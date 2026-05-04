"Musim yang tak bisa diterima": Virgil van Dijk memberikan analisis tajam setelah FC Liverpool kembali mengalami kekalahan

Manajer tim Arne Slot, yang sempat dipuji setelah meraih gelar juara pada musim perdananya sebagai pengganti Jürgen Klopp, kini berada di bawah tekanan. Van Dijk menegaskan bahwa standar klub sebenarnya berbeda: "Konsistensi adalah hal tersulit dalam setiap pekerjaan, tetapi itulah cara terbaik untuk meraih hasil dan kesuksesan. Konsistensi inilah yang harus kita temukan. Kita harus memahami bahwa kita tidak bisa mengulangi hal ini di musim depan. Itu tidak dapat diterima."

Namun, van Dijk membela diri terhadap kritik terhadap perilaku beberapa rekan setimnya yang terlihat sedang berlibur sebelum pertandingan di Manchester. "Saya tidak yakin apakah itu liburan. Itu adalah perjalanan kota," kata pemain asal Belanda itu dan menambahkan: "Kami bukan anak-anak. Semua orang sudah dewasa."