'Nama-nama besar baru saja mendapat suntikan tambahan!' - legenda Feyenoord Wim Rijsbergen kirim peringatan Camp Nou kepada Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst akan memimpin Feyenoord dalam laga bersejarah Liga Champions melawan Barcelona di Camp Nou. Pertemuan mendatang ini menandai baru kali ketiga kedua klub saling berhadapan dalam pertandingan resmi sepanjang sejarah mereka.

Van Bronckhorst mengungkapkan antusiasmenya menjelang kembali ke stadion ikonik tersebut, tempat ia sebelumnya pernah bermain semasa kariernya sebagai pemain.

"Sekarang kami punya empat hari untuk mempersiapkan pertandingan Liga Champions pertama kami," kata Van Bronckhorst. "Kami menantikan untuk menghadapi Barca dan menampilkan performa hebat di Camp Nou."