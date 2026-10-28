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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Diterjemahkan oleh

Mustapha Hadji dalam wawancara eksklusif dengan Kooora (1/2): Senegal akan jadi juara Afrika dalam kondisi ini, dan perbedaan mendasar antara Wahbi dan Regragui

M. Hadji
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Africa Cup of Nations
Spain
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Maroko
Senegal
Spanyol

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Bukan sekadar pemain yang mengenakan jersey timnas Maroko, Mustapha Hadji adalah salah satu bintang paling menonjol yang membawa ambisi Maroko ke lapangan-lapangan internasional, dan meninggalkan jejaknya dalam ingatan sepakbola Afrika.

Peraih penghargaan Pemain Afrika Terbaik tahun 1998, dan salah satu wajah paling menonjol Maroko di Piala Dunia Prancis itu, menjalani 58 pertandingan internasional antara tahun 1994 dan 2002, mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist di antaranya, serta menjadi contoh pemain Maroko yang mampu bersinar di level persaingan Eropa tertinggi.

Setelah menjalani karier profesional yang membawanya berpindah di sejumlah klub Eropa, yang paling menonjol adalah Aston Villa dan Deportivo La Coruna, Hadji kembali ke timnas Maroko melalui pintu kerja teknis, mengisi posisi dalam jajaran staf pelatih antara tahun 2014 dan 2022, dan menyaksikan dari dekat perjalanan perkembangan Maroko hingga mencapai prestasi semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

Pada bagian pertama dari wawancara panjangnya dengan "Kooora", Hadji membuka berkas-berkas rumit yang menjadi sorotan utama dalam lanskap sepakbola Maroko dan Afrika, berbicara tentang sengketa hukum antara Maroko dan Senegal terkait final Piala Afrika, sikapnya terhadap polemik seputar tuan rumah final Piala Dunia 2030, serta pendapatnya mengenai persaingan dengan Spanyol dan pembicaraan tentang rasialisme.

Bintang Maroko masa lalu itu juga menyampaikan analisis teknis mengenai timnas saat ini, membandingkan antara generasi 2022 dan 2026, serta menilai kerja Walid Regragui dan Mohamed Wahbi, dengan menentukan timnas-timnas yang menurutnya mampu menghentikan Maroko, dan menunjukkan titik-titik kekuatan serta kelemahan paling menonjol dalam skuad.

Wawancara ini juga meluas ke berkas Lamine Yamal dan pilihannya untuk membela timnas Spanyol alih-alih Maroko, di mana Hadji mengungkap bagaimana warga Maroko memandang bintang Barcelona itu meski dengan keputusan internasionalnya, sebelum berbicara tentang pilihan-pilihan lini serang Maroko, dan mengungkap nama yang ia sukai untuk memimpin lini depan, serta pendapatnya mengenai peran Soufiane Rahimi dan potensinya bersama timnas.

Dan inilah bagian pertama dari wawancara:

  • Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" menggelar sidang dengar pendapat dengan kehadiran perwakilan Maroko dan Senegal, serta menegaskan bahwa keputusan akhir akan diumumkan pada November. Apa prediksimu untuk putusan tersebut?

    Sepakbola tunduk pada aturan, dan aturan menyatakan bahwa jika para pemain keluar dari lapangan maka akan ada sanksi. Aturan-aturan itu jelas di "FIFA" dan "CAF", dan secara umum saya berharap krisis ini tidak terulang demi masa depan sepakbola Afrika.

  • Namun, apakah keputusan itu bisa berpihak kepada Maroko?

    Insya Allah, Maroko tidak melakukan kesalahan apa pun, sementara para pemain Senegal keluar dari lapangan, sehingga aturan menyatakan bahwa Maroko berhak merebut kembali gelar Piala Afrika.

    Seandainya para pemain Maroko yang keluar dari lapangan, maka saat itu Senegal berhak meraih gelar Piala Afrika bahkan sebelum mereka mencetak gol kemenangan dalam pertandingan tersebut.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Maroko mengatakan bahwa keluarnya para pemain Senegal dari lapangan berarti pengunduran diri, sehingga aturan harus diterapkan. Namun di sisi lain, Senegal mengatakan bahwa wasit telah menyelesaikan pertandingan dan mengesahkan hasil akhir. Menurut sudut pandang Anda, mana yang harus diprioritaskan: penerapan aturan secara harfiah, atau wewenang wasit dan apa yang terjadi di dalam lapangan?

