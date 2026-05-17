Aleksandar Pavlovic mengejar Tom Bischof melintasi setengah lapangan hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Sven Ulreich dan Jonas Urbig mengejutkan rekan kiper mereka, Manuel Neuer, saat sedang diwawancarai. Lennart Karl seolah tak pernah puas dengan tradisi gelar juara Munich: dengan tergesa-gesa, ia mengambil gelas-gelas bir putih baru untuk disiramkan ke segala arah.
"Nanti aku bakal dimarahi oleh suporter di tribun selatan": Tindakan menyentuh hati saat perpisahan Leon Goretzka dari FC Bayern
Tentu saja Leon Goretzka juga kena, tapi dia memanfaatkan bir putih itu dengan tepat. Sementara rekan-rekannya terus sibuk membasahi rambut mereka, Goretzka berjalan menuju tribun selatan dengan segelas bir penuh dan menyiraminya ke arah para ultras di barisan depan. Akhirnya, bir putih itu mendarat di tempat yang seharusnya - di mulut-mulut yang haus, bukan di rambut. Setelah itu, Goretzka membuat para penggemar semakin gembira dengan menyerahkan trofi juara kepada mereka.
Goretzka sendiri naik ke panggung penyanyi dan kemudian berbaur di Kurva Selatan; ia jelas menikmati berbaur di tengah kerumunan daripada berendam dalam bir putih (yang, menurut laporan Harry Kane kemudian, ia anggap cukup "dingin"). "Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa saya adalah bagian dari keluarga di sini," kata Goretzka setelahnya. "Itu adalah sesuatu yang saya banggakan." Pada saat yang sama, dengan bir, trofi juara, dan sikapnya yang ramah, ia juga menunjukkan penghargaan kepada para penggemar atas dukungan mereka selama delapan tahun terakhir.
Itu adalah penutup yang mengharukan dari sore yang jelas-jelas emosional bagi gelandang berusia 31 tahun itu, saat ia tampil untuk terakhir kalinya di Allianz Arena. Sabtu mendatang, final Piala DFB di Berlin melawan VfB Stuttgart akan digelar, di mana Goretzka berpotensi meraih gelar ke-16-nya bersama FC Bayern. Setelah itu, ia akan meninggalkan Munich tanpa biaya transfer, kemungkinan besar menuju Italia.
Leon Goretzka menjadi orang pertama yang mengangkat trofi juara
Tur perpisahan Goretzka dimulai di depan konsol game. Bersama beberapa rekan setimnya, ia tetap tinggal di dalam bus tim sedikit lebih lama setelah tiba di stadion. Mengapa? "Kedengarannya agak kurang romantis," kata Goretzka. "Tapi kami masih bermain Mario Kart."
Suasana menjadi lebih romantis saat pemanasan, ketika lagu "Bochum" karya Herbert Grönemeyer diputar melalui pengeras suara stadion untuk menghormatinya. Lagu tersebut merupakan lagu kebangsaan tidak resmi kota kelahirannya, Bochum, dan klub masa mudanya, VfL Bochum. Cocoknya, komunitas penggemar di sana menjalin persahabatan dengan Ultras FC Bayern. Di bagian dalam kurva selatan, mereka menyanyikan "Tief im Westen", sementara itu terlihat banyak syal merah-biru - salah satunya kemudian digantungkan di leher Goretzka.
Tepat sebelum peluit dibunyikan, Goretzka menerima kolase dan buket bunga dari Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen, Direktur Olahraga Max Eberl, dan Manajer Olahraga Christoph Freund. Pelatih Vincent Kompany menempatkannya di starting eleven sesuai dengan statusnya, dan ia membalasnya dengan assist untuk gol ke-4 Harry Kane, yang menjadi poin ke-104 Goretzka dalam 311 penampilannya untuk FC Bayern. Tak lama kemudian, ia diganti di tengah sorakan dan tepuk tangan meriah.
Setelah pertandingan usai, para Ultras FC Bayern membentangkan spanduk raksasa di depan seluruh tribun selatan, yang bertuliskan: "Anak Bochum dalam seragam merah-putih - Terima kasih atas delapan tahun, Leon". Saat upacara penyerahan trofi, kapten nominal Manuel Neuer menunjukkan sikap yang luar biasa dan memberikan kehormatan kepada Goretzka untuk menjadi orang pertama yang mengangkat trofi juara.
Di mana masa depan Leon Goretzka?
Eberl memuji Goretzka sebagai "tokoh besar FC Bayern". Freund berkata: "Dia adalah seorang profesional teladan, sosok yang sangat luar biasa. Teladan bagi para pesepakbola, tetapi juga bagi manusia pada umumnya—bahwa kita harus tetap gigih dan percaya pada diri sendiri saat keadaan menjadi sulit." Selama delapan tahun berkarier di FC Bayern, Goretzka memang tidak hanya mengalami masa-masa indah.
Sebagai pemain inti yang tak terbantahkan dan berotot, dia adalah jangkar tim Sextuple tahun 2020. Namun, setelah itu dia sering dianggap sebagai kandidat penjualan yang dibayar terlalu mahal, sebagai simbol struktur gaji Munich yang dekaden. Pada musim panas 2024, FC Bayern mendesaknya untuk hengkang, Kompany bahkan kadang-kadang tidak memasukkannya ke dalam skuad pertandingan. Namun, Goretzka tetap bertahan, terus bekerja tanpa gentar, dan akhirnya kembali mendapatkan kesempatan bermain setelah beberapa pesaingnya mengalami cedera.
"Dia telah melewati masa-masa sulit. Itu selalu menjadi ciri khasnya," kata Jonathan Tah. "Ketika orang mengira semuanya sudah berakhir, dia justru terus berjuang dan bangkit kembali. Itu yang menurut saya sangat istimewa." Namun, musim panas ini Goretzka tidak punya pilihan lagi. Kontraknya akan habis, dan FC Bayern tidak menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya.
Lalu bagaimana? Kabarnya, Goretzka akan segera menandatangani kontrak dengan AC Milan. "Saya benar-benar belum memutuskan," katanya. Dalam wawancara dengan Sky, Lothar Matthäus menyarankan agar dia pindah ke Italia, namun sambil bercanda ia mendukung tim biru Milan, yaitu mantan klubnya sendiri, Inter. Goretzka teringat warna rival kota Munich, TSV 1860, dan menjawab sambil tersenyum: "Kalau begitu, saya akan mendapat masalah dengan suporter di tribun selatan." Di sana, hanya warna biru Bochum yang diterima.