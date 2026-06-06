Nama-nama yang mengejutkan! Setelah Lennart Karl tersingkir dari Piala Dunia, Lothar Matthäus akan menominasikan "orang lain"

Matthäus sendiri tidak sepenuhnya memahami keputusan pelatih tim nasional tersebut, karena Ouedraogo absen dalam sebagian besar musim lalu akibat cedera lutut dan baru bisa kembali bermain penuh pada fase akhir musim.

"Pasti ada pemain lain yang bisa dipilih. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan Julian Nagelsmann. Saya mungkin akan memilih orang lain," jelas pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional itu dalam wawancara dengan RTL/ntv dan sport.de.

Daripada membawa pemain ofensif lainnya, Matthäus lebih memilih untuk memperkuat sisi pertahanan kanan yang kekurangan pemain, di mana kapten Joshua Kimmich memang menjadi pilihan utama, namun tidak ada cadangan yang sesungguhnya.