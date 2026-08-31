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Mungkinkah Liverpool menjual Florian Wirtz seharga £116 juta? Playmaker Jerman itu diberi tahu kapan pembicaraan transfer akan mencuat setelah kesulitan menembus Premier League
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Wirtz untuk Liverpool?
Wirtz digadang-gadang sebagai talenta generasi saat meninggalkan tanah kelahirannya dalam kesepakatan pemecah rekor. Ia telah menjadi juara Bundesliga bersama Bayer Leverkusen dan diharapkan mengguncang sepak bola Inggris, mengingat kemampuan kreatif yang ia miliki.
Namun, awal yang lambat harus dijalani, ketika Liverpool tersendat sejak start pada 2025-26 dan tidak pernah benar-benar menemukan ritmenya. Wirtz hanya mencatatkan tujuh gol dan jumlah assist yang sama untuk Liverpool, dengan ekspektasi terhadap dirinya jauh lebih besar. Tak terelakkan, banyak pertanyaan tidak nyaman diajukan mengenai nilainya bagi tujuan kolektif tim.
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Kapan Liverpool bisa membuka diri terhadap tawaran
Meski sudah berinvestasi besar pada Wirtz, yang masih mencari percikan performa di awal musim 2026-27, Liverpool tidak bisa menunggu selamanya sampai ia benar-benar tampil bagus, dan dua musim mungkin menjadi seluruh waktu yang akan ia dapatkan untuk mengamankan masa depan jangka panjang di Merseyside.
Ia mungkin bahkan tidak akan diberi waktu selama itu, dengan Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan Betinia NJ, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan Wirtz dari musim ini dan kapan rumor kepergian bisa mulai muncul: “Dia harus mulai bermain bagus. Dia harus mulai memberi pengaruh pada permainan.
“Saya pikir dia adalah pemain yang mengalir. Dia mungkin belum mendapat respek dari pemain lain sehingga terkadang mungkin dia bisa berhenti bertahan, karena saya pikir Anda harus memberinya kelonggaran tertentu dan kebebasan tertentu, bahwa Anda punya pemain-pemain yang merebut kembali bola untuknya. Dan para pemain tidak keberatan melakukannya jika ketika dia mendapatkan bola 10 kali, enam, tujuh, delapan kali, sesuatu akan terjadi. Itu sama sekali tidak terjadi.
“Sekarang dia bekerja sangat keras saat bergerak mundur. Saya pikir terkadang dia melakukan terlalu banyak. Dia ingin membantu tim karena dia melihat bahwa dia bisa memengaruhi permainan saat menyerang. Jadi saya pikir keseimbangan dalam permainannya salah, tetapi dia hanya akan mendapatkan respek dari para pemain ketika dia mulai memengaruhi permainan saat menyerang. Dia bukan ada di sana untuk merebut bola, dia ada di sana untuk menciptakan gol dan mencetak gol.
“Saya pikir mungkin hanya ada segelintir pertandingan ketika dia melakukan itu musim lalu. Dan itu jelas tidak cukup. Dan tentu saja, semua orang membicarakan sisi fisik Premier League. Ya, itu memang lebih fisik. Dan beberapa pemain terbaik membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya pikir [Juan Sebastian] Veron datang dengan pujian sebagai gelandang terbaik. Saya pikir dia bertahan satu musim lalu kembali ke Italia. Jadi ada yang memang tidak bisa melakukannya atau tidak ingin melakukannya.
“Dan tentu saja, semakin lama ini berlanjut sekarang, karena saya mengatakan dalam dua atau tiga bulan pertama, beri dia waktu. Saya bilang dia terlalu bagus untuk gagal. Tetapi setelah melewati Natal, saya berkata, saya rasa dia tidak akan berhasil lagi karena ini sudah terlalu lama. Karena ekspektasi tidak menjadi lebih kecil.
“Saya pikir jika dia tidak mulai bermain bagus, dia lagi-lagi ditarik keluar pada pertandingan pertama setelah 60 menit. Saya pikir jika dia tidak mulai memengaruhi pertandingan dalam tiga atau empat minggu ke depan, saya pikir pada saat kita memasuki jeda internasional itu, yang tahun ini lebih panjang, saya pikir akan ada banyak pembicaraan di media, banyak diskusi, apakah klub seharusnya membelinya, yang tentu saja sudah terlambat karena dia sudah ada di sana. Dan mungkin dia berpikir, ‘mungkin ini bukan untuk saya’.
“Saya pikir sesuatu akan terjadi karena untuk pemain dengan level seperti itu, dengan status seperti itu, dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuknya, itu jelas tidak cukup. Anda harus menemukan solusi entah bagaimana caranya, mungkin bahkan pada musim dingin, jika keadaan tidak membaik.”
No.10 atau penyerang sayap: Posisi terbaik Wirtz di mana?
Wirtz memicu perdebatan hangat soal posisi terbaiknya, dengan masih belum jelas apakah ia seorang gelandang serang nomor 10 atau penyerang yang akan lebih produktif saat dimainkan di sisi kiri dan bergerak ke dalam.
Diminta pendapatnya mengenai perdebatan itu, Hamann, yang menjadi pemenang Liga Champions saat membela Anfield, mengatakan: “Saya tahu semua orang bilang betapa bagusnya dia di latihan dan semua itu. Dan memang ada titiknya, dan menurut saya titik itu adalah tahun lalu setelah Natal, ketika seseorang seharusnya berkata, ‘dengar, nak, entah kamu melakukannya atau pada musim panas nanti, kita lihat apa yang terjadi di Piala Dunia, mungkin kita harus mencari solusi’. Karena mereka tidak bisa menunggu selamanya.
“Dia dibeli untuk menjadi sosok utama. Dan saya tidak akan menyalahkan posisinya yang bermain di kiri. Saya pikir setahun sebelumnya, saya mengatakan pada musim panas bahwa dia melihatnya sebagai nomor 10. Tapi jika Anda punya nomor 10 yang tidak menciptakan peluang atau tidak mencetak cukup gol, maka jelas orang lain harus bermain, terutama dengan [Bradley] Barcola yang datang. Ini situasi yang rumit bagi para pemain di Inggris.”
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Liverpool 2026-27: Dua poin dipetik dari laga pembuka
Wirtz terikat kontrak jangka panjang dengan Liverpool hingga 2030. Namun, ia perlu segera berkembang, dengan menambah kontribusi akhir yang lebih besar dalam permainannya, agar ketentuan tersebut dapat dipenuhi.
Liverpool, yang kini ditangani ahli taktik asal Spanyol Andoni Iraola, ditahan imbang 2-2 oleh Newcastle dan Nottingham Forest dalam dua laga pembuka mereka di musim 2026-27. Mereka akan kembali beraksi pada Jumat saat menjalani lawatan ke tim promosi baru, Ipswich.
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