"Scudetto? Ambisi Juventus selalu untuk menang." Demikian kata John Elkann pada 17 Agustus tahun ini. Mengenai gelar Serie A, bisa dikatakan bahwa pada akhir Oktober, musim Juventus sudah berakhir. Sebuah rekor negatif. Juventus masih punya Coppa Italia, Liga Europa, dan peluang lolos ke Liga Champions musim depan melalui posisi keempat. Namun, saat ini target-target itu tampak sulit tercapai, mengingat kekalahan buruk dari Genoa yang masih membekas dan begitu mirip dengan kekalahan dari Lazio sepuluh hari lalu.
Bagaimanapun, Elkann benar: kemenangan ada dalam DNA Juventus dan mengejarnya harus selalu menjadi ambisi klub, pelatih, dan tim. Masalahnya, saat ini Juventus masih jauh sekali dari gambaran tim juara.