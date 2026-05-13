Christian Pulisic
Musim panas yang akan menentukan karier bintang USMNT Christian Pulisic kini dimulai, sementara musim AC Milan memasuki fase-fase akhir

Taruhannya sangat tinggi bagi pemain Amerika itu dan timnya, yang berarti dia tidak boleh terlalu memikirkan Piala Dunia

Menjelang rangkaian pertandingan persahabatan terbaru tim nasional pria AS, Mauricio Pochettino mengatakan bahwa Piala Dunia akan dimulai pada bulan Maret. Pertandingan-pertandingan yang menentukan telah tiba, dan taruhannya semakin tinggi bagi setiap pemain dalam skuad. Namun, bagi Christian Pulisic, gagasan itu terasa berbeda. Ia tidak perlu menunggu hingga musim panas untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan menentukan kariernya. Ia sedang menjalaninya saat ini.

Tidak, ini bukan lagi cerita tentang kekeringan gol Pulisic; ini adalah cerita tentang taruhannya. Sebelum bergabung dengan USMNT akhir bulan ini, Pulisic dan AC Milan masih memiliki dua pertandingan lagi di jadwal Serie A mereka. Pertandingan-pertandingan itu bisa menentukan segalanya: musim Milan, masa depan Eropa mereka, era Massimiliano Allegri, dan mungkin juga masa depan Pulisic sendiri.

Meskipun Piala Dunia belum secara resmi dimulai, tekanan setingkat Piala Dunia sudah ada bagi Pulisic dan Milan. Hal itu memang selalu diharapkan di klub sekelas itu, tetapi saat klub tersebut menghadapi kemungkinan membuang apa yang dulu tampak seperti kebangkitan musim ini, tekanan tersebut semakin besar.

Segalanya dipertaruhkan bagi Pulisic dalam beberapa minggu ke depan, dan itu dimulai jauh sebelum ia mengenakan jersey USMNT.

    Situasi Milan

    Untuk beberapa waktu, Milan tampak cukup optimis. Mereka terus mengejar Inter di puncak klasemen Serie A, meski upaya itu selalu tampak mustahil mengingat betapa tangguhnya rival sekota mereka itu. Setidaknya, Milan tampaknya akan kembali berlaga di Liga Champions, sesuatu yang akan sangat dihargai setelah absen sama sekali dari kompetisi Eropa musim ini.

    Namun, tiba-tiba, posisi Liga Champions itu jauh dari jaminan. Sejak 15 Maret, Milan hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan terakhir mereka dan imbang satu kali dalam periode tersebut. Itu berarti klub hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan di akhir musim, setelah sebelumnya tak terkalahkan dari 29 Agustus hingga 22 Februari. Sebagian besar musim ini, Milan tak bisa kalah. Tiba-tiba, mereka tak bisa menang.

    Akibatnya, Milan merosot ke peringkat keempat dengan dua pertandingan tersisa. Mereka tertinggal tiga poin dari Napoli di peringkat kedua dan satu poin dari Juventus di peringkat ketiga, ya, tetapi bagian yang lebih mengkhawatirkan adalah posisi mereka dibandingkan dengan tim-tim di bawahnya. Tiga pertandingan lalu, Milan memiliki selisih delapan poin dari peringkat kelima. Kini, selisih itu nol.

    Roma memiliki poin yang sama untuk posisi kelima, sementara Como tertinggal dua poin untuk posisi keenam. Posisi keempat berarti Liga Champions, posisi kelima berarti Liga Europa, dan posisi keenam berarti Liga Konferensi - tidak berlebihan untuk mengatakan betapa besar perbedaan uang dan prestise yang menyertai kompetisi-kompetisi tersebut.

    Bagi Milan, sangat penting untuk finis di posisi Liga Champions. Untuk mencapai itu, mereka kemungkinan besar membutuhkan performa terbaik dari Pulisic.

    Ada apa dengan Pulisic?

    Menjelang kekalahan Milan 3-2 dari Atalanta pada Minggu lalu, sebuah pertandingan yang diwarnai aksi walkout oleh sebagian suporter klub, Pulisic dipastikan absen karena cedera. Menurut laporan, ia mengalami masalah pada otot gluteus, dan pada tahap siklus Piala Dunia ini, kabar tersebut menimbulkan kegemparan di dunia sepak bola Amerika.

    Kabar baiknya, menurut laporan selanjutnya, masalah tersebut tidak dianggap serius, dan Pulisic berpotensi kembali ke starting XI akhir pekan ini. Namun, tidak ada jaminan, dan memaksakan diri kembali sebelum Piala Dunia di kandang sendiri akan membawa risiko yang jelas, bahkan meski Milan berada dalam situasi sulit. Itulah yang membuat momen ini begitu rumit: Milan membutuhkannya, tetapi Pulisic belum sepenuhnya tampil seperti biasanya.

