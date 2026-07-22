Musim 2026/2027, jadwal pertandingan telah diundi: semua yang perlu Anda ketahui tentang tanggal dan putaran liga, serta di mana menontonnya di TV dan streaming

Di Teatro dei Filarmonici, Ascoli Piceno, musim baru Serie B 2026/2027 resmi diluncurkan. Di markas salah satu dari tiga tim yang promosi dari Serie C pada akhir musim lalu – selain tim asal Marche ini, Benevento, Arezzo, dan Vicenza juga berhasil promosi – jadwal pertandingan telah diundi, pertandingan demi pertandingan. Di antara klub-klub besar yang akan menjadi sorotan, harapan tertuju pada Palermo asuhan Pippo Inzaghi, Catanzaro yang baru saja mengalami kekecewaan akibat kekalahan di final playoff Juni lalu, serta Sampdoria yang selalu menjadi andalan, dan tiga tim yang terdegradasi dari Serie A: Cremonese, Hellas Verona, dan Pisa.