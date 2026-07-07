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‘Mungkin mengungguli skor 28-3’ - Legenda NFL Tom Brady mengakui bahwa Lionel Messi dan Argentina mungkin telah mengungguli keajaiban Super Bowl-nya bersama New England Patriots dalam kategori ‘comeback terhebat’
Brady menanggapi aksi heroik Argentina
Brady menyaksikan dengan saksama pertandingan babak 16 besar yang mendebarkan di Atlanta. Argentina sempat tertinggal 2-0 di akhir pertandingan melawan tim Mesir yang tampil gemilang, dipimpin oleh Mohamed Salah. Namun, tim asal Amerika Selatan itu memicu kebangkitan yang menakjubkan saat akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-79.
Beberapa menit kemudian, Messi mencetak gol penyama kedudukan yang krusial sehingga skor menjadi 2-2. Drama tersebut mencapai puncaknya dua menit memasuki waktu tambahan ketika Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan. Rangkaian peristiwa yang menakjubkan itu membuat Mesir pulang ke rumah dan membuat para penonton, termasuk mantan quarterback New England Patriots tersebut, benar-benar kagum atas ketangguhan yang ditunjukkan oleh tim pemenang.
Perbandingan bersejarah seputar Super Bowl
Setelah peluit akhir berbunyi, Brady mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan kekagumannya atas comeback tersebut. Ia secara langsung membandingkannya dengan pencapaian bersejarahnya sendiri pada Super Bowl LI. Dalam pertandingan final kejuaraan sepak bola Amerika yang terkenal itu, New England Patriots berhasil bangkit dari ketertinggalan telak 28-3 melawan Atlanta Falcons dan akhirnya menang dengan skor 34-28. Menyaksikan keajaiban sepak bola yang diciptakan oleh Messi, sang juara Super Bowl tujuh kali itu menulis di X: "Ya, itu mungkin melampaui skor 28-3".
Meskipun Patriots berhasil merebut Trofi Lombardi berkat kemenangan legendaris mereka, beberapa pendukung berpendapat bahwa taruhannya berbeda; namun, betapa mustahilnya kedua peristiwa olahraga tersebut tetap terikat erat dalam benak para penggemar olahraga di seluruh dunia.
Messi semakin mengukuhkan warisannya di turnamen ini
Kebangkitan luar biasa melawan Mesir semakin memperkuat pengaruh besar yang terus dipegang Messi di panggung internasional. Di ambang tersingkir dini dari Piala Dunia FIFA 2026, penyerang ini sendirian membalikkan momentum pertandingan saat semua harapan tampaknya telah sirna. Argentina sering mengandalkan pemain andalan mereka dalam situasi babak gugur yang menegangkan, dan ia kembali membuktikan diri dengan penampilan tanpa cela di bawah tekanan ekstrem.
Dengan menggerakkan timnya ke depan, Messi memastikan timnya terhindar dari kekalahan mengejutkan melawan Mesir. Balikan dramatis ini tidak hanya menarik perhatian legenda olahraga seperti Brady, tetapi juga mengirimkan peringatan yang jelas kepada negara-negara lain yang masih bersaing memperebutkan trofi bergengsi di Amerika Utara musim panas ini.
- AFP
Bagaimana nasib Argentina selanjutnya?
Setelah kemenangan sensasional ini, Argentina akan membawa momentum yang sangat kuat menuju laga perempat final Piala Dunia yang akan datang. Skuad ini harus segera pulih dari kelelahan fisik dan emosional yang luar biasa yang harus mereka lalui untuk mengalahkan Mesir. Pelatih Lionel Scaloni kini akan berfokus pada penguatan lini pertahanannya untuk menghindari kejadian menegangkan serupa, sementara Messi berupaya memimpin rekan-rekan setimnya yang penuh percaya diri selangkah lebih dekat untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka.
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