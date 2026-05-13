Menjelang rangkaian pertandingan persahabatan terbaru tim nasional pria AS, Mauricio Pochettino mengatakan bahwa Piala Dunia akan dimulai pada bulan Maret. Pertandingan-pertandingan yang menentukan telah tiba, dan taruhannya semakin tinggi bagi setiap pemain dalam skuad. Namun, bagi Christian Pulisic, gagasan itu terasa berbeda. Ia tidak perlu menunggu hingga musim panas untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan menentukan kariernya. Ia sedang menjalaninya saat ini.
Tidak, ini bukan lagi cerita tentang kekeringan gol Pulisic; ini adalah cerita tentang taruhannya. Sebelum bergabung dengan USMNT akhir bulan ini, Pulisic dan AC Milan masih memiliki dua pertandingan lagi di jadwal Serie A mereka. Pertandingan-pertandingan itu bisa menentukan segalanya: musim Milan, masa depan Eropa mereka, era Massimiliano Allegri, dan mungkin juga masa depan Pulisic sendiri.
Meskipun Piala Dunia belum secara resmi dimulai, tekanan setingkat Piala Dunia sudah ada bagi Pulisic dan Milan. Hal itu memang selalu diharapkan di klub sekelas itu, tetapi saat klub tersebut menghadapi kemungkinan membuang apa yang dulu tampak seperti kebangkitan musim ini, tekanan tersebut semakin besar.
Segalanya dipertaruhkan bagi Pulisic dalam beberapa minggu ke depan, dan itu dimulai jauh sebelum ia mengenakan jersey USMNT.