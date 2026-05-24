"Nanti harganya jadi makin mahal": Konrad Laimer menyindir Uli Hoeneß dalam wawancara yang jenaka terkait negosiasi kontraknya dengan FC Bayern

Oleh karena itu, pertanyaan mengenai suasana di dalam tim pun menjadi tidak relevan. "Saya hanya berada di ruang ganti kurang dari dua detik," jelasnya, sambil menegaskan kembali bahwa ia sama sekali tidak menyadari perayaan yang telah berlangsung. Atas hal itu, pemain tim nasional Austria tersebut tergerak untuk memberikan pernyataan mengenai Uli Hoeneß di tengah suasana yang sangat santai tersebut.

Presiden Kehormatan FCB itu telah mengkritik tajam tuntutan gaji Laimer dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027, menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG, dengan gaya khasnya. "Jika kita membaca apa yang dilaporkan tentang gajinya dan tuntutannya, maka kita harus menempatkannya dalam konteks: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukan Maradona," kata Hoeneß kepada DAZN. Menurut kabar yang beredar, Laimer baru-baru ini dilaporkan menuntut gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Hingga saat ini, pemain berusia 28 tahun itu dilaporkan mendapatkan sekitar sepuluh juta euro per musim, termasuk bonus.

"Saya dan Uli selalu sepaham. Itu bukan masalah," komentar Laimer dengan senyum nakal saat ditanya apakah dia akan membicarakan angka-angka dengan Hoeneß hari ini. Menanggapi komentar bahwa hal itu tidak berlaku untuk masalah gaji, ia menjawab sambil tertawa: "Kamu pikir begitu, atau gimana?". Namun, percakapan Laimer di acara late-night itu belum berakhir.