Rodri mendapat sambutan meriah saat masuk pada menit ke-63, menggantikan Raphinha untuk menandai penampilan pertamanya sejak bergabung dari Manchester City. Pemain internasional Spanyol itu absen pada kemenangan pembuka Barcelona karena operasi punggung minor, tetapi sangat senang akhirnya bisa turun ke lapangan.

"Sangat senang menjalani debut. Senang dengan kemenangan ini. Dua kemenangan dari dua laga," kata gelandang berusia 30 tahun itu kepada DAZN. "Penting untuk menemukan ritme dan beradaptasi dengan tim hebat ini. Menit-menit pertama dan perasaan yang bagus.

"Musim panas ini panjang, lebih panjang dari biasanya. Saya harus segera kembali ke ritme permainan. Inilah tempat yang saya inginkan, dan saya senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Sekarang saatnya bekerja."

Pemain rekrutan marquee itu juga meluangkan waktu untuk memuji rekan setim remajanya, Lamine Yamal, atas dampaknya dalam serangan. Ia menambahkan: "Lamine sedang melalui periode sulit, tetapi hari ini dia bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya. Kami membutuhkan itu darinya, etos kerja dan konsistensi itu, karena bakatnya ada dan gol-gol akan datang."



