apakah Antonio Conte masih akan memimpin tim Azzurri pada musim 2026/27?

Sejak awal musim, beredar rumor dan pertanyaan tentang masa depan pelatih asal Lecce tersebut, terutama setelah beberapa gejolak yang terjadi dalam 12 bulan terakhir di Castel Volturno.

Misalnya, pada akhir bursa transfer musim dingin 2025, dengan penjualan dan kegagalan untuk menggantikan Khvicha Kvaratskhelia di tengah-tengah perebutan Scudetto dengan Inter. Semacam jarak singkat antara Conte dan Aurelio De Laurentiis yang memicu, pada musim semi lalu, beberapa rumor tentang kemungkinan kembalinya Conte ke Juventus, yang kemudian dibantah oleh seluruh lingkungan Azzurri. Kompak, seperti yang terlihat setelah masa sulit di awal November lalu, yang ditandai dengan kemarahan setelah kekalahan di Bologna ("Saya khawatir, saya tidak ingin mengantar orang mati").

Tapi bagaimana keadaan saat ini? Apa yang bocor tentang masa depan Conte.

  • APAKAH CONTE AKAN TETAP DI NAPOLI?

    Pertanyaan pertama jelas: Apakah Conte masih akan menjadi pelatih Napoli musim depan?

    Hingga saat ini, jawabannya adalah ya. Tidak ada bayangan di cakrawala mengenai masa depan pelatih tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Repubblica, yang menekankan bahwa hubungan dengan tim sangat luar biasa dan semakin kokoh melalui kesulitan yang dialami dalam beberapa bulan terakhir.

    Dan kualifikasi ke Liga Champions musim depan bisa menjadi batu terakhir untuk menghilangkan semua keraguan yang tersisa.

  • KONTRAK CONTE: TIDAK ADA KLAUSUL

    Niat Conte adalah untuk menghormati kontrak tiga tahun yang ditandatangani pada 2024 yang mengikatnya dengan Napoli hingga akhir musim depan, yaitu hingga 30 Juni 2027.

    Dan sebuah detail dalam perjanjian dengan Azzurri memperkuat skenario ini: seperti dilaporkan oleh Il Mattino, tidak ada klausul pelepasan yang dapat membebaskan Conte secara sepihak, yang berniat untuk melanjutkan hingga kontrak berakhir secara alami.

  • Gaji Conte dan Kemungkinan Perpanjangan Kontrak

    Tidak jelas apakah Conte dapat memperpanjang masa tinggalnya di Napoli.

    Pelatih asal Lecce ini adalah pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A saat ini, dengan gaji bersih sebesar 8 juta euro per musim. Pada akhir 2025, beredar rumor tentang kemungkinan perpanjangan kontrak untuk dua musim lagi, sehingga kontraknya akan berakhir pada Juni 2029.

    Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret terkait perpanjangan kontrak, yang mungkin akan dibahas ketika Conte dan klub bertemu di akhir musim untuk mengevaluasi musim ini dan merencanakan musim 2026/27.

  • LANGKAH-LANGKAH PASAR SELANJUTNYA

    Faktor yang sangat penting adalah faktor pasar, yang sama yang lebih dari setahun yang lalu menyebabkan ketegangan bagi Kvara dan yang musim panas lalu membawa Kevin De Bruyne dalam sesi transfer fantastis senilai lebih dari 100 juta.

    Kualifikasi ke Liga Champions berikutnya, target yang tidak boleh gagal, akan menjamin pendapatan dan dana bagi Giovanni Manna, yang sudah bekerja untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk memperbaiki skuad di semua lini, dengan mempertimbangkan beberapa batasan ekonomi dan strategis yang harus dipatuhi.

    Masa depan akan didasarkan pada konfirmasi Rasmus Hojlund dan Alisson Santos, menuju penebusan dengan total 60 juta, dengan tujuan untuk mengamankan Scott McTominay dengan perpanjangan kontrak. Kemudian, profil-profil yang masuk akan dievaluasi, dengan memeriksa keluarnya pemain dan menerima masukan serta kebutuhan dari pelatih.

    Hubungan antara Conte dan Napoli tetap kuat, dan konfirmasi untuk tahun ketiga bersama adalah skenario yang paling mungkin saat ini.