    Itulah yang menjadi cerita sepanjang sebagian besar tahun 2026. Pulisic masih belum mencetak gol tahun ini, dan meskipun penurunan performa Milan melampaui satu pemain, kekeringan golnya tidak membantu. Itulah mengapa, menurut laporan dari Italia, Allegri mungkin akan mengandalkan Christopher Nkunku dan Niclas Fullkrug di lini serang untuk pertandingan berikutnya, terutama jika Pulisic belum sepenuhnya fit.

    Terlepas dari apakah dia bermain atau tidak, masa depan Pulisic mungkin sedang dipertaruhkan, sama seperti para bintang Milan lainnya.

    Dampak yang mungkin timbul

    Kegagalan Milan lolos ke Liga Champions sangat memengaruhi seluruh persiapan mereka di musim panas ini. Klub harus menyeimbangkan neraca keuangan, yang berujung pada hengkangnya Tijani Reijnders, Malick Thiaw, dan Theo Hernandez. Beberapa kepergian tersebut mungkin tetap terjadi, namun Milan sebenarnya tidak pernah berada dalam posisi yang tepat untuk memperkuat skuad secara memadai dengan dana yang mereka peroleh.

    Pulisic telah dikaitkan dengan kemungkinan hengkang selama beberapa waktu. Ketika ia sedang dalam performa terbaiknya, laporan dari seluruh Eropa menyebutkan bahwa klub-klub besar sedang mengincarnya dan, bahkan di tengah masa sulit ini, laporan-laporan tersebut belum sepenuhnya mereda. Dalam beberapa bulan terakhir, Manchester United, Liverpool, dan Tottenham semuanya dikaitkan dengan bintang asal Amerika Serikat tersebut. Ia juga belum menandatangani kontrak baru, yang secara teoritis membuka peluang untuk transfer potensial dengan sisa kontrak saat ini hanya 12 bulan.

    Menurut mantan bintang Milan, Massimo Ambrosini, menjual Pulisic akan menjadi kesalahan besar, meskipun Milan memang perlu mendapatkan uang pada musim panas ini.

    “Saya pikir Milan membutuhkannya,” kata Ambrosini kepada GOAL pada bulan Maret. “Saya yakin akan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Allegri, saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu apa rencana Allegri untuk tahun depan. Tentu saja, AC Milan dengan Liga Champions, mereka akan membutuhkan lima atau enam pemain lagi. Dan saya tidak tahu apakah mereka memiliki uang untuk membeli empat atau lima pemain baru. Jadi saya tidak tahu apakah mereka terpaksa menjual seseorang. Inilah pertanyaannya. Inilah masalahnya.

    “Mungkin saja jika Allegri menginginkan lima atau empat pemain dan klub berkata, ‘Oke, kami tidak punya cukup uang, kami harus menjual seseorang’. Saya tidak tahu apakah Christian akan berada dalam situasi ini. Tapi bagi saya, jika saya adalah pelatih AC Milan, dia akan tetap di Milan, tentu saja.”

    Seperti yang dikatakan Ambrosini, harapannya adalah hal itu tidak terjadi. Untuk memastikan hal itu, Milan harus menang.

    Tahap akhir

    Ada kabar baik: pihak yang menyusun jadwal telah bersikap baik kepada Milan.

    Pertandingan pertama adalah melawan Genoa pada hari Sabtu, sebuah pertandingan melawan tim yang berada di peringkat ke-14 dengan sedikit hal yang bisa diperjuangkan. Setelah itu giliran Cagliari, yang saat ini berada di peringkat ke-16 dan berpotensi aman saat mereka bertandang ke Milan. Kedua pertandingan tersebut bisa dimenangkan. Milan mungkin perlu memenangkan keduanya untuk lolos ke Liga Champions.

    Kedua pertandingan ini, seperti ungkapan klise lama, adalah dua final piala. Perbedaannya, dalam kasus Milan, adalah mereka mungkin hanya merasakan hal itu untuk satu tim saja.

    Fase akhir musim ini akan segera berakhir, dan hampir seketika, fokus akan beralih ke Piala Dunia. Hanya dua hari setelah laga penutup musim Milan pada 24 Mei melawan Cagliari, daftar skuad Piala Dunia Timnas AS akan diumumkan di New York City. Pulisic tentu saja diharapkan masuk dalam daftar tersebut. Namun, versi mana dari dirinya yang akan tiba di Amerika Serikat? Apakah versi yang penuh percaya diri setelah membantu klubnya kembali ke tempat yang seharusnya, ataukah versi yang masih memiliki pertanyaan yang harus dijawab baik dalam jangka pendek maupun panjang?

    Sekali lagi, kembali ke poin utama Pochettino, segalanya penting sekarang, terutama bagi Pulisic. Musim panas ini selalu akan menjadi penentu karier, tetapi gagasan itu mungkin akan memiliki makna tambahan tergantung bagaimana beberapa minggu ke depan berjalan.

