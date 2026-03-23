Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Myles Lewis-Skelly ke Man Utd! Setan Merah mengincar transfer sensasional untuk bek kiri Arsenal yang sedang tidak mendapat tempat
Man Utd mengincar bintang muda Hale End
Menurut laporan dari TEAMtalk, United telah mengincar Lewis-Skelly dari Arsenal sebagai target utama untuk memberikan persaingan yang sangat dibutuhkan bagi Luke Shaw musim depan. Setelah musim debut yang gemilang pada 2024-25, di mana ia tampil dalam 39 pertandingan, pemain muda ini kesulitan mendapatkan menit bermain musim ini di bawah asuhan Mikel Arteta. Lewis-Skelly baru tampil 14 kali di Liga Premier, dengan satu-satunya penampilan sebagai starter terjadi dalam kemenangan 2-1 atas Brighton pada bulan Desember. Pemain muda ini dilaporkan terbuka untuk pindah dari London Utara guna menghidupkan kembali kariernya dan memperkuat ambisinya untuk dipanggil ke timnas senior Inggris.
- AFP
Pilihan-pilihan alternatif yang dipertimbangkan
Meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Arsenal siap "memanfaatkan" pemain hasil binaan akademi mereka ini. Tim perekrutan United telah mendapat informasi mengenai ketersediaan sang pemain, meskipun mereka tampaknya harus menghadapi persaingan ketat dari Chelsea, Everton, dan Brentford. Jika upaya untuk mendatangkan Lewis-Skelly gagal terwujud, jajaran petinggi Old Trafford juga terus memantau alternatif-alternatif yang sudah teruji di Liga Premier, termasuk Antonee Robinson dari Fulham dan Tyrick Mitchell dari Crystal Palace, memastikan bahwa mendatangkan bek kiri baru tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar.
Kesepakatan Wharton semakin menguat
Minat terhadap Lewis-Skelly merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merekrut talenta domestik terbaik, dengan Adam Wharton juga berada di urutan teratas daftar incaran United. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Setan Merah siap mengaktifkan "kesepakatan tidak tertulis" yang terjalin antara Wharton dan Crystal Palace, yang akan memungkinkan gelandang tersebut bergabung dengan klub berlevel Liga Champions dengan biaya transfer sekitar £60-65 juta. Dengan United yang tampaknya telah kehilangan Elliot Anderson ke Manchester City, Wharton dilaporkan muncul sebagai "target utama" untuk merevitalisasi lini tengah yang sering kali kurang energi dan ketenangan.
- Getty Images Sport
Masa kritis bagi INEOS
Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, dewan direksi United berada di bawah tekanan untuk membentuk skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara secara konsisten. Potensi perekrutan Lewis-Skelly dan Wharton akan menandakan pergeseran signifikan ke arah pemain Inggris yang lebih muda dan berpotensi tinggi. Sebelum kesepakatan apa pun dapat diselesaikan, United harus melewati akhir musim yang menantang untuk memastikan mereka dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions - sebuah syarat utama dalam kesepakatan dengan Wharton. Dengan jeda internasional yang sedang berlangsung, para pemandu bakat akan memantau kedua pemain tersebut dengan cermat sebelum Liga Premier kembali untuk sprint akhir musim.
