Mykhailo Mudryk dijatuhi sanksi larangan bertanding selama empat tahun-sanksi maksimal-sementara bintang Chelsea tersebut langsung mengajukan banding
Hukuman maksimal yang dijatuhkan oleh FA
Asosiasi Sepak Bola (FA) telah menjatuhkan sanksi skorsing selama empat tahun kepada Mudryk, hukuman maksimal yang berlaku, menyusul penyelidikan berkepanjangan terkait hasil tes doping yang positif. Pemain berusia 25 tahun itu awalnya dilarang bertanding pada Desember 2024 setelah "temuan tidak wajar dalam tes urine rutin" menyebabkan skorsing sementara, dan ia secara resmi didakwa pada Juni 2025.
Meskipun FA tetap bungkam mengenai detail spesifik kasus ini selama proses berlangsung, beratnya sanksi kini telah dikonfirmasi. Berdasarkan aturan saat ini, larangan tersebut diperkirakan akan berlaku surut sejak awal penangguhan sementara, yang secara efektif akan mencegah mantan pemain sayap Shakhtar Donetsk ini kembali ke sepak bola profesional hingga Desember 2028.
Mudryk membawa kasus ini ke CAS
Dalam upaya menyelamatkan kariernya, Mudryk telah membawa kasusnya ke otoritas hukum tertinggi di bidang olahraga. Seorang juru bicara CAS berbicara kepada BBC Sport untuk mengonfirmasi penerimaan banding tersebut, dengan menyatakan: "CAS mengonfirmasi telah menerima banding yang diajukan oleh Mykhailo Mudryk terhadap FA, yang diajukan pada 25 Februari 2026. Para pihak saat ini sedang bertukar berkas tertulis, dan sidang belum dijadwalkan."
Kontroversi ini dipahami berpusat pada meldonium, obat kardiovaskular yang dapat membantu kapasitas pernapasan dan stamina. Dilaporkan bahwa Mudryk terpapar zat tersebut saat bertugas bersama tim nasional Ukraina pada Oktober 2024. Sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain tetap optimis bahwa banding tersebut dapat mengurangi sanksi larangan bermainnya secara signifikan, sehingga berpotensi memungkinkannya kembali ke lapangan pada musim depan.
Menjaga ketulusan dan menjalani pelatihan di pengasingan
Sepanjang masa sulit ini, Mudryk tetap bersikukuh bahwa ia bukanlah pengguna doping yang disengaja. Dalam satu-satunya pernyataan publiknya sejak sanksi skorsing dimulai, pemain sayap tersebut mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap situasi tersebut. Saat itu, ia mengaku berada dalam "kondisi terkejut sepenuhnya" dan menambahkan bahwa ia "tidak pernah dengan sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apa pun."
Meskipun tidak bisa bermain untuk Chelsea sejak pertandingan Liga Konferensi melawan Heidenheim pada November 2024, Mudryk bertekad untuk tetap tajam. Ia telah berlatih di klub non-liga Uxbridge FC bersama pelatih pribadi dan bahkan menyewa kiper. Untuk memimpin pembelaan hukumnya, ia telah menggandeng Morgan Sports Law, firma hukum yang terkenal karena mewakili Paul Pogba dalam pengurangan larangan doping yang berhasil, serta Tyson Fury dan Chris Froome.
Chelsea dan FA tetap bungkam
Chelsea, yang membayar €70 juta (£61 juta) sebagai biaya awal untuk mendatangkan pemain tersebut ke London pada Januari 2023, memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan resmi selama proses hukum masih berlangsung. Klub tersebut dilaporkan sedang menunggu putusan akhir dari CAS sebelum memutuskan langkah selanjutnya terkait masa depan jangka panjang sang pemain di Stamford Bridge.
FA juga menolak memberikan komentar mengenai kasus yang sedang berlangsung ini. Saat Mudryk memasuki pertarungan hukum yang kritis ini, mata dunia sepak bola akan tertuju ke Swiss untuk melihat apakah salah satu pemain termahal di Liga Premier ini dapat membersihkan namanya atau apakah kariernya di level tertinggi telah berakhir.