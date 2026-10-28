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Bukan sekadar pemain yang mengenakan jersey timnas Maroko, Mustapha Hadji adalah salah satu bintang paling menonjol yang membawa ambisi Maroko ke lapangan-lapangan internasional, dan meninggalkan jejaknya dalam ingatan sepakbola Afrika.

Peraih penghargaan Pemain Afrika Terbaik tahun 1998, dan salah satu wajah paling menonjol Maroko di Piala Dunia Prancis itu, menjalani 58 pertandingan internasional antara tahun 1994 dan 2002, mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist di antaranya, serta menjadi contoh pemain Maroko yang mampu bersinar di level persaingan Eropa tertinggi.

Setelah menjalani karier profesional yang membawanya berpindah di sejumlah klub Eropa, yang paling menonjol adalah Aston Villa dan Deportivo La Coruna, Hadji kembali ke timnas Maroko melalui pintu kerja teknis, mengisi posisi dalam jajaran staf pelatih antara tahun 2014 dan 2022, dan menyaksikan dari dekat perjalanan perkembangan Maroko hingga mencapai prestasi semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

Pada bagian pertama dari wawancara panjangnya dengan "Kooora", Hadji membuka berkas-berkas rumit yang menjadi sorotan utama dalam lanskap sepakbola Maroko dan Afrika, berbicara tentang sengketa hukum antara Maroko dan Senegal terkait final Piala Afrika, sikapnya terhadap polemik seputar tuan rumah final Piala Dunia 2030, serta pendapatnya mengenai persaingan dengan Spanyol dan pembicaraan tentang rasialisme.

Bintang Maroko masa lalu itu juga menyampaikan analisis teknis mengenai timnas saat ini, membandingkan antara generasi 2022 dan 2026, serta menilai kerja Walid Regragui dan Mohamed Wahbi, dengan menentukan timnas-timnas yang menurutnya mampu menghentikan Maroko, dan menunjukkan titik-titik kekuatan serta kelemahan paling menonjol dalam skuad.

Wawancara ini juga meluas ke berkas Lamine Yamal dan pilihannya untuk membela timnas Spanyol alih-alih Maroko, di mana Hadji mengungkap bagaimana warga Maroko memandang bintang Barcelona itu meski dengan keputusan internasionalnya, sebelum berbicara tentang pilihan-pilihan lini serang Maroko, dan mengungkap nama yang ia sukai untuk memimpin lini depan, serta pendapatnya mengenai peran Soufiane Rahimi dan potensinya bersama timnas.

Dan inilah bagian pertama dari wawancara: