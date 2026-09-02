Menanggapi transfer tersebut, Mudryk mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bekerja sama dengan mantan manajernya. "Rasanya luar biasa," katanya kepada situs resmi Tottenham. "Saya tidak sabar untuk mulai berlatih dan bermain untuk klub ini, dan saya sangat antusias bisa kembali bersama Roberto De Zerbi.

"Saya adalah pemain yang membawa kecepatan dan kreativitas, dan saya ingin membantu baik di area menyerang maupun bertahan. Saya ingin membuat para suporter bersemangat. Saya bisa melihat ada skuad yang kuat di sini dengan pemain-pemain bagus, dan saya menantikan untuk berbagi lapangan serta momen-momen spesial bersama mereka."

De Zerbi, yang melatih Mudryk pada musim 2021-22 di Shakhtar Donetsk, menyambut baik reuni tersebut. "Karena pernah bekerja dengan Misha pada awal kariernya, saya tahu persis apa yang bisa dia bawa untuk tim kami," ujar De Zerbi. "Dia punya kualitas untuk mengubah jalannya pertandingan dengan kecepatan dan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu, serta merupakan talenta menyerang yang menarik. Saya akan menuntut banyak dari Misha dan tugas kami adalah membantunya menemukan versi terbaik dari dirinya. Jika kami bisa melakukannya, maka dia bisa menjadi pemain yang sangat penting bagi kami. Saya sangat senang dia memilih datang ke sini, dan saya tidak sabar untuk bekerja dengannya lagi."

Rekrutan bertahan Tosin juga mengungkapkan antusiasmenya: "Saya berada di fase penting dalam karier saya dan setelah berbicara dengan pelatih kepala serta mengetahui jenis sepakbola yang ingin dia mainkan, saya pikir ini adalah kecocokan yang sangat baik. Dia ingin tim bermain dengan keberanian dan itu adalah sesuatu yang selalu saya usahakan. Saya ingin meraih yang terbaik, mendorong tim ini dan klub ini semaksimal mungkin ke tempat yang layak kami tempati. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, terutama di lapangan latihan, dan saya akan membawa mentalitas itu ke klub ini."