    Menurut saya wasit melakukan kesalahan besar ketika memutuskan untuk melanjutkan pertandingan setelah para pemain Senegal keluar, dan yang anehnya wasit teknologi video asisten serta para pejabat Konfederasi Sepak Bola Afrika membiarkan wasit mengambil keputusan sendirian tanpa campur tangan mereka.

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  • Dikabarkan di balik layar bahwa ketua komite wasit di CAF menekan wasit untuk melanjutkan pertandingan.

    Saya berharap kesalahan seperti ini tidak terulang di masa depan, dan agar para pejabat di CAF mengambil keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini.

  • Pertanyaan yang mengemuka saat ini: bagaimana jika keputusan itu memihak Senegal, apakah Anda memperkirakan publik Maroko akan menerima keputusan tersebut, atau akankah ada penolakan dan tuntutan untuk mengajukan banding?

    Saya berharap keputusan akhir berlaku untuk semua pihak, siapa pun itu, tetapi insya Allah keputusannya memihak Maroko.

    Kita berbicara soal aturan sepak bola. Kami tidak mencuri piala tanpa hak, melainkan memenangkannya sesuai aturan berdasarkan kejadian yang berlangsung di lapangan.

    Saya rasa sulit untuk melangkah lebih jauh lagi dalam persoalan ini, terlebih hal itu akan merugikan masa depan sepak bola di Afrika. Saya ingin dunia tahu bahwa ada aturan yang mengatur sepak bola Afrika.

  • Apakah kamu akan mengakui Senegal sebagai juara Afrika jika keputusan wasit berpihak kepadanya?

    Para pemain Senegal mengetahui aturannya, dan mereka tahu betul apa yang terjadi. Memang benar mereka memenangkan pertandingan di atas lapangan, tetapi mereka menyadari bahwa wasit mengambil keputusannya demi menjaga kelangsungan pertandingan tanpa masalah yang lebih besar. Namun, aturan CAF dan FIFA menyatakan bahwa jika para pemain keluar dari lapangan selama lebih dari 10 atau 15 menit, maka harus ada sanksi. Para pemain tersebut seharusnya mendapat kartu kuning.

  • Kita beralih ke isu kontroversial lain yang berkaitan dengan stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Media Spanyol melancarkan kampanye kuat untuk menjadi tuan rumah pertandingan tersebut, dan pelatih Portugal Jose Mourinho mengatakan bahwa "final Piala Dunia harus digelar di stadion legendaris seperti Santiago Bernabeu", bagaimana pendapat Anda?

    Tentu saja saya ingin menggelar laga final di Maroko, di Casablanca atau Rabat, apalagi kami memiliki kapasitas yang membuat kami layak untuk itu. Saya juga ingin melihat final Piala Dunia digelar di Afrika untuk kedua kalinya setelah yang pertama berlangsung di Afrika Selatan pada tahun 2010. Saya rasa sudah tiba waktunya untuk mengibarkan bendera Afrika.

  • Apa yang Anda katakan kepada media Spanyol yang menuntut untuk menjadi tuan rumah pertandingan penting seperti final Piala Dunia di tengah merebaknya kontroversi seputar rasisme di sana?

    Ya, sejujurnya saya melihat ada rasisme, dan mereka juga mempraktikkan rasisme ketika menuntut agar pertandingan dijauhkan dari Afrika meskipun telah diselenggarakan lebih dari sekali di Eropa dan Amerika Serikat.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Berbicara soal Spanyol, ada perseteruan Spanyol-Maroko jenis lain terkait Lamine Yamal. Apa yang akan kaukatakan kepadanya setelah ia memilih membela Spanyol ketimbang Maroko?

    Meski Yamal kini membela Spanyol, kami sebagai warga Maroko tetap mencintai dan mendukungnya, serta menganggap bahwa darahnya adalah darah Maroko. Ia masih kecil ketika mengambil keputusan itu dan ia bermain di Barcelona, klub terbesar di dunia, serta menghadapi berbagai tekanan. Sulit baginya untuk menolak kesempatan bermain bersama timnas utama Spanyol di usia yang masih sangat muda.

  • Namun, kehadiran Yamal bersama Maroko akan menciptakan perbedaan besar.

