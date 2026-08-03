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'Musik di telinga saya' - Antoine Semenyo ungkap antusiasme terhadap rencana taktik Enzo Maresca untuk Manchester City setelah kepergian Pep Guardiola
Cetak biru taktik Maresca membuat Semenyo antusias
Semenyo memuji gaya bermain Maresca setelah menunjukkan tanda-tanda awal perannya di bawah pelatih asal Italia itu. City kalah lewat adu penalti dari Inter Milan dalam laga pertama Maresca sebagai pelatih di Hong Kong, tetapi tim tersebut memperlihatkan niat menyerang yang akan diterapkan bos baru itu setelah menggantikan Pep Guardiola. Semenyo bermain dalam 45 menit pertama dan membantu terciptanya gol Divine Mukasa untuk City. Winger itu menikmati kesempatan untuk beroperasi dalam sistem yang memprioritaskan lebar permainan dan kecemerlangan individu di sektor sayap.
"Ketika dia ditunjuk, itu hal pertama yang saya pikirkan karena ketika Anda pernah menghadapi Chelsea sebelumnya saat dia ada di sana, para pemain sayapnya selalu berada tinggi dan cukup bebas. Jadi itu salah satu hal yang paling membuat saya bersemangat ketika dia ditunjuk dan itu menarik bagi saya sebagai winger. Saya bisa menghadapi situasi satu lawan satu di sebagian besar pertandingan dan saya menantikannya," kata Semenyo.
"Saya sudah mengadakan pertemuan individu dengannya mengenai bagaimana dia ingin menata tim, bagaimana dia ingin memainkan para pemain sayapnya, dan secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Saya pikir ide-idenya hebat, cukup mirip dengan Pep, tetapi jika Anda menonton pertandingan [Inter] itu, Anda akan melihat beberapa idenya berjalan dan itu bagus. Enzo hanya [tetap] melebar dan ketika Anda mendapatkan bola, ciptakan saja peluang. Jadi itu seperti musik di telinga saya."
- Getty Images Sport
Pengaruh Guardiola
Setengah musim debutnya di Stadion Etihad benar-benar spektakuler, karena ia memainkan peran penting dalam raihan trofi klub. Semenyo mencetak total 21 gol untuk klub dan tim nasional musim lalu, termasuk gol penentu kemenangan pada final Piala FA atas Chelsea. Ia menambahkan: "Saya rasa bagi saya, saya hanya ingin langkah berikutnya menjadi langkah besar dan Manchester City adalah pilihannya. Pep berbicara kepada saya sebelumnya dan dia berkata, 'lihat, ketika kamu datang, saya akan membuatmu menjadi pemain yang lebih baik'.
"Anda ingin menjadi lebih baik, Anda ingin berkembang setiap musim dan dia jelas membantu saya dalam hal itu dalam lima bulan pertama, tetapi jelas sedih melihatnya pergi."
Bournemouth meluncurkan karier pemain
Semenyo bergabung dengan City dari Bournemouth seharga £65 juta pada jendela transfer Januari. Terlepas dari kepindahan besar itu, ia tetap sangat berterima kasih kepada klub yang memberinya panggung untuk bersinar di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
"Sejujurnya saya berutang segalanya kepada mereka. Mereka membantu karier saya di Premier League berkembang dan tentu saja manajemen, staf di belakang layar, mereka semua luar biasa, mereka membuat semuanya berjalan begitu mulus," kata Semenyo.
- GOAL
Iman sebagai fondasi kesuksesan
Di luar lapangan, Semenyo adalah seorang Kristen yang taat dan memiliki tato bertema keimanan yang terukir di sekujur tubuhnya. Komitmen terhadap kehidupan spiritualnya adalah sesuatu yang ia pandang esensial bagi performanya sebagai profesional. "Saya tahu bahwa saya jelas sedang berjalan bersama Tuhan saat ini, dan saya ingin memaksimalkan iman saya semaksimal mungkin, jadi menjalankannya memberi saya kesempatan untuk melakukan itu," kata Semenyo. "Saya tidak akan berada di sini tanpa Dia, Tuhan, jadi akan selalu ada iman dan sepakbola setelahnya."
"Saya pikir Tuhan memberi saya talenta untuk menjadi pesepakbola, Dia memberi saya semua kemampuan, Dia memberi pola pikir dan mentalitas, jadi saya berutang kepada-Nya untuk tampil dan memaksimalkan firman-Nya kepada dunia."
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