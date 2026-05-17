Tentu saja Leon Goretzka juga kena, tapi dia memanfaatkan bir putih itu dengan tepat. Sementara rekan-rekannya terus sibuk membasahi rambut mereka, Goretzka berjalan menuju tribun selatan dengan segelas bir penuh dan menyiraminya ke arah para ultras di barisan depan. Akhirnya, bir putih itu mendarat di tempat yang seharusnya - di mulut-mulut yang haus, bukan di rambut. Setelah itu, Goretzka membuat para penggemar semakin gembira dengan menyerahkan trofi juara kepada mereka.

Goretzka sendiri naik ke panggung penyanyi dan kemudian berbaur di Kurva Selatan; ia jelas menikmati berbaur di tengah kerumunan daripada berendam dalam bir putih (yang, menurut laporan Harry Kane kemudian, ia anggap cukup "dingin"). "Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa saya adalah bagian dari keluarga di sini," kata Goretzka setelahnya. "Itu adalah sesuatu yang saya banggakan." Pada saat yang sama, dengan bir, trofi juara, dan sikapnya yang ramah, ia juga menunjukkan penghargaan kepada para penggemar atas dukungan mereka selama delapan tahun terakhir.

Itu adalah penutup yang mengharukan dari sore yang jelas-jelas emosional bagi gelandang berusia 31 tahun itu, saat ia tampil untuk terakhir kalinya di Allianz Arena. Sabtu mendatang, final Piala DFB di Berlin melawan VfB Stuttgart akan digelar, di mana Goretzka berpotensi meraih gelar ke-16-nya bersama FC Bayern. Setelah itu, ia akan meninggalkan Munich tanpa biaya transfer, kemungkinan besar menuju Italia.