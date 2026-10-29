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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Musim Juventus berakhir pada Oktober: Spalletti di ujung jalan, tak lagi mengendalikan tim. Del Piero dibutuhkan sebagai presiden

Juventus
L. Spalletti
FEATURES
Opinion

Kekalahan dari Genoa membuat Juventus harus menghadapi kenyataan. Kini, perubahan mendesak diperlukan.

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JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

"Scudetto? Ambisi Juventus selalu untuk menang." Demikian kata John Elkann pada 17 Agustus tahun ini. Mengenai gelar Serie A, bisa dikatakan bahwa pada akhir Oktober, musim Juventus sudah berakhir. Sebuah rekor negatif. Juventus masih punya Coppa Italia, Liga Europa, dan peluang lolos ke Liga Champions musim depan melalui posisi keempat. Namun, saat ini target-target itu tampak sulit tercapai, mengingat kekalahan buruk dari Genoa yang masih membekas dan begitu mirip dengan kekalahan dari Lazio sepuluh hari lalu.

Bagaimanapun, Elkann benar: kemenangan ada dalam DNA Juventus dan mengejarnya harus selalu menjadi ambisi klub, pelatih, dan tim. Masalahnya, saat ini Juventus masih jauh sekali dari gambaran tim juara.

  • Manajemen juga belum demikian, setelah baru beberapa bulan bertugas dan masih mencari arah. Sang pelatih pun tampaknya tidak lagi demikian. Ia seolah belum pernah pulih dari guncangan akibat pengalamannya menangani timnas Italia dan tampak jauh berbeda dari sosok yang memukau di Napoli. Para pemain pun jelas tidak demikian. Spalletti sendiri sudah mengatakan segalanya tentang mereka. Berapa pemain Juventus yang saat ini akan menjadi starter di Inter, Roma, dan Como?

    Lantas, bagaimana caranya bangkit? Pertama-tama, karena tidak mungkin mengganti semua pemain, Spalletti perlu dievaluasi. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai tanda menunjukkan bahwa sang pelatih tak lagi mampu mengendalikan tim, baik dari segi taktik maupun kekompakan dan kesamaan tujuan. Laga-laga penting sudah di depan mata dan tak ada lagi ruang untuk kesalahan: nasib pelatih asal Toscana itu bergantung pada pertandingan melawan Napoli, AZ, dan Fiorentina. Setelah itu akan ada jeda, saat yang tepat untuk melakukan perubahan.

    Namun, persoalannya bukan hanya pelatih. Juventus saat ini tidak memiliki jiwa ataupun citra yang bisa membuat para suporter merasa terwakili dan melihat diri mereka di dalamnya. Dengan kata lain, kebutuhan akan sosok yang dikenal luas dan menjadi simbol identitas Juventus semakin besar. Del Piero menggantikan Ferrero, agar lebih jelas.

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Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP