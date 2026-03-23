Myles Lewis-Skelly ke Man Utd! Setan Merah mengincar transfer sensasional untuk bek kiri Arsenal yang sedang tidak mendapat tempat

Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, dewan direksi United berada di bawah tekanan untuk membentuk skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara secara konsisten. Potensi perekrutan Lewis-Skelly dan Wharton akan menandakan pergeseran signifikan ke arah pemain Inggris yang lebih muda dan berpotensi tinggi. Sebelum kesepakatan apa pun dapat diselesaikan, United harus melewati akhir musim yang menantang untuk memastikan mereka dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions - sebuah syarat utama dalam kesepakatan dengan Wharton. Dengan jeda internasional yang sedang berlangsung, para pemandu bakat akan memantau kedua pemain tersebut dengan cermat sebelum Liga Premier kembali untuk sprint akhir musim.