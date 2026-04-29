Musim Dominic Solanke mungkin sudah berakhir karena Tottenham kembali mengalami pukulan berat akibat cedera dalam pertarungan menghindari degradasi

Meskipun berhasil memenangkan pertandingan liga pertama mereka di tahun 2026 melawan Wolves, Spurs tetap berada di zona degradasi, tertinggal dua poin dari West Ham United. Xavi Simons akan absen hingga akhir musim dan diperkirakan akan menepi setidaknya selama tujuh bulan setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciate dalam pertandingan melawan Wolves dan menjalani operasi, yang berarti ia kemungkinan besar tidak akan bermain lagi sebelum Desember.

Selain Simons dan keraguan terkait Solanke, De Zerbi sudah kehilangan Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, dan Cristian Romero untuk sisa musim ini. James Maddison juga masih menunggu menit pertamanya setelah kembali berlatih setelah absen selama setahun akibat dua cedera lutut, membuat skuad sangat tipis untuk pertarungan yang akan datang.