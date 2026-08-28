Getty Images Sport
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'Musim panas yang panjang!' - Rodri buka suara setelah menjalani debut untuk Barcelona dalam kemenangan dominan atas Athletic Club
Raphinha dan Fermin amankan poin penuh
Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di musim La Liga dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Athletic Club di Camp Nou. Hansi Flick menurunkan susunan pemain inti yang muda dengan empat remaja, tetapi justru Raphinha yang berpengalaman membuka kebuntuan. Pemain Brasil itu menerima umpan terobosan akurat dari Pedri pada menit ke-37, melewati kiper Unai Simon, lalu menceploskan bola ke gawang.
Tuan rumah mengendalikan tempo sepanjang laga, memaksa Simon melakukan delapan penyelamatan krusial untuk menjaga tim asal Basque itu tetap dalam pertandingan. Fermin Lopez akhirnya memastikan hasil tersebut delapan menit jelang waktu normal usai. Gelandang itu memanfaatkan sapuan buruk dari Aymeric Laporte, dengan menceploskan bola dari jarak dekat setelah Karim Adeyemi mengirim umpan silang rendah berbahaya.
- Getty Images Sport
Rodri bereaksi atas cemoohan di Camp Nou
Rodri mendapat sambutan meriah saat masuk pada menit ke-63, menggantikan Raphinha untuk menandai penampilan pertamanya sejak bergabung dari Manchester City. Pemain internasional Spanyol itu absen pada kemenangan pembuka Barcelona karena operasi punggung minor, tetapi sangat senang akhirnya bisa turun ke lapangan.
"Sangat senang menjalani debut. Senang dengan kemenangan ini. Dua kemenangan dari dua laga," kata gelandang berusia 30 tahun itu kepada DAZN. "Penting untuk menemukan ritme dan beradaptasi dengan tim hebat ini. Menit-menit pertama dan perasaan yang bagus.
"Musim panas ini panjang, lebih panjang dari biasanya. Saya harus segera kembali ke ritme permainan. Inilah tempat yang saya inginkan, dan saya senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Sekarang saatnya bekerja."
Pemain rekrutan marquee itu juga meluangkan waktu untuk memuji rekan setim remajanya, Lamine Yamal, atas dampaknya dalam serangan. Ia menambahkan: "Lamine sedang melalui periode sulit, tetapi hari ini dia bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya. Kami membutuhkan itu darinya, etos kerja dan konsistensi itu, karena bakatnya ada dan gol-gol akan datang."
Pemain yang 'sempurna' untuk Barcelona
Kedatangan Rodri yang sangat dinantikan jelas mengangkat suasana di Catalunya, dengan pelatih barunya cepat menyoroti nilai langsung yang ia bawa. Berbicara dalam konferensi pers usai pertandingan, Flick mengungkapkan kegembiraannya karena bisa mengandalkan rekrutan marquee tersebut setelah kemenangan itu.
"Semua senang dia bermain untuk kami, bermain untuk Barca," kata Flick kepada wartawan. "Dia adalah pemain yang sempurna untuk kami, pemain yang sempurna untuk filosofi kami, gaya kami dalam bermain sepak bola."
- Joan Gosa
Flick membangun momentum sejak awal
Dengan enam poin dari kemungkinan enam poin, Barcelona kini akan mengalihkan perhatian mereka ke laga Senin malam melawan Rayo Vallecano. Flick akan terdorong oleh fakta bahwa ia kini bisa menurunkan Rodri sejak awal jika diperlukan, menambah kekuatan pada tim yang sudah terlihat sangat disiplin.
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