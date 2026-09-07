Mourinho sekali lagi mengisyaratkan bahwa faktor-faktor eksternal mungkin memengaruhi jadwal pertandingan Real Madrid, tetapi fokus utamanya kini beralih ke musuh lama. Pelatih asal Portugal itu terkenal pernah menangani Inter antara 2008 dan 2010, membawa mereka meraih treble bersejarah pada 2010, yang termasuk trofi Liga Champions ketiga dan terbaru Nerazzurri, sebelum mereka kalah di final pada 2023 dan 2025.

Terlepas dari frustrasinya terhadap jadwal, 'The Special One' memberikan pujian besar terhadap kesinambungan taktik di mantan klubnya. Saat merefleksikan perkembangan mereka sejak kampanye treble bersejarahnya pada 2010, ia menyoroti stabilitas di tubuh raksasa Italia itu sambil mengonfirmasi bahwa ia tidak akan diperkuat Arda Guler, Bernardo Silva, dan Eduardo Camavinga karena skorsing. "Inter telah menjadi tim yang hebat selama enam tahun. Dari (Antonio) Conte ke (Simone) Inzaghi dan (Cristian) Chivu, model permainannya sama. Ini adalah tim yang bisa bermain dengan mata tertutup. Satu-satunya kejutan dalam beberapa tahun terakhir adalah dia tidak pernah menjuarai Liga Champions. Besok kami akan kehilangan tiga pemain karena skorsing, tetapi di lapangan akan selalu 11 lawan 11. Mungkin orang yang membuat daftar jadwal pertandingan itu orang Italia."