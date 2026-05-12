AFP
Diterjemahkan oleh
"Musim ini memang berat" - Mason Greenwood memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya, sementara penyerang Marseille itu masuk dalam Tim Terbaik Ligue 1
- AFP
Pencetak gol terbanyak Marseille lagi
Marseille telah menjalani musim yang penuh tantangan, di mana penunjukan manajer baru Habib Beye pada bulan Februari lalu belum mampu membawa perubahan signifikan di kancah domestik. Di tengah kesulitan yang dihadapi tim, Greenwood kembali tampil sebagai pemain terbaik klub, dengan mencetak 26 gol di semua kompetisi. Kehebatan individunya secara resmi diakui pekan ini setelah ia masuk dalam daftar Tim Terbaik Ligue 1 yang bergengsi.
- AFP
Keinginan untuk tetap tinggal di Prancis
Saat menerima penghargaan individu tersebut, penyerang berusia 24 tahun itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi spekulasi seputar kemungkinan transfer pada musim panas nanti. Seperti dikutip Foot Mercato, ia mengatakan: “Musim ini terkadang terasa sulit secara kolektif, terutama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi secara individu saya rasa saya menjalani musim yang bagus. Ada beberapa pemain luar biasa dalam tim terbaik tahun ini, jadi rasanya menyenangkan bisa menerima trofi ini. Ligue 1 adalah liga yang luar biasa. Kami memainkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa dan, bagi saya, ini adalah salah satu liga terbaik yang pernah saya ikuti. Saya berharap bisa tetap bertahan.”
Kepentingan elit
Catatan gemilang Greenwood dengan 16 gol liga dan enam assist dilaporkan telah menarik perhatian beberapa klub raksasa Eropa, termasuk Juventus, Atlético Madrid, dan Borussia Dortmund. Ketegangan di ruang ganti sebelumnya mengindikasikan bahwa kepergiannya pada bursa transfer musim panas tak terhindarkan, namun kontrak jangka panjangnya yang berlaku hingga Juni 2029 memberikan Marseille posisi tawar yang kuat. Klub kini harus memutuskan apakah akan membangun tim di sekitar penyerang andalan mereka atau memanfaatkan nilai pasarnya yang tinggi.
- AFP
Perjuangan terakhir untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa
Marseille akan menutup musim mereka pada Minggu ini, dengan menjamu Rennes yang berada di peringkat kelima dalam laga penentuan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Saat ini berada di peringkat keenam dengan 56 poin, OM tertinggal tiga poin dari Rennes namun unggul tipis dua poin atas AS Monaco di peringkat ketujuh; mereka harus finis di enam besar untuk memastikan tempat di kompetisi Eropa musim depan. Pertandingan ini juga akan menjadi penentu perebutan Sepatu Emas, karena Greenwood berupaya mengejar ketertinggalan empat gol dari striker Rennes, Esteban Lepaul.