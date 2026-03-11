Napoli, apa masa depan Conte? Kontrak, gaji, rumor perpanjangan kontrak, dan langkah-langkah di bursa transfer

Napoli terus berjuang untuk memastikan kualifikasi ke Liga Champions UEFA musim depan, dengan satu pertanyaan: apakah Antonio Conte masih akan memimpin tim Azzurri pada musim 2026/27?

Sejak awal musim, beredar rumor dan pertanyaan tentang masa depan pelatih asal Lecce tersebut, terutama setelah beberapa gejolak yang terjadi dalam 12 bulan terakhir di Castel Volturno.

Misalnya, pada akhir bursa transfer musim dingin 2025, dengan penjualan dan kegagalan untuk menggantikan Khvicha Kvaratskhelia di tengah-tengah perebutan Scudetto dengan Inter. Semacam jarak singkat antara Conte dan Aurelio De Laurentiis yang memicu, pada musim semi lalu, beberapa rumor tentang kemungkinan kembalinya Conte ke Juventus, yang kemudian dibantah oleh seluruh lingkungan Azzurri. Kompak, seperti yang terlihat setelah masa sulit di awal November lalu, yang ditandai dengan kemarahan setelah kekalahan di Bologna ("Saya khawatir, saya tidak ingin mengantar orang mati").

Tapi bagaimana keadaan saat ini? Apa yang bocor tentang masa depan Conte.