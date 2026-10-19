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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli, Allegri: "Akan lebih baik jika kami bisa meraih hasil dengan satu tembakan tepat sasaran. Kami terlalu banyak kebobolan."

SSC Napoli
Bodoe/Glimt
SSC Napoli vs Bodoe/Glimt
Champions League

Pelatih Napoli berbicara menjelang pertandingan Liga Champions melawan Bodo/Glimt

Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada Sky menjelang laga melawan Bodo/Glimt pada matchday ketiga Liga Champions, yang akan berlangsung besok malam di Maradona: "Flu? Semoga yang terburuk sudah berlalu. Bagaimanapun, kondisi saya sudah lebih baik. Besok kami harus berusaha tampil baik. Ini pertandingan penting untuk memperbaiki posisi di klasemen. Kemenangan akan memberi kami kepercayaan diri, lalu kami akan fokus menghadapi Roma, yang sedang menjalani musim dengan sangat baik. Apakah saya merasa skuad mendukung saya? Kami juga sempat menunjukkan penampilan yang cukup menarik, tetapi kami terlalu mudah kebobolan dan harus berbuat lebih banyak. Kalau menang, Anda dianggap hebat. Kalau kalah, sebaliknya, untuk tidak menggunakan kata-kata lain. Kami sedang mengupayakan hal itu. Dalam sepakbola, yang penting adalah hasil, dan belakangan ini kami nyaris meraihnya, tetapi gagal. Besok kami harus sangat waspada. Bodo bertahan dengan baik dan piawai melakukan serangan balik. Kami membutuhkan teknik yang bagus dan umpan-umpan yang akurat."


Allegri melanjutkan: "Apakah masa bereksperimen sudah berakhir? Kekalahan dalam satu pertandingan tidak membuat seorang pemain kehilangan kualitasnya. Kami punya sembilan pertandingan dalam sebulan dan semua pemain mampu memberikan kontribusi dengan karakteristik dan kualitas masing-masing. Kami membutuhkan semua pemain, kami tidak bisa bermain dengan sebelas orang yang sama sepanjang musim," seperti dilansir tuttonapoli.net. "De Laurentiis? Saya juga berbicara dengannya pagi ini, tetapi kata-kata tidak banyak berarti. Yang dibutuhkan adalah hasil, selebihnya hanya omong kosong yang dilontarkan. Sabtu lalu kami kalah akibat satu-satunya tembakan. Kami bisa bereaksi secara berbeda saat berupaya merebut kembali bola atau lebih cepat menyadari bahaya. Besok saya tentu akan lebih waspada.


Terakhir, ia berkata: "Apakah saya memperkirakan awal musim seperti ini? Sepakbola menarik karena tidak bisa diprediksi. Yang penting adalah menghadapi hal-hal tak terduga sebaik mungkin, dan sejauh ini kami belum melakukannya. Tidak ada yang mudah. Kami bekerja dalam diam dan berusaha keluar dari situasi ini."


  • Bodo, laga sulit

    Dalam konferensi pers, Allegri menatap pertandingan mendatang: "Ini pertandingan sulit, terlepas dari hasil-hasil sebelumnya. Bodo tampil baik di Liga Champions. Mereka piawai bermain dengan blok pertahanan rendah dan melancarkan serangan balik. Besok kami harus menunjukkan teknik yang baik, akurat dalam mengoper, dan bermain dengan keyakinan untuk menang. Kami harus melewati masa-masa seperti ini dan bangkit darinya. Hanya kami yang bisa melakukannya. Kami harus mengejar hasil yang belum kami dapatkan. Di Liga Champions, kami belum meraihnya, tetapi kemenangan besok bisa membuat kami melihat keadaan secara berbeda. Meski begitu, kami tetap harus memperbaiki berbagai hal dan mengembalikan kondisi terbaik sejumlah pemain yang belum berada di level puncak. Kami harus melakukannya dengan tenang, tanpa kecemasan untuk tampil baik atau terburu-buru. Kualitas sebuah tim tidak berubah drastis tanpa dua hasil pertandingan. Kami harus mengatasi kekurangan pada momen-momen tertentu dalam pertandingan. Sabtu lalu di Venesia pun kami menciptakan banyak peluang, tetapi pada akhirnya hasil pertandingan menunjukkan bahwa kami tidak bermain bagus. Akan lebih baik jika kami meraih hasil dengan satu tembakan ke gawang. Kami perlu bermain dengan teknik yang sangat baik dan kemauan besar".


    Terakhir, soal pertahanan: "Apakah saya berpikir untuk tetap memakai formasi tiga bek besok? Perbedaan antara tiga dan empat bek hanya terletak pada pemain di sisi kanan. Jika Di Lorenzo yang bermain di sana, dia lebih defensif. Jika Politano, Lang, atau Giovane yang bermain, mereka lebih ofensif. Ini bukan soal tiga atau empat bek. Kami harus memainkan pertandingan dengan kualitas teknik yang baik. Tim ini punya kualitas teknik yang tinggi dan akan menunjukkannya seperti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi kami masih punya kekurangan pada momen-momen tertentu saat kebobolan, seperti di Venesia dan Milan. Ada sesuatu yang kurang dari kami pada momen-momen itu".



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