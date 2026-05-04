"Saya tidak di sini untuk mencari-cari alasan. Musim ini sangat mengecewakan sejauh ini, musim yang tidak bisa diterima bagi kami, dan ini sangat berat," kata rekan setim Florian Wirtz.
"Musim yang tak bisa diterima": Virgil van Dijk memberikan analisis tajam setelah FC Liverpool kembali mengalami kekalahan
"Kita tidak boleh mengasihani diri sendiri," lanjut van Dijk (34) sambil menekankan, "Kita harus bekerja keras, membalikkan keadaan, dan memastikan hal-hal seperti ini tidak terulang musim depan, karena itu bukanlah Liverpool."
Kekalahan pada Minggu lalu merupakan kekalahan ke-18 bagi sang juara bertahan di semua kompetisi musim ini dan menjadi pukulan telak dalam perebutan tiket Liga Champions. Liverpool kini berada di peringkat keempat Liga Premier, di bawah United.
Tekanan terhadap Arne Slot semakin meningkat - van Dijk mengambil sikap tegas
Manajer tim Arne Slot, yang sempat dipuji setelah meraih gelar juara pada musim perdananya sebagai pengganti Jürgen Klopp, kini berada di bawah tekanan. Van Dijk menegaskan bahwa standar klub sebenarnya berbeda: "Konsistensi adalah hal tersulit dalam setiap pekerjaan, tetapi itulah cara terbaik untuk meraih hasil dan kesuksesan. Konsistensi inilah yang harus kita temukan. Kita harus memahami bahwa kita tidak bisa mengulangi hal ini di musim depan. Itu tidak dapat diterima."
Namun, van Dijk membela diri terhadap kritik terhadap perilaku beberapa rekan setimnya yang terlihat sedang berlibur sebelum pertandingan di Manchester. "Saya tidak yakin apakah itu liburan. Itu adalah perjalanan kota," kata pemain asal Belanda itu dan menambahkan: "Kami bukan anak-anak. Semua orang sudah dewasa."