    Ya, tetapi sulit bagi Maroko untuk memilihnya pada waktu itu. Kami berharap melihatnya bersama timnas Maroko, tetapi bagaimanapun juga Alhamdulillah, dan hari ini 40 juta warga Maroko mendukungnya bersama Spanyol.

  • Terlepas dari laga final, apakah Maroko mampu menghadirkan edisi Piala Dunia yang melampaui Piala Dunia 2022 di Qatar, yang oleh sebagian pihak dinilai termasuk salah satu yang terbaik sepanjang sejarah?

    Ya, para petinggi sepak bola Maroko telah bekerja sejak 2012 di lebih dari satu lini demi mengembangkan olahraga ini, dan kini kami memiliki semua kualifikasi, sampai pada titik di mana para pemain berkewarganegaraan ganda yang bermain di liga-liga Eropa meminta untuk membela Maroko.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Timnas Maroko meraih dua pencapaian di dua edisi Piala Dunia terakhir, tetapi apakah tim saat ini benar-benar lebih kuat dibanding generasi 2022, ataukah hasil-hasil itu justru menaikkan ekspektasi melebihi level yang sebenarnya?

    Tidak ada yang mengira level yang ditunjukkan timnas Maroko di Piala Dunia 2022, namun situasinya berbeda pada 2026 karena seluruh dunia telah menyadari kekuatan Maroko sehingga tugasnya menjadi lebih sulit. Sangat sulit bermain melawan tim-tim yang mengetahui titik-titik kekuatan teknis Anda.

    Timnas Maroko memasukkan para pemain muda di Piala Dunia 2026, yang dapat memikul panji hingga Piala Dunia 2030, terutama Ayoub Bouaddi, yang bergabung dengan timnas di usia 18 tahun, di samping para pemain berpengalaman seperti Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, dan Brahim Diaz, yang akan membantu para pemain muda tersebut.

  • Namun, menurut pandangan Anda, generasi mana yang lebih kuat, 2022 di bawah kepemimpinan Regragui atau 2026 bersama Wahbi?

    Kita tidak bisa mengatakan bahwa satu generasi lebih kuat dari yang lain, tetapi pada 2022 tim-tim lain tidak menghormati kami secara sepak bola, sedangkan pada 2026 penghormatan itu sangat besar. Tim-tim lain tidak ingin menghadapi kami karena kami memiliki tim yang kuat baik di lini pertahanan maupun penyerangan, dan tidak memberikan celah apa pun.

    Jika kita bandingkan antara generasi 2022 dan 2026 dari sisi teknis, kita akan menemukan bahwa Wahbi, seorang pelatih taktis kelas tinggi, mampu mengubah cara bermain tim sebanyak 3 kali dalam satu pertandingan pada 2026.

    Sementara Regragui, yang kami ucapkan terima kasih atas semua yang telah ia berikan untuk sepak bola Maroko, bermain dengan satu gaya sejak pertandingan pertama pada 2022 hingga akhir. Para pemain tahu bahwa begitu mendapatkan bola, kami akan mengandalkan serangan balik.

  • Timnas Maroko berada di peringkat ketujuh dunia, kesenjangan dengan tim-tim besar semakin menyempit, dan semua pihak sangat memperhitungkannya. Namun, sebutkan padaku nama 3 timnas yang mampu mengalahkan Maroko saat ini.

    Timnas Prancis sangat sulit, begitu juga Spanyol, meskipun kami berhasil mengalahkannya pada 2022, dan tim ketiga adalah Inggris.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah ini berarti timnas Maroko bisa mengalahkan tim-tim seperti Brasil dan Argentina?

    Brasil tidak lagi memiliki timnas yang dikenal pada akhir dekade 1990-an dan awal abad ini. Mereka tidak lagi memiliki Ronaldinho, Ronaldo, dan Rivaldo. Menurut saya, saat ini mereka bukan tim yang menakutkan, mereka telah menjadi tim biasa yang bisa dikalahkan Maroko.

    Adapun Argentina, mereka kehilangan 90% kekuatannya setelah pensiunnya Lionel Messi, yang melakukan segalanya mulai dari mencetak gol hingga memberikan umpan menentukan. Saya tidak melihat para pemain lainnya memiliki level istimewa, sehingga Maroko juga mampu mengalahkan mereka.

  • Menurut pandangan Anda, apa titik lemah terbesar di timnas Maroko saat ini, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh lawan kuat dalam laga sistem gugur misalnya?

