AFP
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'Mungkin orang yang membuat daftar jadwal itu orang Italia' - Jose Mourinho mengkritik penjadwalan dan mengaku terkejut atas puasa Liga Champions Inter
Mourinho pertanyakan penjadwalan dan puji konsistensi Inter
Mourinho sekali lagi mengisyaratkan bahwa faktor-faktor eksternal mungkin memengaruhi jadwal pertandingan Real Madrid, tetapi fokus utamanya kini beralih ke musuh lama. Pelatih asal Portugal itu terkenal pernah menangani Inter antara 2008 dan 2010, membawa mereka meraih treble bersejarah pada 2010, yang termasuk trofi Liga Champions ketiga dan terbaru Nerazzurri, sebelum mereka kalah di final pada 2023 dan 2025.
Terlepas dari frustrasinya terhadap jadwal, 'The Special One' memberikan pujian besar terhadap kesinambungan taktik di mantan klubnya. Saat merefleksikan perkembangan mereka sejak kampanye treble bersejarahnya pada 2010, ia menyoroti stabilitas di tubuh raksasa Italia itu sambil mengonfirmasi bahwa ia tidak akan diperkuat Arda Guler, Bernardo Silva, dan Eduardo Camavinga karena skorsing. "Inter telah menjadi tim yang hebat selama enam tahun. Dari (Antonio) Conte ke (Simone) Inzaghi dan (Cristian) Chivu, model permainannya sama. Ini adalah tim yang bisa bermain dengan mata tertutup. Satu-satunya kejutan dalam beberapa tahun terakhir adalah dia tidak pernah menjuarai Liga Champions. Besok kami akan kehilangan tiga pemain karena skorsing, tetapi di lapangan akan selalu 11 lawan 11. Mungkin orang yang membuat daftar jadwal pertandingan itu orang Italia."
- Getty Images Sport
Menanggapi rumor dan hubungan antarpemain
Jelang pertandingan juga diwarnai pertanyaan mengenai hubungan Mourinho dengan personel Inter saat ini, khususnya Chivu. Pria Rumania itu bermain di bawah asuhan Mourinho saat mereka bersama-sama berada di Stadio Meazza sebelum terjun ke dunia kepelatihan dan membawa Inter meraih gelar ganda liga domestik dan piala musim lalu. Rumor sempat menyebut ada keretakan di antara keduanya, tetapi Mourinho cepat menepis spekulasi tersebut dalam konferensi pers prapertandingan, sembari menegaskan ikatan kuat yang ia miliki dengan mantan beknya itu.
"Dia pernah menjadi pemain saya; kami pernah bekerja bersama," jawab Mourinho via Marca saat ditanya soal hubungan mereka. "Kami melalui begitu banyak hal bersama, yang baik dan yang buruk. Anda berbicara dengan siapa untuk mengetahui apakah saya punya hubungan yang buruk dengannya? Dengan siapa?"
Bangkit dari kekecewaan di kompetisi domestik
Real Madrid memasuki laga Eropa ini setelah kemunduran di La Liga, usai menelan kekalahan tandang dari Real Betis. Mourinho bertekad melihat ketajaman dari timnya yang tidak terlihat saat bertandang ke Sevilla. "Saya ingin menang [besok]. Saya bisa memberi tahu Anda bahwa saya ingin bermain baik, tetapi saya tidak ingin bermain baik seperti yang kami lakukan melawan Real Betis lalu kalah."
Sang manajer sangat menyadari tekanan yang kian besar di klub tersukses Eropa itu. Real Madrid, yang memegang rekor 15 gelar Liga Champions dan terakhir mengangkat trofi itu pada musim 2023-24, tersingkir di perempat final melawan Arsenal dan Bayern Munich dalam dua kampanye berikutnya. "Kami berada dalam fase di mana kami akan memainkan delapan pertandingan, dan tujuannya adalah lolos [ke fase berikutnya]. Saya ingin fokus pada satu pertandingan ini," tambah Mourinho.
- Getty Images Sport
Reaksi ruang ganti dan gol-gol Liga Champions
Mourinho juga memberikan gambaran tentang suasana di ruang ganti setelah kekalahan pertama mereka musim ini dari Real Betis, yang menghentikan rentetan tiga kemenangan beruntun pada awal musim La Liga. Kembali untuk periode keduanya, setelah masa tugas pertamanya antara 2010 dan 2013, guna mengembalikan trofi setelah klub menutup musim lalu tanpa gelar, pelatih asal Portugal itu senang dengan reaksi langsung skuadnya. "Saya melihat mereka seperti yang ingin saya lihat, terpuruk di ruang ganti di Sevilla, lalu siap untuk sesi latihan pada hari Minggu," ujarnya.
Meski mengakui ada beberapa kekurangan teknis dalam penampilan terbaru mereka, Mourinho tetap yakin dengan kemampuan timnya untuk bersaing di level tertinggi. "Kami yakin kami memainkan pertandingan yang bagus. Gol-gol yang gagal kami cetak bukanlah hal yang biasa. Kami punya masalah yang sudah diketahui, tetapi memang begitulah adanya. Kami akan bermain untuk bersaing. Saya adalah pelatih Real Madrid, dan besok kami punya pertandingan Liga Champions yang sangat penting. Saya pikir kami berdua akan lolos, dan mungkin saja kami akan sama-sama berada di sana lagi pada masa depan. Setiap poin penting. Inter datang ke sini untuk mencari poin."
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