Meski minat terhadap Mudryk tinggi di seluruh Eropa, sang pemain memiliki gambaran spesifik untuk masa depannya dalam waktu dekat. Menurut laporan Fabrizio Romano, Mudryk lebih memilih tetap bermain di Premier League musim depan jika tercapai kesepakatan untuk meminjamkannya.

"Chelsea terbuka untuk mempertimbangkan proposal peminjaman bagi Mudryk agar ia bisa bermain secara reguler setelah kembali. Klub-klub Italia serta RC Strasbourg menjadi opsi, tetapi dipahami preferensi Mudryk adalah dipinjamkan ke klub Premier League," jelas Romano di X.

Strasbourg, klub saudara Chelsea di bawah naungan BlueCo, sudah mengamankan kiper Filip Jorgensen dengan status pinjaman dan sempat dianggap sebagai tujuan yang wajar bagi Mudryk. Namun, daya tarik untuk tetap bermain di kasta tertinggi Inggris tetap kuat.

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