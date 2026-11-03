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Allegri NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Napoli, Allegri: "Menghadapi Porto bukan kesempatan terakhir. Membenahi keadaan di liga lebih penting daripada Liga Champions. Kita harus siap menderita atau keluar dengan tulang remuk. Kami ada 13 orang, kita lihat siapa yang masih bisa berdiri."

SSC Napoli
M. Allegri
FC Porto vs SSC Napoli
FC Porto
Champions League

Pelatih Napoli mengulas duel melawan Porto seraya menepis segala dalih atas periode buruk timnya.

Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

Kekalahan 2-0 dari Juventus di Turin kembali membuka babak krisis besar bagi Napoli yang, di tengah krisis cedera, kini harus menghadapi laga yang sudah menentukan kelanjutan kiprah mereka di Liga Champions, saat Napoli bertandang ke Portugal untuk menghadapi Porto.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, menepis alasan soal cedera maupun anggapan bahwa laga ini merupakan "kesempatan terakhir". Namun, ia menegaskan bahwa kiprah timnya sejauh ini di liga belum memenuhi ekspektasi.

  • Cedera Bukan Alasan

    "Banyaknya pemain yang cedera sama sekali tidak mengurangi tekanan karena ini pertandingan penting di Liga Champions melawan tim kuat. Saat ini, tidak ada gunanya berbicara dan menjelaskan. Yang perlu dilakukan hanyalah bertindak, bekerja, membantu para pemain yang cedera pulih, dan mengubah periode negatif ini menjadi periode positif."

  • Membenahi liga adalah hal terpenting

    "Pertandingan besok akan sulit karena Porto datang dengan bekal 10 kemenangan di liga dan mereka juga tampil bagus di Liga Champions. Bagi kami, bicara saja tidak banyak gunanya. Kami harus tampil bagus. Di Liga Champions, nasib kami ada di tangan sendiri karena dengan 10 poin kami setidaknya bisa lolos ke babak play-off. Namun, setelah itu kami harus membenahi performa di liga, dan itulah yang paling penting."

  • Penderitaan atau kegagalan besar

    "Hari ini saya diberi tahu sebuah statistik: dalam 30 menit terakhir, kami kebobolan 11 gol. Artinya, pada fase pertandingan itu ada sesuatu yang luput dari kami. Besok, kami harus berjuang sangat keras, kalau tidak, kami akan pulang dengan kekalahan telak."

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  • Hojlund Ya, De Bruyne Masih Diragukan

    "Hojlund sudah tidak demam. Kami akan berlatih hari ini, lalu melihat apakah De Bruyne bisa bermain besok.

    Kami hanya 13 orang. Bukan berarti saya tidak mau mengatakan apakah dia akan bermain atau tidak, tetapi saya akan menggelar latihan dan menurunkan mereka yang masih bisa berdiri. Saat ini, kami bahkan kesulitan melakukan latihan rondo."

  • Bukan kesempatan terakhir

    "Besok bukan kesempatan terakhir. Dengan 10 poin, kami bisa lolos ke babak play-off. Pertandingan besok penting. Laga melawan Manchester juga penting, tetapi nyaris mustahil. Kami akan berjuang untuk lolos ke babak berikutnya saat menghadapi Club Brugge, Viking, dan Sabah."

Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP