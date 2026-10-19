Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada Sky menjelang laga melawan Bodo/Glimt pada matchday ketiga Liga Champions, yang akan berlangsung besok malam di Maradona: "Flu? Semoga yang terburuk sudah berlalu. Bagaimanapun, kondisi saya sudah lebih baik. Besok kami harus berusaha tampil baik. Ini pertandingan penting untuk memperbaiki posisi di klasemen. Kemenangan akan memberi kami kepercayaan diri, lalu kami akan fokus menghadapi Roma, yang sedang menjalani musim dengan sangat baik. Apakah saya merasa skuad mendukung saya? Kami juga sempat menunjukkan penampilan yang cukup menarik, tetapi kami terlalu mudah kebobolan dan harus berbuat lebih banyak. Kalau menang, Anda dianggap hebat. Kalau kalah, sebaliknya, untuk tidak menggunakan kata-kata lain. Kami sedang mengupayakan hal itu. Dalam sepakbola, yang penting adalah hasil, dan belakangan ini kami nyaris meraihnya, tetapi gagal. Besok kami harus sangat waspada. Bodo bertahan dengan baik dan piawai melakukan serangan balik. Kami membutuhkan teknik yang bagus dan umpan-umpan yang akurat."





Allegri melanjutkan: "Apakah masa bereksperimen sudah berakhir? Kekalahan dalam satu pertandingan tidak membuat seorang pemain kehilangan kualitasnya. Kami punya sembilan pertandingan dalam sebulan dan semua pemain mampu memberikan kontribusi dengan karakteristik dan kualitas masing-masing. Kami membutuhkan semua pemain, kami tidak bisa bermain dengan sebelas orang yang sama sepanjang musim," seperti dilansir tuttonapoli.net. "De Laurentiis? Saya juga berbicara dengannya pagi ini, tetapi kata-kata tidak banyak berarti. Yang dibutuhkan adalah hasil, selebihnya hanya omong kosong yang dilontarkan. Sabtu lalu kami kalah akibat satu-satunya tembakan. Kami bisa bereaksi secara berbeda saat berupaya merebut kembali bola atau lebih cepat menyadari bahaya. Besok saya tentu akan lebih waspada.





Terakhir, ia berkata: "Apakah saya memperkirakan awal musim seperti ini? Sepakbola menarik karena tidak bisa diprediksi. Yang penting adalah menghadapi hal-hal tak terduga sebaik mungkin, dan sejauh ini kami belum melakukannya. Tidak ada yang mudah. Kami bekerja dalam diam dan berusaha keluar dari situasi ini."



