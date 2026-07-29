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'Nantikan hal-hal besar' - Jobe Bellingham buat janji kepada fans Borussia Dortmund setelah musim pertama yang campur aduk di Jerman
Keluar dari bayang-bayang kakak laki-laki
Setelah musim pertamanya di Dortmund yang diwarnai pasang surut, Bellingham siap untuk tahap berikutnya dalam kariernya. Manajemen Dortmund melihatnya sebagai pemain kunci masa depan yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya, Jude, sebelum kepindahannya ke Real Madrid. Dalam tur Dortmund ke Jepang, gelandang itu menegaskan bahwa ia tak lagi ingin dipandang sebagai talenta muda yang menjanjikan, melainkan sebagai profesional yang sudah mapan.
Bellingham mengatakan kepada para wartawan selama tur Asia Timur: “Saya telah memainkan banyak pertandingan dalam karier saya, saya bukan anak muda lagi. Ada banyak pemain yang lebih muda daripada saya.”
- Getty Images Sport
Kemitraan dengan Nmecha
Interaksi antara Bellingham dan Felix Nmecha akan sangat menarik pada musim baru. Duo ini diperkirakan akan menjadi jantung tim Dortmund dan menghadirkan dinamisme yang dibutuhkan di antara kedua kotak penalti. Pemain asal Inggris itu yakin para suporter akan melihat peningkatan yang signifikan, karena koordinasi di lapangan meningkat secara nyata dalam beberapa pekan terakhir.
Bellingham berbicara optimistis tentang kemitraannya dengan Nmecha: "Saya tidak ingin berkata terlalu banyak. Tapi Anda bisa mengharapkan hal-hal besar dari Felix dan saya musim depan. Saya merasa semakin betah di klub, dan kerja sama kami berjalan semakin baik."
Pramusim yang melelahkan di kandang
Untuk siap tampil habis-habisan pada musim mendatang, Bellingham memilih tidak mengambil liburan musim panas yang panjang dan justru fokus mengasah kebugarannya. Profesionalisme ini menjadi indikasi jelas atas ambisinya. Ia tidak ingin membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan demi akhirnya membuat terobosan di Bundesliga dan di panggung Eropa.
Pemain berusia 20 tahun itu menjelaskan secara rinci program latihannya pada musim panas: “Saya pergi ke Birmingham dan berlatih dengan orang-orang yang sudah lama saya kenal. Saya menyelesaikan program klub dan bahkan menambah porsi latihan. Saya hanya ingin menempatkan diri saya dalam kondisi sebaik mungkin.”
- Getty Images Sport
Ujian Supercup kontra Bayern menanti
Dortmund pada masa lalu telah membuktikan diri sebagai tempat para pemain muda mendapatkan polesan akhir untuk menjadi kelas dunia. Kini, Bellingham tampaknya siap melanjutkan jalur ini. Ekspektasi meningkat setelah pramusimnya yang kuat, tetapi sang pemain sendiri tampak menangani tekanan itu dengan baik. Tantangan sekarang adalah secara konsisten menerjemahkan performanya dari sesi latihan dan laga persahabatan ke pertandingan kompetitif. Bentrokan melawan Bayern Munich di Piala Super Jerman bulan depan memberikan panggung yang sempurna bagi Bellingham untuk menunjukkan peningkatan permainannya.
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