Mykhailo Mudryk dijatuhi sanksi larangan bertanding selama empat tahun-sanksi maksimal-sementara bintang Chelsea tersebut langsung mengajukan banding

Asosiasi Sepak Bola (FA) telah menjatuhkan sanksi skorsing selama empat tahun kepada Mudryk, hukuman maksimal yang berlaku, menyusul penyelidikan berkepanjangan terkait hasil tes doping yang positif. Pemain berusia 25 tahun itu awalnya dilarang bertanding pada Desember 2024 setelah "temuan tidak wajar dalam tes urine rutin" menyebabkan skorsing sementara, dan ia secara resmi didakwa pada Juni 2025.

Meskipun FA tetap bungkam mengenai detail spesifik kasus ini selama proses berlangsung, beratnya sanksi kini telah dikonfirmasi. Berdasarkan aturan saat ini, larangan tersebut diperkirakan akan berlaku surut sejak awal penangguhan sementara, yang secara efektif akan mencegah mantan pemain sayap Shakhtar Donetsk ini kembali ke sepak bola profesional hingga Desember 2028.