“Naif dan bodoh!” Wayne Rooney kecam bintang Liverpool setelah kartu merah fatal merusak laga di Anfield

Gravenberch bisa dibilang menjadi pemain Liverpool yang paling menonjol selama satu jam pertama sebelum kartu merahnya mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. Ia menerima kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Jeremy Doku secara ceroboh.

Berbicara dalam acara Match of the Day, Rooney melontarkan penilaian tajam terhadap gelandang tersebut. Mantan pemain timnas Inggris itu menyebut pemain asal Belanda tersebut "naif dan bodoh" karena menempatkan dirinya dalam posisi yang berisiko membuatnya diusir dari lapangan.

"Ketika Anda sudah mendapat kartu kuning, Anda menempatkan diri dalam posisi yang bisa membuat Anda menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan," jelas Rooney. "Kartu kuning kedua itu akibat tindakan yang agak naif dan bodoh."