Sage menegaskan bahwa potensi besar Cherki sudah terlihat jelas saat mereka bekerja bersama di akademi dan tim utama Lyon. Menatap duel hari Jumat di London selatan, Sage berkata: "Itu adalah sebuah proses dengannya, karena banyak orang berpikir bahwa dia tidak akan sukses dalam kariernya. Saya tidak punya pemikiran yang sama. Saya menjelaskan kepadanya: 'Anda punya bakat besar, dan saya pikir Anda bisa menunjukkannya dalam konteks-konteks spesial'. Dan dia melakukan itu dalam pertandingan terakhirnya melawan Bournemouth.

"Anda harus memberi sesuatu untuk tim dalam bertahan dan mempertahankan talenta Anda dalam menyerang. Saya tidak punya apa pun untuk dikatakan kepadanya secara ofensif karena dia memahami permainan lebih baik daripada saya. Untuk mengendalikannya, hal terbaik adalah mencegah semua operan kepadanya, karena ketika dia menguasai bola dia mampu melakukan hal-hal yang tidak kami bayangkan."