Mungkinkah Liverpool menjual Florian Wirtz seharga £116 juta? Playmaker Jerman itu diberi tahu kapan pembicaraan transfer akan mencuat setelah kesulitan menembus Premier League

Meski sudah berinvestasi besar pada Wirtz, yang masih mencari percikan performa di awal musim 2026-27, Liverpool tidak bisa menunggu selamanya sampai ia benar-benar tampil bagus, dan dua musim mungkin menjadi seluruh waktu yang akan ia dapatkan untuk mengamankan masa depan jangka panjang di Merseyside.

Ia mungkin bahkan tidak akan diberi waktu selama itu, dengan Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan Betinia NJ, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan Wirtz dari musim ini dan kapan rumor kepergian bisa mulai muncul: “Dia harus mulai bermain bagus. Dia harus mulai memberi pengaruh pada permainan.

“Saya pikir dia adalah pemain yang mengalir. Dia mungkin belum mendapat respek dari pemain lain sehingga terkadang mungkin dia bisa berhenti bertahan, karena saya pikir Anda harus memberinya kelonggaran tertentu dan kebebasan tertentu, bahwa Anda punya pemain-pemain yang merebut kembali bola untuknya. Dan para pemain tidak keberatan melakukannya jika ketika dia mendapatkan bola 10 kali, enam, tujuh, delapan kali, sesuatu akan terjadi. Itu sama sekali tidak terjadi.

“Sekarang dia bekerja sangat keras saat bergerak mundur. Saya pikir terkadang dia melakukan terlalu banyak. Dia ingin membantu tim karena dia melihat bahwa dia bisa memengaruhi permainan saat menyerang. Jadi saya pikir keseimbangan dalam permainannya salah, tetapi dia hanya akan mendapatkan respek dari para pemain ketika dia mulai memengaruhi permainan saat menyerang. Dia bukan ada di sana untuk merebut bola, dia ada di sana untuk menciptakan gol dan mencetak gol.

“Saya pikir mungkin hanya ada segelintir pertandingan ketika dia melakukan itu musim lalu. Dan itu jelas tidak cukup. Dan tentu saja, semua orang membicarakan sisi fisik Premier League. Ya, itu memang lebih fisik. Dan beberapa pemain terbaik membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya pikir [Juan Sebastian] Veron datang dengan pujian sebagai gelandang terbaik. Saya pikir dia bertahan satu musim lalu kembali ke Italia. Jadi ada yang memang tidak bisa melakukannya atau tidak ingin melakukannya.

“Dan tentu saja, semakin lama ini berlanjut sekarang, karena saya mengatakan dalam dua atau tiga bulan pertama, beri dia waktu. Saya bilang dia terlalu bagus untuk gagal. Tetapi setelah melewati Natal, saya berkata, saya rasa dia tidak akan berhasil lagi karena ini sudah terlalu lama. Karena ekspektasi tidak menjadi lebih kecil.

“Saya pikir jika dia tidak mulai bermain bagus, dia lagi-lagi ditarik keluar pada pertandingan pertama setelah 60 menit. Saya pikir jika dia tidak mulai memengaruhi pertandingan dalam tiga atau empat minggu ke depan, saya pikir pada saat kita memasuki jeda internasional itu, yang tahun ini lebih panjang, saya pikir akan ada banyak pembicaraan di media, banyak diskusi, apakah klub seharusnya membelinya, yang tentu saja sudah terlambat karena dia sudah ada di sana. Dan mungkin dia berpikir, ‘mungkin ini bukan untuk saya’.

“Saya pikir sesuatu akan terjadi karena untuk pemain dengan level seperti itu, dengan status seperti itu, dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuknya, itu jelas tidak cukup. Anda harus menemukan solusi entah bagaimana caranya, mungkin bahkan pada musim dingin, jika keadaan tidak membaik.”