Napoli-Allegri, saatnya tiba: inilah kapan kontrak dengan Milan bisa diputus

Pengakhiran hubungan kerja antara Milan dan Massimiliano Allegri akan terjadi setelah tarik-menarik yang berlangsung hampir sebulan, menyusul pengumuman pemecatan yang disampaikan melalui pernyataan resmi dari pemegang saham mayoritas Red Bird, bukan dari klub. Langkah tersebut, ditambah dengan pemberitahuan tiga hari kemudian melalui PEC bahwa ia telah diberhentikan dari jabatannya, telah memperburuk hubungan antara kedua belah pihak, yang sebelumnya sudah tegang terkait besaran pesangon yang harus dibayarkan kepada Allegri dan anggota stafnya. Pelatih tersebut awalnya meminta jumlah sekitar 7 juta euro, sementara Milan menawar dengan menawarkan hanya 500.000 euro.