Di Teatro dei Filarmonici, Ascoli Piceno, musim baru Serie B 2026/2027 resmi diluncurkan. Di markas salah satu dari tiga tim yang promosi dari Serie C pada akhir musim lalu – selain tim asal Marche ini, Benevento, Arezzo, dan Vicenza juga berhasil promosi – jadwal pertandingan telah diundi, pertandingan demi pertandingan. Di antara klub-klub besar yang akan menjadi sorotan, harapan tertuju pada Palermo asuhan Pippo Inzaghi, Catanzaro yang baru saja mengalami kekecewaan akibat kekalahan di final playoff Juni lalu, serta Sampdoria yang selalu menjadi andalan, dan tiga tim yang terdegradasi dari Serie A: Cremonese, Hellas Verona, dan Pisa.
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Musim 2026/2027, jadwal pertandingan telah diundi: semua yang perlu Anda ketahui tentang tanggal dan putaran liga, serta di mana menontonnya di TV dan streaming
TANGGAL-TANGGAL
Pertandingan hari pertama akan digelar pada 22 Agustus 2026 (dengan Open Day pada 21 Agustus), sedangkan jeda untuk tim nasional dijadwalkan pada 21 September hingga 6 Oktober, 9 November hingga 17 November 2026, serta 22 Maret hingga 30 Maret 2027. Pertandingan tengah pekan akan digelar pada 27 Oktober, 24 November, 8 Desember 2026, dan 2 Maret 2027; musim ini juga akan ada pertandingan Natal yang akan digelar pada 27 Desember 2026, sedangkan jeda musim dingin dijadwalkan dari 28 Desember 2026 hingga 8 Januari 2027. Hari terakhir kompetisi akan digelar antara tanggal 14 dan 16 Mei 2027.
HARI PERTAMA
Berikut hasil undian untuk pekan pertama Serie B musim 2026/2027: Avellino vs Arezzo, Benevento vs Modena, Carrarese vs Mantova, Cesena vs Sampdoria, Empoli vs Cremonese, Hellas Verona vs Ascoli, Vicenza vs Catanzaro, Palermo vs Juve Stabia, Pisa vs Padova, dan Sudtirol vs Entella. Serie B tahun ini juga akan disiarkan di DAZN dan LaBChannel.
SELURUH JADWAL
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Serie B akan disiarkan lagi tahun ini di DAZN dan LaBChannel.
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