    Jantung pertahanan, terutama karena kita hanya memiliki duet Issa Diop dan Nayef Aguerd di posisi ini, sementara para pemain cadangan tidak berada di level yang sama. Harus ada kelimpahan pemain bagus di posisi ini, sebagaimana halnya di lini tengah dan lini depan. Saya berharap kita memiliki 6 bek dengan level tinggi di masa depan.

  • Apakah Timnas Maroko kehilangan sosok Romain Saïss setelah pensiun dari tim nasional?

    Ya, karena dia adalah pemain dengan level tinggi, dan seorang pemimpin di dalam lapangan, dan kini kami memiliki Diop dan Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anda mengatakan bahwa timnas Maroko memiliki kelimpahan pemain di lini tengah dan serangan, tetapi apakah Anda melihat ada krisis di posisi penyerang murni setelah menurunnya performa En-Nesyri dan El Kaabi, terutama karena Wahbi mengandalkan Zabiri sebagai penyerang semu di Piala Dunia?

    Kami memiliki opsi-opsi serangan muda yang bersinar di Piala Dunia Pemuda, di antaranya Yasser Zabiri, yang bermain di Liga Spanyol, dan saya tidak melihat adanya krisis di posisi ini bagi timnas Maroko.

    Benar bahwa Sibari memimpin lini serang di Piala Dunia meskipun ia bukan penyerang klasik, tetapi Mohamed Ouahbi bisa memanfaatkan para pemainnya dengan lebih dari satu cara, dan ia terpengaruh oleh gaya bermain Barcelona. Ia bisa mengandalkan penyerang bayangan seperti yang dilakukan Pep Guardiola di masa lalu, dan yang dilakukan Hansi Flick saat ini. Selain itu, Sibari bisa bermain di lebih dari satu posisi di lini serang, baik sebagai penyerang nomor 9, pengatur serangan nomor 10, maupun di kedua sisi sayap.

  • Namun jika aku memintamu merekomendasikan satu nama saja untuk bermain sebagai penyerang tengah di timnas Maroko, siapakah dia?

    Ismael Saibari, karena ia mampu membuat perbedaan kapan saja.

  • Mengapa Soufiane Rahimi tidak disebutkan meski ia terus bersinar bersama Al Ain Uni Emirat Arab, dan mengapa ia sebagian besar waktu hanya puas dengan peran sebagai pemain pengganti di Timnas Maroko?

    Rahimi adalah pemain "joker", saya sangat menyukainya, ia bertarung dan bermain dengan hatinya, serta memberikan 200% dari kemampuannya meski hanya bermain selama dua menit.

  • Meski demikian, kau tidak memilihnya untuk memimpin lini serang timnas Maroko dengan mengorbankan Sebari.

    Sangat sulit baginya untuk bermain sebagai pemain inti dengan mengorbankan Seebari menurut pandangan saya.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Apakah menurut Anda kepergian Regragui dari Maroko beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026 adalah keputusan yang tepat, ataukah stabilitas yang mengantarkan pencapaian 2022 layak mendapatkan kesempatan lain?

    Regragui telah melangkah jauh dan mengubah citra timnas Maroko di mata dunia, sekaligus mengubah mentalitas Maroko, serta membuat rakyat Maroko berani bermimpi memenangkan Piala Dunia. Ini bukan hal yang mudah. Di sini saya tidak sedang berbicara soal aspek taktik. Setiap orang Maroko sebelum Piala Dunia 2022 memiliki mimpi tertinggi untuk melewati babak pertama, tetapi setelah turnamen itu semua orang membicarakan ambisi memenangkan gelar, bahkan para pemain dari Eropa kini berharap bisa bergabung dengan Maroko demi mewujudkan mimpi ini.

  • Tetapi menurut sudut pandangmu, mengapa ia pergi pada waktu itu?

    Regragui adalah pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Maroko, tetapi setelah menghabiskan sekitar 4 tahun bersama tim dan menghadapi banyak tekanan, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menjauh. Hal ini mempersulit tugas Wahbi, karena ia mengemban tugas tersebut pada momen yang sensitif beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026, dan semua orang menanti pengulangan prestasi 2022. Sulit pula bagi para suporter untuk mempercayainya.

    Saya berharap Regragui kembali melatih timnas Maroko di masa depan.