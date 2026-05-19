"Mungkin memang pantas masuk daftar" - Carlo Ancelotti meminta maaf kepada Joao Pedro atas pencoretan namanya dari skuad Brasil untuk Piala Dunia
Ancelotti membahas keputusan sulit terkait skuad Brasil
Meskipun Pedro tampil mengesankan di Liga Premier, Ancelotti memilih pemain-pemain yang lebih berpengalaman untuk skuad tim nasional Brasil menjelang Piala Dunia mendatang. Salah satu pilihan yang paling mencolok adalah kembalinya Neymar, yang selama tiga tahun terakhir mengalami masalah kebugaran. Ancelotti mengakui bahwa beberapa pemain akan merasa kecewa dengan daftar skuad akhir, dengan Pedro dianggap sebagai salah satu pemain yang paling disayangkan tidak masuk skuad setelah penampilannya yang gemilang di Inggris.
Setelah mengumumkan skuad, Ancelotti mengakui bahwa proses seleksi membuat beberapa pemain merasa kurang beruntung. Pelatih Brasil itu secara terbuka meminta maaf kepada Pedro setelah tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang.
"Beberapa pemain yang bersama kami tahun ini mungkin tidak akan senang dengan daftar ini," kata Ancelotti kepada wartawan. "Saya minta maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami. Tentu saja, kami sedih untuk Joao Pedro. Dengan penampilannya di Eropa musim ini, dia mungkin pantas masuk dalam daftar ini, tetapi sayangnya, dengan segala kesadaran dan rasa hormat, kami memilih pemain lain. Saya sangat menyesal untuk Joao Pedro dan semua yang lain."
Penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini yang Bercampur Rasa
Hanya beberapa jam setelah kekecewaan akibat tidak dipanggil ke tim nasional, Chelsea mengonfirmasi bahwa Pedro terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim Ini klub tersebut. Mantan pemain Brighton yang didatangkan dengan nilai transfer £60 juta musim panas lalu ini mendominasi pemungutan suara para penggemar, meraih lebih dari 60 persen suara total dan mengungguli gelandang Enzo Fernandez serta Moises Caicedo.
Pemain berusia 24 tahun ini telah menjadi kejutan bagi The Blues, dengan mencetak 15 gol dan lima assist di Liga Premier saja. Dengan demikian, ia menjadi pemain keenam dalam sejarah Chelsea - menyusul legenda seperti Eden Hazard dan Diego Costa - yang mencapai 20 kontribusi gol dalam musim debutnya di liga utama bersama klub tersebut. Di semua kompetisi, jumlah tersebut meningkat menjadi 25 kontribusi gol yang mengesankan.
Perhatian kembali beralih ke sepak bola klub
Pedro kini akan menyelesaikan musim ini bersama Chelsea sebelum jeda musim panas, setelah namanya tidak masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia. The Blues kini tengah mempersiapkan diri untuk dua laga terakhir mereka di Liga Premier, dimulai dengan laga melawan Tottenham, lalu bertandang ke Sunderland, dalam upaya mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan.