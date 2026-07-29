Setelah musim pertamanya di Dortmund yang diwarnai pasang surut, Bellingham siap untuk tahap berikutnya dalam kariernya. Manajemen Dortmund melihatnya sebagai pemain kunci masa depan yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya, Jude, sebelum kepindahannya ke Real Madrid. Dalam tur Dortmund ke Jepang, gelandang itu menegaskan bahwa ia tak lagi ingin dipandang sebagai talenta muda yang menjanjikan, melainkan sebagai profesional yang sudah mapan.

Bellingham mengatakan kepada para wartawan selama tur Asia Timur: “Saya telah memainkan banyak pertandingan dalam karier saya, saya bukan anak muda lagi. Ada banyak pemain yang lebih muda daripada saya.”