Max Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 3-3 melawan Roma di Maradona pada pekan kedelapan Serie A.





KARTU MERAH

Ofisial keempat memanggil wasit, lalu saya diusir. Saya sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ini mengecewakan, tetapi lain kali saya akan tetap di bangku cadangan, seperti dilansir TMW. Setiap kali saya bergerak, saya diusir. Saya melihat orang lain masuk ke lapangan dan membalikkan keadaan. Saya berterima kasih kepada Saccani. Selebihnya, saya hanya punya pujian untuk para pemain."





PENURUNAN KONDISI FISIK

"Malam ini tim tampil baik melawan Roma yang kuat. Pada gol ketiga, kami tidak bisa berbuat lebih banyak, tetapi jika bermain dengan semangat seperti ini, kami akan naik di klasemen."



