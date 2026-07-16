Musim panas yang penuh penyesalan di Piala Dunia, hasrat untuk membuktikan diri di Manchester City, dan rumor seputar Milan: seluruh kebenaran tentang Foden

Oleh karena itu, kabar yang menyebutkan bahwa Phil Foden akan hengkang dari Manchester City musim panas ini dan bahkan dikaitkan dengan Milan asuhan Rubén Amorim terbilang cukup menarik dan untuk saat ini dapat dianggap sekadar spekulasi belaka. Milan memang tidak diragukan lagi sedang mencari pemain berkualitas di area lapangan yang biasa ditempati oleh gelandang serang asal Inggris tersebut, khususnya di sisi kanan tengah, di mana pelatih baru Rossoneri membayangkan seorang pemain berkaki kiri yang mampu bergerak ke tengah untuk menendang atau memberikan umpan terakhir. Sayangnya, dengan memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Manchester City, Foden telah memberikan indikasi yang cukup jelas mengenai niatnya. Sayangnya, gajinya mencapai sekitar 13 juta euro bruto per musim dan nilai pasarnya sangat tinggi, sekitar 60-70 juta euro. Angkatersebut terlalu besar bahkan bagi Milan yang ambisius di bawah kepemimpinan Gerry Cardinale, yang sebelum berinvestasi kembali untuk memperkuat lini serang, menunggu kabar terbaru mengenai kepergian Rafa Leao.