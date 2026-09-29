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Napoli, Anguissa meminta 6 juta per musim untuk memperpanjang kontrak: apa yang tersirat soal AC Milan untuk kemungkinan merekrutnya secara gratis

AC Milan
Transfers

Napoli, hubungan dengan Anguissa membeku dalam pembahasan perpanjangan kontrak yang habis pada Juli: gelandang Kamerun itu dikaitkan dengan AC Milan

Sebuah derby, sekali lagi, di luar lapangan, bisa menanti Inter dan Milan yang dalam beberapa pekan terakhir memantau situasi Zambo Anguissa: gelandang Kamerun itu masih belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juli 2027 dan, karena itu, bisa meninggalkan Napoli dengan status bebas transfer. "Saya berbicara dengan Frank dan agennya pada akhir Agustus. Saya melihatnya setiap hari, dia baik-baik saja, dan fokus," kata Giovanni Manna, direktur olahraga Napoli. "Saya sudah mengatakannya selama setahun: jika kami bisa menemukan kesepakatan, bagus, jika tidak, dia sudah memberi banyak kepada klub dan tidak akan ada masalah untuk berpisah pada akhir musim."

  • PERMINTAAN TINGGI

    Saat ini Anguissa menerima gaji sebesar 3,6 juta euro per musim dan disebut telah meminta penyesuaian hingga 6 juta euro bersih per musim untuk memberi lampu hijau pada kesepakatan kontrak baru. Bagi Napoli, itu tampak lebih sebagai titik perpecahan dengan sang pemain ketimbang sebuah proposal. Inter, seperti halnya klub-klub lain yang berada sedikit di belakang, memantau situasi ini dengan sangat tertarik.

  • SURVEI MUSIM PANAS

    Anguissa dan Napoli, tanda-tanda perpisahan. Sudah sejak musim panas lalu, pihak sang pemain, menyusul kepergian Conte, telah melihat-lihat peluang lain demi mencari solusi menarik di bursa transfer. Milan sempat mencoba menjajaki situasi baik dengan agen maupun dengan klub Napoli, tetapi saat itu tidak membuka ruang untuk dialog.

    Saat ini tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung antara klub via Aldo Rossi dan kubu Anguissa, meski minat itu ada dan patut diperhitungkan, terutama jika keretakan dengan Napoli menjadi definitif.

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