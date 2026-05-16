Musim Paul Pogba berakhir dengan mengecewakan setelah gelandang tersebut absen dalam laga terakhir Monaco musim ini

Pogba akan absen dalam laga terakhir Monaco di Ligue 1 musim 2025-26 setelah tidak masuk dalam skuad yang akan menghadapi Strasbourg pada Minggu ini. Gelandang berusia 33 tahun itu, yang kesulitan mempertahankan kondisi fisik yang konsisten sepanjang musim ini, saat ini sedang absen karena cedera paha, yang ternyata cukup parah hingga menghalanginya untuk ikut serta dalam laga penutup musim.

Pemain internasional Prancis ini, yang bergabung dengan Monaco pada musim panas 2025 setelah menyelesaikan skorsingnya akibat gagal dalam tes doping, sempat tampil dalam tiga dari enam pertandingan liga klub sebelumnya, menunjukkan sekilas kualitas yang pernah menjadikannya pemain termahal di dunia. Namun, cedera terbaru ini berarti ia mengakhiri musim domestik dengan total hanya enam penampilan, sebuah catatan yang mencerminkan masa sulit bagi pemenang Piala Dunia ini saat ia memasuki masa senja kariernya.