Semenyo memuji gaya bermain Maresca setelah menunjukkan tanda-tanda awal perannya di bawah pelatih asal Italia itu. City kalah lewat adu penalti dari Inter Milan dalam laga pertama Maresca sebagai pelatih di Hong Kong, tetapi tim tersebut memperlihatkan niat menyerang yang akan diterapkan bos baru itu setelah menggantikan Pep Guardiola. Semenyo bermain dalam 45 menit pertama dan membantu terciptanya gol Divine Mukasa untuk City. Winger itu menikmati kesempatan untuk beroperasi dalam sistem yang memprioritaskan lebar permainan dan kecemerlangan individu di sektor sayap.

"Ketika dia ditunjuk, itu hal pertama yang saya pikirkan karena ketika Anda pernah menghadapi Chelsea sebelumnya saat dia ada di sana, para pemain sayapnya selalu berada tinggi dan cukup bebas. Jadi itu salah satu hal yang paling membuat saya bersemangat ketika dia ditunjuk dan itu menarik bagi saya sebagai winger. Saya bisa menghadapi situasi satu lawan satu di sebagian besar pertandingan dan saya menantikannya," kata Semenyo.

"Saya sudah mengadakan pertemuan individu dengannya mengenai bagaimana dia ingin menata tim, bagaimana dia ingin memainkan para pemain sayapnya, dan secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Saya pikir ide-idenya hebat, cukup mirip dengan Pep, tetapi jika Anda menonton pertandingan [Inter] itu, Anda akan melihat beberapa idenya berjalan dan itu bagus. Enzo hanya [tetap] melebar dan ketika Anda mendapatkan bola, ciptakan saja peluang. Jadi itu seperti musik di telinga saya."