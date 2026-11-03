Pertandingan berikutnya POR Champions League 15.00 NAP Tonton

Kekalahan 2-0 dari Juventus di Turin kembali membuka babak krisis besar bagi Napoli yang, di tengah krisis cedera, kini harus menghadapi laga yang sudah menentukan kelanjutan kiprah mereka di Liga Champions, saat Napoli bertandang ke Portugal untuk menghadapi Porto.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Napoli, Massimiliano Allegri, menepis alasan soal cedera maupun anggapan bahwa laga ini merupakan "kesempatan terakhir". Namun, ia menegaskan bahwa kiprah timnya sejauh ini di liga belum memenuhi ekspektasi.