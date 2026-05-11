Murillo & Micky van de Ven: Akankah Liverpool merekrut dua bek tengah berpengalaman di Liga Premier? Mantan bek Liverpool itu mengomentari upaya perekrutan pemain oleh Nottingham Forest dan Tottenham
Konate hengkang dan Van Dijk sebentar lagi akan berusia 35 tahun
Ibrahima Konate terus menjalani sisa kontraknya di Merseyside, dengan pemain internasional Prancis tersebut tampaknya akan segera berstatus bebas transfer. Bek tengah berusia 26 tahun ini akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di posisi penting di lapangan.
Kapten klub Virgil van Dijk akan bertahan selama satu tahun lagi, dengan sisa kontrak 12 bulan, tetapi pemain berpengalaman asal Belanda ini akan berusia 35 tahun pada bulan Juli dan penerus jangka panjang bagi pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions ini perlu dicari.
Liverpool telah menghabiskan dana besar pada tahun 2025, memecahkan rekor transfer Inggris, dengan investasi besar-besaran pada talenta penyerang seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike.
Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez juga didatangkan untuk mengisi posisi bek sayap, namun fokus bisa beralih ke lini pertahanan yang mulai rapuh pada 2026. The Reds telah dikaitkan dengan sejumlah pemain yang saat ini bermain di klub-klub rival papan atas Inggris.
Pemain Brasil yang menjanjikan, Murillo, telah menarik perhatian di Forest, membuatnya masuk dalam radar perekrutan beberapa klub, sementara kekuatan dan kecepatan Van de Ven bisa saja menarik minat klub lain dari London Utara meskipun Spurs berhasil menghindari ancaman degradasi musim panas ini.
Apakah Murillo dan Van de Ven akan menjadi rekrutan yang berguna bagi Liverpool?
Saat ditanya apakah pengalaman di Liga Premier harus menjadi prioritas bagi Liverpool, bek sayap mantan The Reds, Johnson—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Mungkin saja. Menurut saya, pengalaman di Liga Premier itu penting, apa pun posisi yang ingin mereka perkuat, karena ini bukan sekadar memperkuat posisi tersebut, mereka juga harus bersaing dengan siapa pun yang akan menjadi juara liga.
“Tidak semudah mendapatkan pemain dengan pengalaman itu; mereka hanya perlu cukup baik. Tapi saya yakin mereka sudah terbukti, mereka tidak punya waktu untuk membeli pemain berusia 20 tahun yang mungkin menjadi pemain terbaik atau bek tengah terbaik dalam lima atau enam tahun ke depan; mereka harus mulai bersaing sekarang.
“Jadi, kedua pemain itu tampak seperti pilihan yang jelas jika Anda harus memilih dari Liga Premier, tetapi apakah mereka cukup baik untuk naik ke level itu dan bersaing memperebutkan gelar, jika diberi kesempatan, kita tidak akan pernah tahu.”
Apakah Liverpool perlu merekrut dua bek tengah musim panas ini?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Liverpool sebaiknya merekrut dua bek tengah, bukan sekadar menggantikan kepergian Konate, Johnson menambahkan: “Mereka mungkin membutuhkan dua orang, tapi bertentangan dengan apa yang baru saja saya katakan, satu yang bisa langsung bermain sekarang dan cukup mumpuni untuk bersaing, lalu satu lagi yang berpotensi menggantikan mereka dalam tiga atau empat tahun ke depan.
“Mereka belum benar-benar melakukannya di masa lalu, tapi itu akan menjadi pilihan yang masuk akal bagi saya. Itu tidak menjamin akan berhasil, tapi mereka membutuhkan bek tengah sekarang, dan mereka akan perlu mengganti yang lain dalam beberapa tahun ke depan.”
Slot masa depan: Siapa yang akan menangani urusan transfer di Anfield?
Masih harus dilihat siapa yang akan mengambil keputusan transfer saat jendela transfer berikutnya dibuka. Setahun setelah membawa gelar Liga Premier ke Anfield, Arne Slot kini harus bekerja di bawah tekanan yang semakin meningkat.
Sorakan penonton semakin gencar saat The Reds bermain imbang 1-1 dengan Chelsea, dengan Liverpool berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi keempat di klasemen liga utama Inggris. Kualifikasi Liga Champions masih mungkin tercapai, namun pergantian pelatih telah dibicarakan menjelang proses perombakan skuad yang telah jauh dari ekspektasi pada musim 2025-26.