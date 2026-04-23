Musim dan Piala Dunia berakhir? Spanyol dan FC Barcelona tampaknya menghadapi skenario terburuk terkait Lamine Yamal

Yamal mengalami cedera dengan cara yang aneh saat melawan Celta Vigo. Pada menit ke-40, pemain berusia 18 tahun itu dengan tenang mengeksekusi penalti yang ia dapatkan sendiri untuk membawa Barca memimpin, yang pada akhirnya juga menjadi skor akhir. Namun, alih-alih merayakan, ia langsung menunjuk ke arah bangku cadangan setelah mengeksekusi penalti tersebut, menandakan bahwa ia mengalami cedera. Ia kemudian terjatuh dan berbaring di rumput, sementara rekan-rekan setimnya yang sebagian tampak terkejut berdiri mengelilinginya.

Tim medis Barcelona turun ke lapangan dan memberikan perawatan singkat kepada bintang penyerang tersebut. Tak lama kemudian, Yamal meninggalkan lapangan dengan sedikit pincang dan tampak kecewa, lalu langsung menuju ruang ganti. Roony Bardghji masuk menggantikannya.

Bagi FC Barcelona, absennya Yamal di akhir musim juga akan menjadi pukulan telak. Meskipun keunggulan pemuncak klasemen atas pesaing terdekatnya, Real Madrid, cukup nyaman, masih ada beberapa pertandingan yang harus dilalui sebelum Barcelona dapat mempertahankan gelar LaLiga. Pada bulan Mei, mereka akan menghadapi rival terberatnya secara langsung saat El Clasico melawan Real Madrid digelar.