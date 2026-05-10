Nagelsmann dan Tuchel pasti akan bereaksi berbeda! Mengapa bahkan kemenangan yang tampak biasa saja di Wolfsburg mampu menonjolkan kejeniusan Vincent Kompany

Ketika ditanya mengenai alasan di balik kelemahan pertahanan saat ini, pemain muda Tom Bischof dengan mengejutkan bersedia berbagi informasi kepada Sky setelah kemenangan 1-0: "Selalu buruk jika kebobolan begitu banyak gol dan menghadapi begitu banyak peluang lawan. Sayangnya, saya baru-baru ini menyaksikan beberapa pertandingan dari luar: Dasar-dasar dalam menekan balik, yaitu langsung mengejar lawan begitu kehilangan bola, belakangan ini kurang kami terapkan." Tak lama kemudian, ia menambahkan: "Saya tidak selalu langsung terlibat dalam beberapa minggu terakhir, saya hanya melihatnya dari luar. Karena itu, kami sering harus menempuh jarak yang tidak perlu. Jika kami melakukan tekanan balik yang cepat, kami mencetak banyak gol. Sayangnya, kami kini kebobolan banyak gol."

Sekarang, pernyataan Bischof bisa diartikan sebagai sesuatu yang jujur dan penuh percaya diri. Namun, bahwa seorang pemain berusia 20 tahun yang belum menjadi pemain inti, di tahun pertamanya di Bayern, dengan begitu bersedia mengkritik secara terbuka, cukup mengejutkan. Terlebih lagi, Bischof sendiri secara tidak langsung mengecualikan dirinya dari sebagian besar pengamatannya yang kritis, karena di Wolfsburg ia baru kembali bermain di lapangan untuk pertama kalinya dalam empat minggu setelah mengalami robekan serat otot dan dua kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

Maka wajar jika pertanyaan pertama kepada pelatih Bayern, Vincent Kompany, adalah untuk mengklarifikasi apakah kritik Bischof itu benar. Reaksi Kompany: Senyuman lebar dan tenang, tetapi juga pernyataan yang sangat jelas: "Tidak, tentu saja tidak. Dia adalah pemain muda dan telah membuat kesalahan dalam wawancara ini." Kata-kata yang tidak biasa, mengingat kritik terbuka terhadap para pemainnya biasanya merupakan hal yang tabu bagi Kompany. Namun, cara dia bereaksi itulah yang sekali lagi membuktikan, di samping prestasi-prestasi yang secara murni sepak bola dapat dikaitkan dengannya selama masa jabatannya di Säbener Straße, di mana letak salah satu kejeniusan terbesar sang pelatih asal Belgia: Dia memiliki bakat untuk selalu menemukan nada yang tepat dalam berinteraksi dengan para pemainnya, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan dengan itu, dia memiliki keunggulan dibandingkan kebanyakan pelatih lain, sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh mereka dalam batas tertentu.

Tanggapan Kompany terhadap wawancara luar biasa Bischof terdengar menegur, namun tidak menggurui. Tanggapannya konsisten, namun jauh dari kesan kontroversial atau dramatis. Dia hanya tersenyum mengabaikannya. Dan bahkan ketika dia membantah pendapat pemainnya dengan sudut pandangnya sendiri, dia melakukannya dengan tenang: "Masalahnya bukan karena kurangnya kemauan untuk melakukan tekanan balik; dengan cara itu, kamu tidak bisa memenangkan pertandingan. Intinya adalah, kamu tidak selalu harus memutuskan hasil pertandingan dalam 10 atau 15 menit pertama. Itu tidak selalu mungkin. Kami memulai dengan baik selama sepuluh menit, lalu kehilangan kesabaran. Kamu bisa melakukan tekanan balik satu, dua, atau tiga kali, tapi pada akhirnya kaki akan lelah. Saya rasa kami melakukannya jauh lebih baik di babak kedua, dan itu berkat cara kami menguasai bola." Jadi, tidak perlu lagi sering-sering melakukan tekanan balik dengan cepat, karena bola lebih lama berada di barisan kami.