‘Mungkin mengungguli skor 28-3’ - Legenda NFL Tom Brady mengakui bahwa Lionel Messi dan Argentina mungkin telah mengungguli keajaiban Super Bowl-nya bersama New England Patriots dalam kategori ‘comeback terhebat’

Brady menyaksikan dengan saksama pertandingan babak 16 besar yang mendebarkan di Atlanta. Argentina sempat tertinggal 2-0 di akhir pertandingan melawan tim Mesir yang tampil gemilang, dipimpin oleh Mohamed Salah. Namun, tim asal Amerika Selatan itu memicu kebangkitan yang menakjubkan saat akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-79.

Beberapa menit kemudian, Messi mencetak gol penyama kedudukan yang krusial sehingga skor menjadi 2-2. Drama tersebut mencapai puncaknya dua menit memasuki waktu tambahan ketika Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan. Rangkaian peristiwa yang menakjubkan itu membuat Mesir pulang ke rumah dan membuat para penonton, termasuk mantan quarterback New England Patriots tersebut, benar-benar kagum atas ketangguhan yang ditunjukkan oleh tim pemenang.