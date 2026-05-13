Kegagalan Milan lolos ke Liga Champions sangat memengaruhi seluruh persiapan mereka di musim panas ini. Klub harus menyeimbangkan neraca keuangan, yang berujung pada hengkangnya Tijani Reijnders, Malick Thiaw, dan Theo Hernandez. Beberapa kepergian tersebut mungkin tetap terjadi, namun Milan sebenarnya tidak pernah berada dalam posisi yang tepat untuk memperkuat skuad secara memadai dengan dana yang mereka peroleh.

Pulisic telah dikaitkan dengan kemungkinan hengkang selama beberapa waktu. Ketika ia sedang dalam performa terbaiknya, laporan dari seluruh Eropa menyebutkan bahwa klub-klub besar sedang mengincarnya dan, bahkan di tengah masa sulit ini, laporan-laporan tersebut belum sepenuhnya mereda. Dalam beberapa bulan terakhir, Manchester United, Liverpool, dan Tottenham semuanya dikaitkan dengan bintang asal Amerika Serikat tersebut. Ia juga belum menandatangani kontrak baru, yang secara teoritis membuka peluang untuk transfer potensial dengan sisa kontrak saat ini hanya 12 bulan.

Menurut mantan bintang Milan, Massimo Ambrosini, menjual Pulisic akan menjadi kesalahan besar, meskipun Milan memang perlu mendapatkan uang pada musim panas ini.

“Saya pikir Milan membutuhkannya,” kata Ambrosini kepada GOAL pada bulan Maret. “Saya yakin akan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Allegri, saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu apa rencana Allegri untuk tahun depan. Tentu saja, AC Milan dengan Liga Champions, mereka akan membutuhkan lima atau enam pemain lagi. Dan saya tidak tahu apakah mereka memiliki uang untuk membeli empat atau lima pemain baru. Jadi saya tidak tahu apakah mereka terpaksa menjual seseorang. Inilah pertanyaannya. Inilah masalahnya.

“Mungkin saja jika Allegri menginginkan lima atau empat pemain dan klub berkata, ‘Oke, kami tidak punya cukup uang, kami harus menjual seseorang’. Saya tidak tahu apakah Christian akan berada dalam situasi ini. Tapi bagi saya, jika saya adalah pelatih AC Milan, dia akan tetap di Milan, tentu saja.”

Seperti yang dikatakan Ambrosini, harapannya adalah hal itu tidak terjadi. Untuk memastikan hal itu, Milan harus menang.