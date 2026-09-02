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Mykhailo Mudryk yang gagal di Chelsea buka suara setelah merampungkan transfer dramatis ke Tottenham untuk bereuni dengan Roberto De Zerbi dalam dua perekrutan dari Stamford Bridge
Spurs tuntaskan dua pembelian dari Chelsea
Tottenham Hotspur telah mengamankan Mudryk dengan status pinjaman selama satu musim dari Chelsea, dengan opsi untuk mempermanenkannya seharga £75 juta. Tak lama setelah mengumumkan pemain berusia 25 tahun itu, Spurs menuntaskan kesepakatan senilai £7 juta untuk mantan rekan setimnya di Stamford Bridge, Tosin, yang datang sebagai pengganti Kevin Danso, yang bergabung dengan Sunderland dengan status pinjaman.
Mudryk menjadi pemain pertama yang pindah secara langsung antara dua rival London itu sejak kiper Carlo Cudicini melakukan kepindahan tersebut pada 2009. Kedatangan keduanya menandai rekrutan kesembilan dan kesepuluh Tottenham pada musim panas ini, mendorong total pengeluaran mereka di bursa transfer mendekati £400 juta setelah sebelumnya mendatangkan Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Savio.
- Newspix
Mudryk ingin bekerja sama lagi dengan De Zerbi
Menanggapi transfer tersebut, Mudryk mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bekerja sama dengan mantan manajernya. "Rasanya luar biasa," katanya kepada situs resmi Tottenham. "Saya tidak sabar untuk mulai berlatih dan bermain untuk klub ini, dan saya sangat antusias bisa kembali bersama Roberto De Zerbi.
"Saya adalah pemain yang membawa kecepatan dan kreativitas, dan saya ingin membantu baik di area menyerang maupun bertahan. Saya ingin membuat para suporter bersemangat. Saya bisa melihat ada skuad yang kuat di sini dengan pemain-pemain bagus, dan saya menantikan untuk berbagi lapangan serta momen-momen spesial bersama mereka."
De Zerbi, yang melatih Mudryk pada musim 2021-22 di Shakhtar Donetsk, menyambut baik reuni tersebut. "Karena pernah bekerja dengan Misha pada awal kariernya, saya tahu persis apa yang bisa dia bawa untuk tim kami," ujar De Zerbi. "Dia punya kualitas untuk mengubah jalannya pertandingan dengan kecepatan dan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu, serta merupakan talenta menyerang yang menarik. Saya akan menuntut banyak dari Misha dan tugas kami adalah membantunya menemukan versi terbaik dari dirinya. Jika kami bisa melakukannya, maka dia bisa menjadi pemain yang sangat penting bagi kami. Saya sangat senang dia memilih datang ke sini, dan saya tidak sabar untuk bekerja dengannya lagi."
Rekrutan bertahan Tosin juga mengungkapkan antusiasmenya: "Saya berada di fase penting dalam karier saya dan setelah berbicara dengan pelatih kepala serta mengetahui jenis sepakbola yang ingin dia mainkan, saya pikir ini adalah kecocokan yang sangat baik. Dia ingin tim bermain dengan keberanian dan itu adalah sesuatu yang selalu saya usahakan. Saya ingin meraih yang terbaik, mendorong tim ini dan klub ini semaksimal mungkin ke tempat yang layak kami tempati. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, terutama di lapangan latihan, dan saya akan membawa mentalitas itu ke klub ini."
Beralih di saat-saat akhir setelah target-target terlewat
Tottenham beralih ke Mudryk setelah menemui hambatan pada hari terakhir bursa transfer di tempat lain, setelah gagal mendapatkan Cody Gakpo dari Liverpool dan Iliman Ndiaye dari Everton, yang pada akhirnya memilih Manchester City.
Kepindahan ini memberi pemain Ukraina itu kesempatan untuk membangun kembali kariernya. Setelah bergabung dengan Chelsea seharga £62 juta pada Januari 2023, Mudryk menghabiskan 20 bulan menepi akibat dugaan pelanggaran doping menyusul hasil sampel urine yang merugikan. Ia diizinkan kembali bermain pada Juli setelah Football Association dan World Anti-Doping Agency menyelesaikan masalah tersebut, setelah tidak bermain secara kompetitif sejak November 2024.
- AFP
Menemukan performa terbaik di London utara
Mudryk menikmati salah satu performa terbaik dalam kariernya di bawah asuhan De Zerbi di Shakhtar Donetsk dan kini akan berupaya mengamankan waktu bermain reguler. Dengan De Zerbi menuntut komitmen maksimal, winger itu harus segera membangun kebugaran pertandingan dan memantapkan dirinya di skuad Tottenham yang telah dirombak.
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