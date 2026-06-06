Pemain serang berusia 18 tahun dari FC Bayern München tersebut, menurut hasil pemeriksaan, mengalami robekan serat otot saat sesi latihan terakhir menjelang pertandingan persahabatan terakhir timnas Jerman melawan Amerika Serikat pada Sabtu (pukul 20.30). Dengan demikian, turnamen ini telah berakhir baginya.
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Nama-nama yang mengejutkan! Setelah Lennart Karl tersingkir dari Piala Dunia, Lothar Matthäus akan menominasikan "orang lain"
Agak mengejutkan, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann kemudian memutuskan untuk mengisi posisi yang kosong tersebut dengan pemain muda RB Leipzig, Ouedraogo (yang baru sekali tampil di tim nasional senior). Sama seperti Karl, pemain berusia 20 tahun ini dapat ditempatkan baik di sayap maupun di lini tengah serang.
"Dengan Assan Ouedraogo, kami kini mendapatkan pemain yang, seperti Lenny, telah menorehkan debut yang luar biasa bersama kami. Ia juga sangat berbakat dan diharapkan dapat bermain dengan berani dan tanpa beban di sini," kata Nagelsmann menjelaskan pilihannya.
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Matthäus: "Pasti ada pemain lain yang bisa dipilih"
Matthäus sendiri tidak sepenuhnya memahami keputusan pelatih tim nasional tersebut, karena Ouedraogo absen dalam sebagian besar musim lalu akibat cedera lutut dan baru bisa kembali bermain penuh pada fase akhir musim.
"Pasti ada pemain lain yang bisa dipilih. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan Julian Nagelsmann. Saya mungkin akan memilih orang lain," jelas pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional itu dalam wawancara dengan RTL/ntv dan sport.de.
Daripada membawa pemain ofensif lainnya, Matthäus lebih memilih untuk memperkuat sisi pertahanan kanan yang kekurangan pemain, di mana kapten Joshua Kimmich memang menjadi pilihan utama, namun tidak ada cadangan yang sesungguhnya.
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Matthäus mengusulkan Vagnoman dan Baku sebagai pemain pengganti
Josha Vagnoman dari VfB Stuttgart dan Ridle Baku dari RB Leipzig bisa jadi kandidat potensial dalam hal ini, kata pria berusia 65 tahun itu: "Tentu saja kita harus mempertimbangkan segala hal, dan saya yakin Julian Nagelsmann sudah memikirkannya dengan matang."
Vagnoman masih bermain pada akhir Maret dalam pertandingan internasional melawan Ghana (2-1) setelah absen tiga tahun dari timnas Jerman, sedangkan Baku, yang telah delapan kali membela timnas, terakhir kali tampil bersama timnas Jerman pada November 2025 melawan Slovakia (6-0).
Bahkan di lini serang, ada opsi lain yang bisa dipilih. Matthäus menyebut Said El Mala dari 1. FC Köln dan Chris Führich dari VfB Stuttgart, yang berbeda dengan Ouedraogo, lebih dianggap sebagai pemain sayap klasik. Matthäus akan memanggil "setidaknya satu pemain sayap" sebagai pengganti Ouedraogo ke dalam skuad untuk mendapatkan variasi yang lebih banyak.