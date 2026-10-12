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“Naif dan bodoh!” Wayne Rooney kecam bintang Liverpool setelah kartu merah fatal merusak laga di Anfield
Manchester City raih kemenangan dominan di Anfield
Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield yang panas pada Minggu sore. Laga yang sangat dinantikan itu menjadi penampilan pertama Manchester City sejak dinyatakan bersalah melanggar regulasi keuangan Liga Primer.
Jalannya pertandingan berubah drastis pada babak kedua ketika Gravenberch mendapat kartu merah pada menit ke-62. Wasit Chris Kavanagh mengabaikan protes keras tim tuan rumah, dan kartu merah itu membuat Liverpool benar-benar rentan.
- Getty Images Sport
Rooney kecam keputusan naif Gravenberch
Gravenberch bisa dibilang menjadi pemain Liverpool yang paling menonjol selama satu jam pertama sebelum kartu merahnya mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. Ia menerima kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Jeremy Doku secara ceroboh.
Berbicara dalam acara Match of the Day, Rooney melontarkan penilaian tajam terhadap gelandang tersebut. Mantan pemain timnas Inggris itu menyebut pemain asal Belanda tersebut "naif dan bodoh" karena menempatkan dirinya dalam posisi yang berisiko membuatnya diusir dari lapangan.
"Ketika Anda sudah mendapat kartu kuning, Anda menempatkan diri dalam posisi yang bisa membuat Anda menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan," jelas Rooney. "Kartu kuning kedua itu akibat tindakan yang agak naif dan bodoh."
Haaland dan Doku hukum tim yang bermain dengan sepuluh pemain
Keunggulan jumlah pemain nyaris langsung membuahkan hasil bagi tim asuhan Enzo Maresca. Erling Haaland membawa City unggul lewat penyelesaian tanpa ampun, hanya tiga menit setelah Gravenberch berjalan lesu meninggalkan lapangan.
Pemain pengganti Doku segera menggandakan keunggulan. Ia dengan cerdik melewati Victor Munoz sebelum melepaskan tembakan melengkung yang bersarang di sudut gawang Alisson. Rayan Cherki kemudian memastikan kemenangan lewat aksi individu gemilang pada menit ke-78.
Meski mengalami kekalahan telak, Rooney tetap bersimpati kepada Gravenberch atas kartu kuning pertamanya akibat pelanggaran terhadap Elliot Anderson tak lama setelah turun minum. Mantan penyerang itu menilai kartu kuning pertama tersebut "terlalu keras" karena sang gelandang hanya mengenai bagian atas kaki Anderson.
"Menurut saya, kartu kuning pertama itu terlalu keras," kata Rooney. "Dia jelas berusaha merebut bola. Sentuhan Elliot Anderson kurang bagus, lalu dia hanya menyentuh bola sedikit dan Gravenberch mengenai bagian atas kakinya, kemudian dia terjatuh. Jadi, itu mungkin bukan kartu kuning."
- Getty Images Sport
Laga-laga besar di kompetisi Eropa menanti kedua klub
Hasil tandang yang mengesankan itu menjaga awal sempurna Manchester City pada musim baru Liga Primer Inggris. Mereka kini kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Arsenal.
Selanjutnya, Manchester City akan menjamu Paris Saint-Germain dalam laga besar Liga Champions di Stadion Etihad. Mereka kemudian akan berupaya meraih kemenangan ketujuh dari tujuh laga saat kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Ipswich Sabtu depan.
Sementara itu, Liverpool tertahan di posisi kesembilan setelah akhir pekan yang sangat mengecewakan. Mereka harus segera bangkit untuk menghadapi LASK di kompetisi Eropa sebelum bertandang melawan Brentford di Liga Primer Inggris.
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