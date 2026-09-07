AFP
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'Nama-nama besar baru saja mendapat suntikan tambahan!' - legenda Feyenoord Wim Rijsbergen kirim peringatan Camp Nou kepada Giovanni van Bronckhorst
Van Bronckhorst membidik penampilan di Camp Nou
Giovanni van Bronckhorst akan memimpin Feyenoord dalam laga bersejarah Liga Champions melawan Barcelona di Camp Nou. Pertemuan mendatang ini menandai baru kali ketiga kedua klub saling berhadapan dalam pertandingan resmi sepanjang sejarah mereka.
Van Bronckhorst mengungkapkan antusiasmenya menjelang kembali ke stadion ikonik tersebut, tempat ia sebelumnya pernah bermain semasa kariernya sebagai pemain.
"Sekarang kami punya empat hari untuk mempersiapkan pertandingan Liga Champions pertama kami," kata Van Bronckhorst. "Kami menantikan untuk menghadapi Barca dan menampilkan performa hebat di Camp Nou."
- ANP
Legenda Feyenoord mengenang pertemuan pada 1974
Menjelang perjalanan tersebut, legenda Feyenoord dan mantan manajer Indonesia Wim Rijsbergen mengenang kunjungan Feyenoord ke Camp Nou pada 1974. Rijsbergen bermain dalam kekalahan 3-0 dari Barcelona yang diperkuat para bintang, termasuk Johan Cruyff dan Carles Rexach.
Menurut fr 12, Rijsbergen memperingatkan Van Bronckhorst agar tidak mencoba melakukan pressing tinggi di Camp Nou, dan menyarankan Feyenoord untuk tetap rapat dalam bertahan agar tidak terekspos.
"Kami pernah bermain di stadion-stadion besar, tetapi Barcelona punya stadion yang lebih besar lagi," kenang Rijsbergen. "Nama-nama yang benar-benar besar selalu mendapat tendangan ekstra. Sekarang para manajer ingin melakukan pressing tinggi, tetapi itu tampaknya tidak bijak. Kami harus bermain rapat."
Warisan Barcelona bersejarah milik Van Bronckhorst
Perjalanan ini memiliki makna personal yang mendalam bagi Van Bronckhorst, yang menikmati masa bermain penuh trofi di Camp Nou. Ia awalnya bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman selama satu tahun dari Arsenal menjelang musim 2003-04 untuk bekerja di bawah pelatih kepala Frank Rijkaard, sebelum merampungkan transfer permanen senilai €2 juta pada Mei 2004.
Setelah beradaptasi dengan peran baru sebagai bek kiri, Van Bronckhorst membantu Barcelona meraih gelar La Liga secara beruntun pada 2004-05 dan 2005-06, dengan mencetak empat gol selama kampanye juara pertamanya. Ia juga memenangi Liga Champions UEFA 2005-06, tampil sebagai satu-satunya pemain yang ambil bagian dalam setiap pertandingan Liga Champions Barcelona pada musim itu sambil mengenakan nama "Gio" di jerseinya.
Keterkaitan historisnya menambah daya tarik tersendiri saat ia kembali ke mantan markasnya di bangku cadangan tim lawan.
- Box to Box Pictures
Membangun momentum untuk kampanye Eredivisie
Sembari mengakui prestise Camp Nou, Rijsbergen menegaskan bahwa Feyenoord juga harus tetap fokus pada kampanye domestik mereka setelah kehilangan empat poin di awal Eredivisie.
Ia percaya penampilan bertahan yang kuat melawan Barcelona dapat membangun kepercayaan diri yang sangat penting untuk laga-laga domestik berikutnya, termasuk lawatan berat ke Heerenveen.
Van Bronckhorst dan skuadnya akan berupaya melewati jadwal padat dan meraih hasil positif di Spanyol sebelum kembali beraksi di liga.
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