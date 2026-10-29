Manajemen juga belum demikian, setelah baru beberapa bulan bertugas dan masih mencari arah. Sang pelatih pun tampaknya tidak lagi demikian. Ia seolah belum pernah pulih dari guncangan akibat pengalamannya menangani timnas Italia dan tampak jauh berbeda dari sosok yang memukau di Napoli. Para pemain pun jelas tidak demikian. Spalletti sendiri sudah mengatakan segalanya tentang mereka. Berapa pemain Juventus yang saat ini akan menjadi starter di Inter, Roma, dan Como?

Lantas, bagaimana caranya bangkit? Pertama-tama, karena tidak mungkin mengganti semua pemain, Spalletti perlu dievaluasi. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai tanda menunjukkan bahwa sang pelatih tak lagi mampu mengendalikan tim, baik dari segi taktik maupun kekompakan dan kesamaan tujuan. Laga-laga penting sudah di depan mata dan tak ada lagi ruang untuk kesalahan: nasib pelatih asal Toscana itu bergantung pada pertandingan melawan Napoli, AZ, dan Fiorentina. Setelah itu akan ada jeda, saat yang tepat untuk melakukan perubahan.

Namun, persoalannya bukan hanya pelatih. Juventus saat ini tidak memiliki jiwa ataupun citra yang bisa membuat para suporter merasa terwakili dan melihat diri mereka di dalamnya. Dengan kata lain, kebutuhan akan sosok yang dikenal luas dan menjadi simbol identitas Juventus semakin besar. Del Piero menggantikan Ferrero, agar lebih jelas.