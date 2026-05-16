AFP
Musim Paul Pogba berakhir dengan mengecewakan setelah gelandang tersebut absen dalam laga terakhir Monaco musim ini
Cedera yang menjadi pukulan bagi bintang Monaco
Pogba akan absen dalam laga terakhir Monaco di Ligue 1 musim 2025-26 setelah tidak masuk dalam skuad yang akan menghadapi Strasbourg pada Minggu ini. Gelandang berusia 33 tahun itu, yang kesulitan mempertahankan kondisi fisik yang konsisten sepanjang musim ini, saat ini sedang absen karena cedera paha, yang ternyata cukup parah hingga menghalanginya untuk ikut serta dalam laga penutup musim.
Pemain internasional Prancis ini, yang bergabung dengan Monaco pada musim panas 2025 setelah menyelesaikan skorsingnya akibat gagal dalam tes doping, sempat tampil dalam tiga dari enam pertandingan liga klub sebelumnya, menunjukkan sekilas kualitas yang pernah menjadikannya pemain termahal di dunia. Namun, cedera terbaru ini berarti ia mengakhiri musim domestik dengan total hanya enam penampilan, sebuah catatan yang mencerminkan masa sulit bagi pemenang Piala Dunia ini saat ia memasuki masa senja kariernya.
Daftar absensi yang sangat panjang untuk Pocognoli
Manajer Monaco, Sébastien Pocognoli, menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain saat mempersiapkan diri menjelang lawatan ke Stade de la Meinau. Pogba bukanlah satu-satunya nama besar yang absen dari rombongan tim tamu; klub asal Pangeran Monaco ini tengah menghadapi krisis cedera yang melumpuhkan inti skuad tim utama pada saat yang paling tidak tepat.
Selain pemain asal Prancis itu, Monaco juga tidak akan diperkuat oleh Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique, dan Vanderson. Lini serang juga mengalami kekurangan pemain, dengan Aleksandr Golovin dan Stanis Idumbo sama-sama tidak bisa diturunkan. Kurangnya kedalaman skuad ini membuat Pocognoli memiliki opsi terbatas saat ia berusaha melewati rintangan terakhir yang sulit dalam laga tandang ini.
Tempat di turnamen Eropa dipertaruhkan
Meskipun daftar pemain yang cedera cukup panjang, taruhannya tetap tinggi bagi Monaco karena mereka terus berjuang untuk memperebutkan tempat di Liga Konferensi musim depan. Klub ini saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen dengan 54 poin, hanya tertinggal dua poin dari Marseille yang berada di peringkat keenam, dan meraih kemenangan atas Strasbourg sangatlah penting jika mereka ingin mempertahankan harapan untuk berlaga di kompetisi Eropa pada musim 2026-27.
Skuad lengkap telah dipastikan untuk lawatan ke Strasbourg
Skuad Monaco yang dipastikan akan bertanding dalam laga Minggu malam adalah sebagai berikut: Lukas Hradecky, Philipp Kohn, Yann Lienard - Wout Faes, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Samuel Nibombe, Jordan Teze - Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Pape Cabral, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Ilane Touré, Denis Zakaria - Simon Adingra, Folarin Balogun, Mika Biereth, Paris Brunner, Ansu Fati, Oumar Konate.