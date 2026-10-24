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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli, Allegri murka: "Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, saya tidak dalam kondisi untuk mengomentari pertandingan"

M. Allegri
SSC Napoli
SSC Napoli vs Roma
Roma
Serie A

Pelatih Napoli berbicara setelah hasil imbang 3-3 melawan Roma.

Max Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 3-3 melawan Roma di Maradona pada pekan kedelapan Serie A.


KARTU MERAH

Ofisial keempat memanggil wasit, lalu saya diusir. Saya sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ini mengecewakan, tetapi lain kali saya akan tetap di bangku cadangan, seperti dilansir TMW. Setiap kali saya bergerak, saya diusir. Saya melihat orang lain masuk ke lapangan dan membalikkan keadaan. Saya berterima kasih kepada Saccani. Selebihnya, saya hanya punya pujian untuk para pemain."


PENURUNAN KONDISI FISIK

"Malam ini tim tampil baik melawan Roma yang kuat. Pada gol ketiga, kami tidak bisa berbuat lebih banyak, tetapi jika bermain dengan semangat seperti ini, kami akan naik di klasemen."


  • BANYAKNYA GOL YANG KEBOBOLAN

    "Saya mengubah cara bermain. Sekarang saya ingin semua pemain menyerang," ujarnya dengan nada provokatif.


    DE BRUYNE SEBAGAI PENGATUR PERMAINAN

    "Dia tidak akan bisa selalu bermain. Kami punya Gilmour dan Lobotka, dan semangatnya harus seperti itu. Saya sangat marah karena kami tidak memenangkan pertandingan."


    GELAS SETENGAH PENUH ATAU SETENGAH KOSONG

    "Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, saya tidak cukup jernih untuk mengomentari pertandingan."



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