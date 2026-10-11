Lewis-Skelly menyebut Merino sebagai pemain yang paling diremehkan yang saat ini bermain untuk Arsenal. Gelandang muda itu sangat yakin rekan setimnya tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang cukup atas kontribusi vitalnya bagi skuad Mikel Arteta.

Merino telah membuktikan diri sebagai aset yang sangat serbabisa sejak kedatangannya dari Real Sociedad pada musim panas 2024. Ia rutin tampil untuk memberikan pelapis krusial di lini depan ketika krisis cedera membuat Arsenal kekurangan opsi penyerang tradisional.