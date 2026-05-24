"Aku sendirian di ruang doping. Hal seperti itu seharusnya dilarang, sialan," kata Laimer sambil tersenyum lebar saat memulai sesi tanya jawab dengan para wartawan yang menunggu di lorong bawah tanah Stadion Olimpiade, tak lama setelah kemenangan 3-0 FC Bayern München atas VfB Stuttgart di final Piala DFB pada larut malam, yang disambut tawa riuh.
Diterjemahkan oleh
"Nanti harganya jadi makin mahal": Konrad Laimer menyindir Uli Hoeneß dalam wawancara yang jenaka terkait negosiasi kontraknya dengan FC Bayern
Oleh karena itu, pertanyaan mengenai suasana di dalam tim pun menjadi tidak relevan. "Saya hanya berada di ruang ganti kurang dari dua detik," jelasnya, sambil menegaskan kembali bahwa ia sama sekali tidak menyadari perayaan yang telah berlangsung. Atas hal itu, pemain tim nasional Austria tersebut tergerak untuk memberikan pernyataan mengenai Uli Hoeneß di tengah suasana yang sangat santai tersebut.
Presiden Kehormatan FCB itu telah mengkritik tajam tuntutan gaji Laimer dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027, menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG, dengan gaya khasnya. "Jika kita membaca apa yang dilaporkan tentang gajinya dan tuntutannya, maka kita harus menempatkannya dalam konteks: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukan Maradona," kata Hoeneß kepada DAZN. Menurut kabar yang beredar, Laimer baru-baru ini dilaporkan menuntut gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Hingga saat ini, pemain berusia 28 tahun itu dilaporkan mendapatkan sekitar sepuluh juta euro per musim, termasuk bonus.
"Saya dan Uli selalu sepaham. Itu bukan masalah," komentar Laimer dengan senyum nakal saat ditanya apakah dia akan membicarakan angka-angka dengan Hoeneß hari ini. Menanggapi komentar bahwa hal itu tidak berlaku untuk masalah gaji, ia menjawab sambil tertawa: "Kamu pikir begitu, atau gimana?". Namun, percakapan Laimer di acara late-night itu belum berakhir.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Konrad Laimer melontarkan pernyataan tajam terkait negosiasi kontraknya
Situasinya "sangat santai," tegas Laimer dengan nada yang hampir datar. "Saya sudah sering mengatakannya. Saya benar-benar merasa nyaman di sini. Suasana di tim sangat menyenangkan, dan sekarang kita lihat saja bagaimana kelanjutannya." Pertanyaan mengapa dia lalu meminta bayaran sebesar itu memicu rentetan komentar jenaka berikutnya.
"Kamu sama sekali tidak tahu apa yang saya minta," balas Laimer sambil tertawa lagi. "Sejujurnya, saya belum pernah meminta apa pun, tapi sekarang kita lihat saja ke mana arahnya. Saya sudah tiga tahun di sini dan kami baru saja memenangkan gelar ganda. Dan saya masih berencana untuk memenangkan beberapa gelar lagi." Menurut rumor, manajemen Bayern dilaporkan telah kembali memulai pembicaraan dengan Laimer mengenai perpanjangan kontrak.
Namun, Laimer tidak memberikan kepastian apakah kesepakatan akan tercapai setelah Piala Dunia mendatang. "Saya tidak bisa memberitahumu. Di sepak bola, segalanya berjalan begitu cepat. Mungkin saya akan menandatanganinya besok, mungkin setelah Piala Dunia. Saya tidak tahu." Sebagai penutup dan sesuai dengan suasana yang santai, ia menjelaskan: "Mungkin Austria akan menjadi juara dunia - dan kemudian harganya akan semakin mahal."
Konrad Laimer: Matthäus ingin perpanjangan kontrak
Laimer bergabung dengan Bayern Munich dari RB Leipzig pada 2023 tanpa biaya transfer. Awalnya, ia direncanakan sebagai opsi cadangan untuk posisi gelandang tengah, namun kini ia telah merebut posisi starter sebagai bek sayap yang dapat ditempatkan di kedua sisi sesuai kebutuhan. Dengan dedikasinya dan daya tahan fisiknya yang luar biasa, ia saat ini menjadi pemain yang tak tergantikan bagi pelatih Bayern, Vincent Kompany.
Hal ini juga ditekankan oleh Lothar Matthäus dalam kapasitasnya sebagai pakar Sky, sambil menanggapi pernyataan Hoeneß pada hari Sabtu, yang mengkritik peran Joshua Kimmich sebagai bek kanan di tim nasional Jerman. Intinya, kualitasnya sebagai pemain pemimpin terbuang percuma di sana.
"Konny Laimer adalah pemain yang kami inginkan di Jerman. Di posisi yang ia mainkan di Bayern München, yaitu bek kanan – ia tidak bermain di posisi itu untuk Austria," kata pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional itu sambil menyinggung Kimmich: "Ia bermain sebagai bek kanan – ia bisa melakukannya, dan ia melakukannya dengan kelas dunia. Namun, kami tidak memiliki cadangan yang tepat untuk posisi ini." Dan di sinilah Laimer berperan, yang meskipun kurang terlatih di sisi pertahanan kanan, mampu tampil meyakinkan sepanjang sebagian besar musim ini. "Dia melakukannya dengan sangat baik. Dan karena itu saya berharap dia memperpanjang kontraknya di Bayern. […] Dia mewujudkan apa yang menjadi ciri khas Bayern: dedikasi, energi."
- AFP
Konrad Laimer: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 47 Gol 3 Assist 13