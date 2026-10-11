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Myles Lewis-Skelly soroti rekan setim Arsenal yang 'diremehkan' dan disebut 'salah satu yang terbaik di dunia'
Pahlawan tanpa sorotan Arsenal
Lewis-Skelly menyebut Merino sebagai pemain yang paling diremehkan yang saat ini bermain untuk Arsenal. Gelandang muda itu sangat yakin rekan setimnya tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang cukup atas kontribusi vitalnya bagi skuad Mikel Arteta.
Merino telah membuktikan diri sebagai aset yang sangat serbabisa sejak kedatangannya dari Real Sociedad pada musim panas 2024. Ia rutin tampil untuk memberikan pelapis krusial di lini depan ketika krisis cedera membuat Arsenal kekurangan opsi penyerang tradisional.
- Getty Images
Menuntut rasa hormat yang lebih besar
Lewis-Skelly menegaskan bahwa ia memandang sosok berusia 30 tahun itu sebagai figur kepemimpinan kunci di balik layar. Ia bersikeras bahwa para pengamat terus-menerus mengabaikan nilai sejati dan kecerdasan taktis pemain Spanyol itu.
"Orang itu, saya merasa dia tidak mendapatkan pengakuan yang layak, kawan," jelas Lewis-Skelly dalam wawancara terbaru dengan Premier League. "Cara dia melihat sepakbola sangat bagus untuk dipelajari. Dia seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak dia terima."
Belajar dari pengalaman
Merino mencatatkan torehan impresif 16 gol dan delapan assist dalam 85 penampilan untuk Arsenal. Produktivitas klinis ini menarik perhatian Lewis-Skelly, yang secara aktif berusaha mempelajari permainan gelandang berpengalaman itu untuk meningkatkan angkanya sendiri.
"Bahkan hari ini saya berbicara dengannya tentang, bagaimana caranya Anda bisa mencetak begitu banyak gol? Saya ingin belajar karena saya ingin menambahkan itu ke permainan saya," tambah Lewis-Skelly. "Keinginan untuk mencetak gol, posisi-posisinya, di mana harus berada di lapangan. Saya merasa dia selalu tahu harus berada di mana, dan kapan harus berada di sana. Itu adalah sesuatu yang, sebagai pesepakbola, merupakan segalanya."
- Getty Images Sport
Berjuang demi menit bermain
Terlepas dari kualitas dan kecerdasan sepak bolanya yang jelas terlihat, Merino kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Spanyol itu belum menjadi starter dalam pertandingan Premier League musim ini.
Ia turun dalam urutan pilihan karena performa domestik Lewis-Skelly yang mengesankan, ditambah kedatangan Bruno Guimaraes pada musim panas yang menyita perhatian. Merino kini harus terus bekerja keras di lapangan latihan untuk menarik perhatian Arteta dan memaksakan jalan kembali ke susunan starter.
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