"Mungkin memang pantas masuk daftar" - Carlo Ancelotti meminta maaf kepada Joao Pedro atas pencoretan namanya dari skuad Brasil untuk Piala Dunia

Setelah mengumumkan skuad, Ancelotti mengakui bahwa proses seleksi membuat beberapa pemain merasa kurang beruntung. Pelatih Brasil itu secara terbuka meminta maaf kepada Pedro setelah tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang.

"Beberapa pemain yang bersama kami tahun ini mungkin tidak akan senang dengan daftar ini," kata Ancelotti kepada wartawan. "Saya minta maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami. Tentu saja, kami sedih untuk Joao Pedro. Dengan penampilannya di Eropa musim ini, dia mungkin pantas masuk dalam daftar ini, tetapi sayangnya, dengan segala kesadaran dan rasa hormat, kami memilih pemain lain. Saya sangat menyesal untuk Joao Pedro dan semua yang lain."