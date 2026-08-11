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Mykhailo Mudryk tegaskan preferensinya saat Chelsea mempertimbangkan langkah berikutnya yang 'mengejutkan' untuk sang winger
Mudryk kembali setelah skorsing panjang
Mudryk akhirnya kembali masuk dalam rencana di Stamford Bridge setelah melewati periode penuh gejolak jauh dari skuad tim utama. Winger itu sempat absen selama hampir dua tahun setelah menjalani skorsing menyusul temuan positif atas zat terlarang meldonium.
Mantan pemain Shakhtar Donetsk itu baru-baru ini bergabung dalam tur pramusim Chelsea, membangun kembali kebugarannya lewat penampilan singkat melawan Juventus, AC Milan, dan Johor Darul Ta’zim. Meski sudah kembali ke lapangan, masa absen yang panjang membuatnya saat ini masih kekurangan ritme kompetitif yang dibutuhkan untuk memimpin lini depan tim asuhan Xabi Alonso.
- Getty/GOAL
Preferensi Premier League untuk winger Ukraina
Meski minat terhadap Mudryk tinggi di seluruh Eropa, sang pemain memiliki gambaran spesifik untuk masa depannya dalam waktu dekat. Menurut laporan Fabrizio Romano, Mudryk lebih memilih tetap bermain di Premier League musim depan jika tercapai kesepakatan untuk meminjamkannya.
"Chelsea terbuka untuk mempertimbangkan proposal peminjaman bagi Mudryk agar ia bisa bermain secara reguler setelah kembali. Klub-klub Italia serta RC Strasbourg menjadi opsi, tetapi dipahami preferensi Mudryk adalah dipinjamkan ke klub Premier League," jelas Romano di X.
Strasbourg, klub saudara Chelsea di bawah naungan BlueCo, sudah mengamankan kiper Filip Jorgensen dengan status pinjaman dan sempat dianggap sebagai tujuan yang wajar bagi Mudryk. Namun, daya tarik untuk tetap bermain di kasta tertinggi Inggris tetap kuat.
Coventry City asuhan Frank Lampard muncul sebagai tujuan potensial, dengan mantan bos Chelsea itu ingin menambah opsi serangannya setelah promosi Sky Blues kembali ke
Xabi Alonso menyerukan kepekaan
Pelatih kepala Chelsea Alonso meminta kehati-hatian terkait reintegrasi Mudryk, seraya menyoroti situasi unik yang mengiringi kepulangannya. Berbicara tentang masa depan sang pemain, Alonso berkata: "Semuanya terjadi begitu cepat, jadi hal utama adalah memikirkan orangnya, agar dia merasa kembali dalam dinamika grup, menjadi bagian dari tim, dan kami perlu menilai bagaimana kondisinya. Tapi tentu saja, dia adalah pemain spesial.
Komentar pria Spanyol itu menyoroti sensitifnya situasi Mudryk setelah dua tahun tanpa sepak bola kompetitif. Meski bakat yang membuat Chelsea membayar biaya transfer sangat besar untuk merekrutnya masih ada, dampak fisik dan mental dari masa absennya tidak bisa diabaikan.
- Getty Images Sport
Rekan setim dukung Mudryk yang disebut 'aneh'
Di dalam ruang ganti, dukungan untuk Mudryk tetap teguh. Bek Tosin Adarabioyo memuji dedikasi sang winger selama absen 20 bulan dengan mengatakan: "Misha itu luar biasa. Etos kerjanya tidak masuk akal. Tidak diragukan lagi dia telah bekerja keras sepanjang waktu ini. Saya tahu dia menjalani sesi latihan terpisah. Saya pernah melihatnya. Saya tahu orang-orang yang bekerja dengannya, jadi itu bagus. Misha adalah teman saya."
Adarabioyo melanjutkan dengan menekankan pentingnya dukungan skuad untuk pemain internasional Ukraina tersebut. "Saya sangat senang untuknya. Anda bisa melihat dia benar-benar senang bisa berada di sini dan kembali ke lingkungan tim. Jelas dia akan butuh waktu, tetapi kami semua ada di sini untuk mendukungnya," tambahnya.
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