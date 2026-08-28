APL
Diterjemahkan oleh
'Mungkin dia Tuhan?' - Bos Crystal Palace Pierre Sage memuji jenius Manchester City Rayan Cherki
Playmaker Etihad mendapat pujian
Penggawa timnas Prancis itu membawa performa apiknya ke kampanye baru dengan menyumbang dua assist krusial dari bangku cadangan saat City bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Bournemouth 2-1 pada pekan pembuka. Cherki, yang membukukan 10 gol dan 15 assist selama musim debutnya di Manchester, kini bersiap menghadapi mantan mentornya di Selhurst Park. Bos Palace itu sangat menyadari ancaman magis yang dimiliki mantan anak didiknya.
- AFP
Pelatih Palace menyoroti kualitas
Sage menegaskan bahwa potensi besar Cherki sudah terlihat jelas saat mereka bekerja bersama di akademi dan tim utama Lyon. Menatap duel hari Jumat di London selatan, Sage berkata: "Itu adalah sebuah proses dengannya, karena banyak orang berpikir bahwa dia tidak akan sukses dalam kariernya. Saya tidak punya pemikiran yang sama. Saya menjelaskan kepadanya: 'Anda punya bakat besar, dan saya pikir Anda bisa menunjukkannya dalam konteks-konteks spesial'. Dan dia melakukan itu dalam pertandingan terakhirnya melawan Bournemouth.
"Anda harus memberi sesuatu untuk tim dalam bertahan dan mempertahankan talenta Anda dalam menyerang. Saya tidak punya apa pun untuk dikatakan kepadanya secara ofensif karena dia memahami permainan lebih baik daripada saya. Untuk mengendalikannya, hal terbaik adalah mencegah semua operan kepadanya, karena ketika dia menguasai bola dia mampu melakukan hal-hal yang tidak kami bayangkan."
Pelatih asal Prancis memuji sosok jenius
Para petinggi City telah menandai Cherki sebagai penerus jangka panjang Kevin De Bruyne untuk memimpin kreativitas serangan tim. Saat ditanya soal mantan anak didiknya yang menyebutnya jenius sepakbola, Sage merespons dengan pujian setinggi langit: "Saya tidak tahu kata yang lebih tinggi daripada jenius. Saya bukan jenius; dia jenius. Membicarakan sesuatu dan mengajarkan sesuatu adalah satu tahap. Tetapi melakukan hal-hal itu adalah tahap lain. Dia ada di level ini. Mungkin Tuhan?"
- Pro Sports Images
Ujian di Selhurst Park menanti
Tim Palace asuhan Sage bertekad bangkit dari kekalahan 2-0 pada laga pembuka melawan Everton saat mereka menjamu raksasa Inggris itu pada Jumat ini. Membendung kreativitas Cherki dan sistem taktik agresif Enzo Maresca akan menjadi ujian berat bagi lini belakang Crystal Palace di hadapan para pendukung mereka sendiri. Meraih hasil positif dari laga menantang ini akan sangat penting untuk membangun momentum jelang jeda internasional mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami