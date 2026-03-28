N'Golo Kante mengisyaratkan kemungkinan kembalinya ke Ligue 1 saat mantan bintang Chelsea itu mengungkapkan pembicaraan transfer musim panas

Meskipun kepindahannya ke ibu kota Prancis tidak terwujud tahun lalu, Kante tidak menutup kemungkinan untuk bermain di negara asalnya sebelum ia gantung sepatu. Setelah menghabiskan sebagian besar masa jayanya di Liga Premier bersama Leicester City dan Chelsea, pengalaman gelandang ini di Ligue 1 relatif terbatas dibandingkan dengan status legendarisnya di Inggris.

Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan diri bermain di kasta tertinggi Prancis lagi di masa depan, Kante memberikan jawaban yang menggembirakan bagi para penggemar lokal. "Mengapa tidak mengakhiri karier di Prancis, kita tidak pernah tahu," ungkapnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa gelandang yang saat ini menikmati babak baru di Turki bersama Fenerbahce ini terus memantau perkembangan di tanah airnya.







