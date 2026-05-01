"Malam ini saya bisa pulang ke hotel. Saya akan mandi, tapi kalau lantainya licin, saya bisa terpeleset dan patah leher," kata juara dunia Formula 1 empat kali itu menjelang Grand Prix Miami pada Minggu (pukul 22.00 CEST/Sky) dan menambahkan: "Saya masih berpendapat bahwa bersepeda di Amsterdam juga bisa sangat berbahaya." Lagi pula, dia bisa saja "ditabrak bus" saat melakukannya.
"Nanti saya bisa terpeleset dan patah leher": Bintang Formula 1 Max Verstappen ikut angkat bicara dalam perdebatan soal keselamatan
Pemicu perdebatan mengenai keselamatan ini adalah pertanyaan seorang jurnalis terkait kecelakaan reli yang dialami ayah Verstappen, Jos, pada Minggu lalu. Pria asal Belanda berusia 54 tahun itu, bersama navigatornya Jasper Vermeulen, tergelincir dari lintasan saat mengikuti putaran keempat Kejuaraan Reli Belgia dengan mobil Skoda-nya; mobilnya menyenggol sebuah pohon di tikungan kiri-kanan yang tajam, lalu terguling.
Foto-foto di media sosial memperlihatkan mobil yang hancur di pinggir lintasan. Kedua penumpangnya selamat tanpa cedera. "Itu adalah kecelakaan yang parah, tapi hal itu menunjukkan bahwa kami berada di dalam mobil yang aman. Saya senang kami selamat," kata Verstappen setelah kejadian.
"Selalu ada bahaya dalam banyak hal yang kita lakukan," kata putranya, Max: "Tapi ya, balapan tetap berbahaya." Bahwa ia duduk di dalam mobil balap Formula 1 yang konon sangat aman, tidak berpengaruh dalam hal ini. "Kita bisa saja menabrak sesuatu dari sudut yang salah. Seberapa aman pun mobilnya, itu tidak membantu." Terkadang kita "hanya kurang beruntung".