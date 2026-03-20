Kepada Sky, mantan pemain profesional FC Bayern München dan FC Liverpool itu mengatakan bahwa secara pribadi ia akan merindukan Said El Mala dari Köln dan Yann Aurel Bisseck dari Inter Milan dalam skuad tersebut.
Nama yang mengejutkan! Dietmar Hamann sebenarnya akan memilih bek tengah lain untuk pertandingan uji coba timnas Jerman
"Kita tidak perlu memperdebatkan kualitasnya. Fakta bahwa dia tidak selalu menjadi starter di Köln tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memainkannya," kata Hamann, saat ditanya tentang El Mala. "Dia telah mencetak sembilan gol untuk Köln dan perkembangannya terus meningkat. Saya tidak melihat alasan untuk tidak membawanya."
Bisseck, di sisi lain, adalah pemain yang bisa "dimasukkan ke lini depan" jika kita membutuhkan gol di menit-menit akhir. "Sejak Desember, dia kembali menjadi pemain inti di Inter. Dia sangat kuat dalam sundulan dan kita tahu betapa pentingnya situasi bola mati. Saya sangat ingin melihatnya masuk dalam skuad," kata Hamann.
Nagelsmann memilih Sane, Schade, dan Leweling sebagai pengganti El Mala
Pada dasarnya, pria berusia 52 tahun itu setuju dengan keputusan Pelatih Tim Nasional Nagelsmann: "Intinya adalah memiliki pemain-pemain bagus dan mengisi setiap posisi dengan dua pemain. Kami mungkin pernah memiliki skuad yang lebih buruk. Ada banyak pemain berbakat di sini. Jika kamu bisa membangun kekompakan, hal-hal luar biasa bisa terjadi."
Pelatih DFB tersebut telah mengumumkan skuadnya untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret) pada Kamis kemarin. Di lini pertahanan tengah, Jonathan Tah (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (keduanya dari BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid), dan Malick Thiaw (Newcastle United) dipilih daripada Bisseck.
Di sayap ofensif, Nagelsmann memilih Leroy Sane (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), dan Jamie Leweling (VfB Stuttgart) daripada El Mala.
Timnas Jerman, Jadwal: Pertandingan-pertandingan berikutnya Timnas Jerman
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
Jumat, 27 Maret, pukul 20.45
Pertandingan Persahabatan
Swiss vs. Jerman
Senin, 30 Maret, pukul 20.45
Pertandingan Persahabatan
Jerman vs. Ghana
Minggu, 31 Mei, pukul 20.45
Pertandingan persahabatan
Jerman vs. Finlandia
Sabtu, 6 Juni, pukul 20.30
Pertandingan persahabatan
AS vs. Jerman
Minggu, 14 Juni, pukul 19.00
Piala Dunia 2026
Jerman vs. Curacao
Sabtu, 20 Juni, pukul 22.00
Piala Dunia 2026
Jerman vs. Pantai Gading
Kamis, 25 Juni, pukul 22.00
Piala Dunia 2026
Jerman vs. Ekuador