Musim Dominic Solanke mungkin sudah berakhir karena Tottenham kembali mengalami pukulan berat akibat cedera dalam pertarungan menghindari degradasi
Cedera hamstring yang menyedihkan bagi Solanke
Keterlibatan Solanke dalam laga-laga krusial Tottenham di akhir musim Liga Premier kini diragukan akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya saat melawan Wolves. Menurut The Telegraph, hasil pemindaian awal menunjukkan bahwa penyerang tersebut kemungkinan mengalami cedera otot paha belakang tingkat dua, yang membutuhkan waktu pemulihan antara tiga hingga delapan minggu. Hal ini membuka kemungkinan terburuk bahwa Solanke akan bergabung dengan daftar pemain Spurs yang tidak akan bermain lagi musim ini, meskipun klub yang terancam degradasi tersebut belum mengonfirmasi tingkat keparahan cederanya.
Daftar pemain yang cedera terus bertambah
Meskipun berhasil memenangkan pertandingan liga pertama mereka di tahun 2026 melawan Wolves, Spurs tetap berada di zona degradasi, tertinggal dua poin dari West Ham United. Xavi Simons akan absen hingga akhir musim dan diperkirakan akan menepi setidaknya selama tujuh bulan setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciate dalam pertandingan melawan Wolves dan menjalani operasi, yang berarti ia kemungkinan besar tidak akan bermain lagi sebelum Desember.
Selain Simons dan keraguan terkait Solanke, De Zerbi sudah kehilangan Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, dan Cristian Romero untuk sisa musim ini. James Maddison juga masih menunggu menit pertamanya setelah kembali berlatih setelah absen selama setahun akibat dua cedera lutut, membuat skuad sangat tipis untuk pertarungan yang akan datang.
De Zerbi dihadapkan pada dilema pemilihan pemain
De Zerbi akan membahas kondisi kebugaran Solanke dalam konferensi persnya pada hari Jumat dan pasti berharap pemain berusia 28 tahun itu dapat berperan aktif di sisa musim ini.
Empat pertandingan terakhir Tottenham adalah melawan Aston Villa pada hari Minggu, Leeds United, Chelsea, dan Everton. Kehilangan penyerang lain untuk salah satu dari pertandingan tersebut akan menjadi pukulan telak bagi De Zerbi. Pertandingan melawan Chelsea telah dijadwalkan ulang ke hari Selasa, 19 Mei karena klub Stamford Bridge tersebut akan bertanding di final Piala FA pada hari Sabtu, 16 Mei.
Impian Piala Dunia terancam
Cedera yang mengakhiri musim ini juga akan menjadi pukulan telak bagi harapan Solanke untuk tampil di Piala Dunia bersama timnas Inggris sebagai pengganti Harry Kane. Striker tersebut dikabarkan sedang bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Thomas Tuchel, namun absennya yang cukup lama akan memaksa pelatih asal Jerman itu untuk mencari alternatif lain.