N'Golo Kante mengisyaratkan kemungkinan kembalinya ke Ligue 1 saat mantan bintang Chelsea itu mengungkapkan pembicaraan transfer musim panas
Kante membenarkan adanya pembicaraan dengan Paris FC
Dalam konferensi pers menjelang laga persahabatan internasional Prancis melawan Kolombia, Kante menanggapi rumor yang mengaitkannya dengan kemungkinan kembali ke kota kelahirannya. Pemenang Piala Dunia 2018 itu terbuka mengenai proses tersebut, dengan menyatakan: "Hal itu sempat dibahas musim panas lalu, sama seperti dengan klub-klub lain. Pada akhirnya, hal itu tidak terwujud. Kami menghargai minat tersebut."
Kembalinya ke Prancis di masa depan tampaknya akan terjadi
Meskipun kepindahannya ke ibu kota Prancis tidak terwujud tahun lalu, Kante tidak menutup kemungkinan untuk bermain di negara asalnya sebelum ia gantung sepatu. Setelah menghabiskan sebagian besar masa jayanya di Liga Premier bersama Leicester City dan Chelsea, pengalaman gelandang ini di Ligue 1 relatif terbatas dibandingkan dengan status legendarisnya di Inggris.
Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan diri bermain di kasta tertinggi Prancis lagi di masa depan, Kante memberikan jawaban yang menggembirakan bagi para penggemar lokal. "Mengapa tidak mengakhiri karier di Prancis, kita tidak pernah tahu," ungkapnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa gelandang yang saat ini menikmati babak baru di Turki bersama Fenerbahce ini terus memantau perkembangan di tanah airnya.
Perjalanan dari Arab Saudi ke Turki
Perjalanan karier gelandang veteran ini telah mengalami beberapa perubahan tak terduga sejak ia meninggalkan Stamford Bridge pada tahun 2023. Setelah menjalani masa bermain di Arab Saudi—di mana ia bergabung dengan gelombang bintang-bintang Eropa ternama yang pindah ke Timur Tengah—Kante memilih untuk kembali ke atmosfer sepak bola Eropa yang lebih tradisional selama jendela transfer Januari. Kepindahannya ke Fenerbahce menandai perkuatan signifikan bagi tim asal Turki tersebut dalam upayanya mengejar gelar juara.
Terlepas dari perubahan lingkungan dan bertambahnya usia, Kante tetap menjadi komponen vital dalam skuad tim nasional Prancis asuhan Didier Deschamps. Kehadirannya dalam skuad untuk pertandingan mendatang melawan Kolombia membuktikan bahwa pengaruhnya di lapangan tidak berkurang, terlepas dari liga mana ia bermain. Disiplin taktis dan energinya tetap menjadi atribut kelas dunia yang pasti didambakan oleh klub-klub Ligue 1.
Menjaga relevansi internasional
Kemampuan Kante untuk tetap menjadi sorotan utama dalam perbincangan tim nasional meski bermain di luar lima liga teratas Eropa selama beberapa waktu menunjukkan betapa tingginya standar profesionalnya. Saat Les Bleus bersiap menghadapi tantangan internasional terbaru, Kante tetap menjadi sosok pemimpin di dalam tim, sekaligus berperan sebagai mentor bagi generasi muda gelandang Prancis yang mulai menonjol.