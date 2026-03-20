Nama yang mengejutkan! Dietmar Hamann sebenarnya akan memilih bek tengah lain untuk pertandingan uji coba timnas Jerman

"Kita tidak perlu memperdebatkan kualitasnya. Fakta bahwa dia tidak selalu menjadi starter di Köln tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memainkannya," kata Hamann, saat ditanya tentang El Mala. "Dia telah mencetak sembilan gol untuk Köln dan perkembangannya terus meningkat. Saya tidak melihat alasan untuk tidak membawanya."

Bisseck, di sisi lain, adalah pemain yang bisa "dimasukkan ke lini depan" jika kita membutuhkan gol di menit-menit akhir. "Sejak Desember, dia kembali menjadi pemain inti di Inter. Dia sangat kuat dalam sundulan dan kita tahu betapa pentingnya situasi bola mati. Saya sangat ingin melihatnya masuk dalam skuad," kata Hamann.