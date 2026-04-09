Musim Mohammed Kudus mungkin sudah berakhir karena pemain sayap Tottenham itu mengalami kemunduran akibat cedera parah
Kekhawatiran akan degradasi semakin meningkat bagi Spurs
Tottenham cemas dengan kondisi kebugaran Kudus setelah sang pemain sayap dilaporkan mengalami cedera baru yang berpotensi mengakhiri musim domestiknya. Pemain berusia 25 tahun itu telah absen sejak Januari akibat masalah otot paha depan dan paha belakang, dan meskipun klub berharap ia bisa kembali beraksi bulan ini, rencana tersebut kini berantakan.
Menurut laporan The Sun, komplikasi terbaru ini diyakini terkait dengan otot paha depannya, dan ada kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa mantan pemain West Ham ini mungkin memerlukan operasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan Spurs yang tengah berjuang mati-matian untuk menghindari degradasi, kehilangan pemain yang didatangkan seharga £55 juta pada musim panas untuk fase akhir musim ini merupakan skenario mimpi buruk.
Awal yang sulit bagi De Zerbi
Kabar ini datang di saat yang sangat tidak menguntungkan bagi manajer baru Roberto De Zerbi, yang sedang mempersiapkan laga perdananya sebagai pelatih melawan Sunderland pada Minggu ini. De Zerbi, yang sebelumnya pernah berusaha merekrut Kudus saat masih menangani Brighton, kini kemungkinan besar harus menghadapi jadwal pertandingan yang berat tanpa salah satu pemain serang paling kreatif di klub tersebut.
Spurs saat ini berada hanya satu poin di atas zona degradasi dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Jika West Ham mengalahkan Wolves pada Jumat, Tottenham akan berada di tiga terbawah bahkan sebelum De Zerbi melangkah ke bangku cadangan di Stadium of Light. Pelatih asal Italia ini telah memperkuat staf kepelatihannya dengan Marcattilio Marcattilii dan Marcello Quinto, namun ia akan membutuhkan seluruh kecerdasan taktisnya untuk menggantikan kontribusi Kudus.
Impian Piala Dunia terancam
Dampak dari kemunduran ini melampaui batas Liga Premier, karena Kudus kini harus berlomba dengan waktu agar bisa pulih tepat waktu untuk kampanye Piala Dunia Ghana. Timnas Ghana menganggap Kudus sebagai pemain kunci bersama Antoine Semenyo dari Manchester City, dan absennya Kudus akan menjadi kerugian besar bagi tim nasional menjelang perjalanan mereka ke Amerika Utara.
Kudus dilaporkan sangat kecewa dengan perkembangan ini, menyadari betapa besar taruhannya dalam beberapa bulan ke depan. Ghana berada di grup yang menantang bersama Kroasia, Panama, dan Inggris. Kemungkinan Kudus absen dalam laga bergengsi melawan Three Lions asuhan Thomas Tuchel di Boston pada 23 Juni kini menjadi kemungkinan yang sangat nyata.
Dampak terhadap persaingan untuk bertahan hidup
Sejak bergabung dari West Ham musim panas lalu, Kudus telah menyumbang tiga gol dan enam assist untuk Spurs, tampil sebagai titik terang di tengah musim yang suram bagi klub. Ia belum tampil sejak mengalami cedera pada laga kandang melawan Sunderland pada 4 Januari, dan absennya sangat dirasakan oleh skuad yang kekurangan opsi pencetak gol yang konsisten dari sayap.
Setelah lawatan ke Sunderland akhir pekan ini, Tottenham akan menghadapi reuni bagi De Zerbi saat melawan Brighton. Dengan nasib bertahan di kasta tertinggi yang dipertaruhkan, tim medis di Hotspur Way akan bekerja tanpa henti untuk mempercepat pemulihan Kudus, namun operasi mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar bagi sang winger yang frustrasi.