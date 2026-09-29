Anguissa dan Napoli, tanda-tanda perpisahan. Sudah sejak musim panas lalu, pihak sang pemain, menyusul kepergian Conte, telah melihat-lihat peluang lain demi mencari solusi menarik di bursa transfer. Milan sempat mencoba menjajaki situasi baik dengan agen maupun dengan klub Napoli, tetapi saat itu tidak membuka ruang untuk dialog.

Saat ini tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung antara klub via Aldo Rossi dan kubu Anguissa, meski minat itu ada dan patut diperhitungkan, terutama jika keretakan dengan Napoli menjadi definitif.