Menurut laporan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal pada Rabu malam, bintang penyerang berusia 18 tahun itu mengalami robekan pada otot paha.
Diterjemahkan oleh
Musim dan Piala Dunia berakhir? Spanyol dan FC Barcelona tampaknya menghadapi skenario terburuk terkait Lamine Yamal
Waktu pemulihan diperkirakan setidaknya lima hingga enam minggu, namun bisa lebih lama jika proses penyembuhannya berjalan lambat. Dengan demikian, Yamal tidak hanya terpaksa menonton sisa musim ini, tetapi partisipasinya di Piala Dunia pun terancam serius. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada hari Kamis.
Tinggal tepat tujuh minggu lagi hingga turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko dimulai. Pada malam hari tanggal 11 Juni, pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan akan digelar, sementara Spanyol akan memulai partisipasinya di Piala Dunia empat hari kemudian, pada 15 Juni, dengan pertandingan pembuka melawan Cape Verde.
- AFP
Yamal mengalami cedera setelah mencetak gol dari tendangan penalti
Yamal mengalami cedera dengan cara yang aneh saat melawan Celta Vigo. Pada menit ke-40, pemain berusia 18 tahun itu dengan tenang mengeksekusi penalti yang ia dapatkan sendiri untuk membawa Barca memimpin, yang pada akhirnya juga menjadi skor akhir. Namun, alih-alih merayakan, ia langsung menunjuk ke arah bangku cadangan setelah mengeksekusi penalti tersebut, menandakan bahwa ia mengalami cedera. Ia kemudian terjatuh dan berbaring di rumput, sementara rekan-rekan setimnya yang sebagian tampak terkejut berdiri mengelilinginya.
Tim medis Barcelona turun ke lapangan dan memberikan perawatan singkat kepada bintang penyerang tersebut. Tak lama kemudian, Yamal meninggalkan lapangan dengan sedikit pincang dan tampak kecewa, lalu langsung menuju ruang ganti. Roony Bardghji masuk menggantikannya.
Bagi FC Barcelona, absennya Yamal di akhir musim juga akan menjadi pukulan telak. Meskipun keunggulan pemuncak klasemen atas pesaing terdekatnya, Real Madrid, cukup nyaman, masih ada beberapa pertandingan yang harus dilalui sebelum Barcelona dapat mempertahankan gelar LaLiga. Pada bulan Mei, mereka akan menghadapi rival terberatnya secara langsung saat El Clasico melawan Real Madrid digelar.