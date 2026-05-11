Murillo & Micky van de Ven: Akankah Liverpool merekrut dua bek tengah berpengalaman di Liga Premier? Mantan bek Liverpool itu mengomentari upaya perekrutan pemain oleh Nottingham Forest dan Tottenham

Ibrahima Konate terus menjalani sisa kontraknya di Merseyside, dengan pemain internasional Prancis tersebut tampaknya akan segera berstatus bebas transfer. Bek tengah berusia 26 tahun ini akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di posisi penting di lapangan.

Kapten klub Virgil van Dijk akan bertahan selama satu tahun lagi, dengan sisa kontrak 12 bulan, tetapi pemain berpengalaman asal Belanda ini akan berusia 35 tahun pada bulan Juli dan penerus jangka panjang bagi pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions ini perlu dicari.

Liverpool telah menghabiskan dana besar pada tahun 2025, memecahkan rekor transfer Inggris, dengan investasi besar-besaran pada talenta penyerang seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike.

Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez juga didatangkan untuk mengisi posisi bek sayap, namun fokus bisa beralih ke lini pertahanan yang mulai rapuh pada 2026. The Reds telah dikaitkan dengan sejumlah pemain yang saat ini bermain di klub-klub rival papan atas Inggris.

Pemain Brasil yang menjanjikan, Murillo, telah menarik perhatian di Forest, membuatnya masuk dalam radar perekrutan beberapa klub, sementara kekuatan dan kecepatan Van de Ven bisa saja menarik minat klub lain dari London Utara meskipun Spurs berhasil menghindari ancaman degradasi musim panas ini.