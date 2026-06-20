Massimiliano Allegri ke Napoli, kali ini benar-benar serius. Setelah pengumuman resmi penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih barunya—yang menggantikan pelatih asal Livorno yang telah dipecat—Milan kembali menjalin kontak dalam beberapa hari terakhir dengan tim manajemen calon pelatih klub Azzurri tersebut. Massimo Calvelli, perwakilan Red Bird yang mewarisi wewenang penandatanganan urusan administratif dari Giorgio Furlani sambil menunggu penunjukan CEO baru, sedang mengurus proses pemutusan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2027.
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Napoli-Allegri, saatnya tiba: inilah kapan kontrak dengan Milan bisa diputus
MOMEN-MOMEN PENTING
Menurut laporan Gianluca Di Marzio, antara Senin dan Selasa mendatang, Massimiliano Allegri berharap dapat menyelesaikan proses ini dan menerima seluruh dokumen yang diperlukan untuk membatalkan kontraknya yang semula mengikat dirinya dan stafnya dengan klub Rossonero untuk satu musim lagi – mengingat kegagalan lolos ke Liga Champions, opsi perpanjangan otomatis hingga tahun 2028 pun tidak berlaku.
PERTARUNGAN KERAS MENGENAI BUONUSCITA
Pengakhiran hubungan kerja antara Milan dan Massimiliano Allegri akan terjadi setelah tarik-menarik yang berlangsung hampir sebulan, menyusul pengumuman pemecatan yang disampaikan melalui pernyataan resmi dari pemegang saham mayoritas Red Bird, bukan dari klub. Langkah tersebut, ditambah dengan pemberitahuan tiga hari kemudian melalui PEC bahwa ia telah diberhentikan dari jabatannya, telah memperburuk hubungan antara kedua belah pihak, yang sebelumnya sudah tegang terkait besaran pesangon yang harus dibayarkan kepada Allegri dan anggota stafnya. Pelatih tersebut awalnya meminta jumlah sekitar 7 juta euro, sementara Milan menawar dengan menawarkan hanya 500.000 euro.
KONTRAK DENGAN NAPOLI
Setelah selesaikan langkah-langkah formal terakhir, Allegri akan bebas menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Napoli untuk beberapa musim ke depan. Antara pelatih asal Toscana tersebut—yang akan menggantikan Antonio Conte setelah dua musim—dan pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, memang telah tercapai kesepakatan mengenai kontrak berdurasi tiga tahun dengan gaji sebesar 4,5 juta euro ditambah bonus.