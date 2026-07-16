Namanya, sama seperti nama Cole Palmer, akan menjadi topik yang terus-menerus dibahas dalam diskusi dan proses yang tak terhindarkan, di mana Thomas Tuchel akan menjadi figur utama yang disorot atas kekecewaan yang kembali dialami Inggris di Piala Dunia. Tidak dimasukkannya Phil Foden dalam daftar pemain yang dipanggil, mengingat hasil semifinal yang mengejutkan saat kalah dari Argentina dan mengingat taktik yang dianggap terlalu konservatif yang dituduhkan kepada pelatih asal Jerman tersebut, hingga saat ini tetap menjadi hal yang sulit dijelaskan. Gelandang serang asal Stockport ini hanya memberikan komentar singkat, memilih untuk tidak berselisih dengan pelatih kepala, dan sementara itu mempersiapkan diri untuk musim yang harus menjadi musim pembuktian.
Diterjemahkan oleh
Musim panas yang penuh penyesalan di Piala Dunia, hasrat untuk membuktikan diri di Manchester City, dan rumor seputar Milan: seluruh kebenaran tentang Foden
TIDAK LAGI TAK TERGANGGU
Pemain kelahiran tahun 2000 ini baru saja melewati beberapa bulan yang sangat sulit, di mana ia kehilangan status sebagai pemain inti di Manchester City – dengan Guardiola, mentornya, yang akhirnya lebih memilih Bernardo Silva, Semenyo, dan Doku di lini tengah – yang tak terhindarkan sedikit mengguncang keyakinannya pada kualitas luar biasa yang dimilikinya, namun terutama menjadi kesempatan untuk menanamkan keraguan tambahan di benak Tuchel guna mencoba merebut satu tempat di antara 23 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia. Musim 2025/2026, yang baru saja berakhir, ditutup dengan total 50 penampilan (10 gol dan 7 assist sebagai hasil akhirnya), namun yang mengejutkan adalah fakta bahwa sejak Januari ke depan, jumlah penampilannya sebagai starter menurun secara signifikan. Hanya dua kali di Liga Champions dan hanya 7 kali di Liga Premier.
PEREMUJAAN DAN KEDATANGAN MARESCA
Angka-angka tersebut tidak memengaruhi negosiasi perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada musim panas 2027, yang pada Mei lalu mencapai titik krusial, dengan kesepakatan prinsip yang juga dikonfirmasi oleh Guardiola yang, meskipun saat itu menjabat sebagai pelatih yang akan mengundurkan diri, telah mengonfirmasi kesepakatan prinsip antara Foden dan klub untuk memperpanjang hubungan kerja hingga tahun 2030 (dengan opsi perpanjangan satu musim lagi). Kesepakatan ini juga lahir dari keinginan sang pemain untuk tetap tinggal di Inggris dan kembali menunjukkan kemampuannya saat musim dimulai kembali, serta ketika sosok “baru” seperti Enzo Maresca muncul di bangku cadangan di pusat latihan Manchester City; Maresca sebelumnya telah bekerja untuk klub ini dalam dua kesempatan berbeda, sebagai pelatih tim U-23 dan sebagai asisten Guardiola.
AKAN MENJADI TOKOH UTAMA LAGI?
Musim 2022/2023 adalah musim di mana mantan gelandang Juventus dan Sevilla tersebut, sebagai asisten pelatih asal Katalonia, turut berkontribusi dalam meraih Treble bersejarah dan mencapai puncak prestasi dalam sejarah City, yaitu kemenangan di Liga Champions yang diraih dalam final di Istanbul melawan Inter. Pertandingan tersebut menampilkan Foden yang menggantikan De Bruyne yang cedera menjelang akhir babak pertama dan menegaskan statusnya sebagai pemain kunci, yang dibuktikan dengan total 48 penampilan di semua kompetisi serta 15 gol dan 8 assist yang disumbangkannya untuk tim asuhan Guardiola. Dengan kedatangan Maresca, namun terutama dengan perubahan skuad yang sudah mulai terbentuk – kepergian Bernardo Silva, kemungkinan kepergian Savinho, dan kemungkinan kepergian Marmoush – bagi Foden, ruang gerak yang lebih luas di lini tengah ke depan mungkin akan terbuka kembali, serta peluang yang lebih besar untuk kembali menunjukkan permainan terbaiknya, didorong oleh hasrat balas dendam yang tak main-main.
APA YANG TERJADI DI MILAN
Oleh karena itu, kabar yang menyebutkan bahwa Phil Foden akan hengkang dari Manchester City musim panas ini dan bahkan dikaitkan dengan Milan asuhan Rubén Amorim terbilang cukup menarik dan untuk saat ini dapat dianggap sekadar spekulasi belaka. Milan memang tidak diragukan lagi sedang mencari pemain berkualitas di area lapangan yang biasa ditempati oleh gelandang serang asal Inggris tersebut, khususnya di sisi kanan tengah, di mana pelatih baru Rossoneri membayangkan seorang pemain berkaki kiri yang mampu bergerak ke tengah untuk menendang atau memberikan umpan terakhir. Sayangnya, dengan memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Manchester City, Foden telah memberikan indikasi yang cukup jelas mengenai niatnya. Sayangnya, gajinya mencapai sekitar 13 juta euro bruto per musim dan nilai pasarnya sangat tinggi, sekitar 60-70 juta euro. Angkatersebut terlalu besar bahkan bagi Milan yang ambisius di bawah kepemimpinan Gerry Cardinale, yang sebelum berinvestasi kembali untuk memperkuat lini serang, menunggu kabar terbaru mengenai kepergian Rafa Leao.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami