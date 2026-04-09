Musim Mohammed Kudus mungkin sudah berakhir karena pemain sayap Tottenham itu mengalami kemunduran akibat cedera parah

Tottenham cemas dengan kondisi kebugaran Kudus setelah sang pemain sayap dilaporkan mengalami cedera baru yang berpotensi mengakhiri musim domestiknya. Pemain berusia 25 tahun itu telah absen sejak Januari akibat masalah otot paha depan dan paha belakang, dan meskipun klub berharap ia bisa kembali beraksi bulan ini, rencana tersebut kini berantakan.

Menurut laporan The Sun, komplikasi terbaru ini diyakini terkait dengan otot paha depannya, dan ada kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa mantan pemain West Ham ini mungkin memerlukan operasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan Spurs yang tengah berjuang mati-matian untuk menghindari degradasi, kehilangan pemain yang didatangkan seharga £55 juta pada musim panas untuk fase akhir musim ini merupakan skenario mimpi buruk.