"Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!" Bintang Bayern, Josip Stanisic, melontarkan tuduhan serius terhadap Antonio Rüdiger dari Real Madrid

Stanisic melakukan dribel melewati Rüdiger dan mengoper bola ke Serge Gnabry di tengah lapangan. Namun, bek tengah Jerman itu langsung menabrakkan siku ke sisi tubuh Stanisic begitu operan itu dilepaskan, dan tampaknya juga melontarkan beberapa kata kasar kepada pemain timnas Kroasia yang sedang meringis kesakitan di tanah. Tak lama setelah itu, Real mencetak gol menjadi 3-2 melalui Kylian Mbappe.

"Dia melihat saya datang dan langsung menabrak saya. Dulu, wasit biasanya membiarkan permainan terus berjalan dan jika bola hilang, baru meniup peluit untuk tendangan bebas. Mungkin wasit lupa aturan itu, saya tidak tahu," kata Stanisic yang masih kesal di zona campuran setelah pertandingan, sambil juga menegur Rüdiger atas perilakunya setelah tekel keras tersebut.

"Soal apa yang terjadi saat saya tergeletak di lapangan, saya tidak perlu membicarakannya sekarang. Mereka bisa tanya Toni saja. Tapi menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata Stanisic dengan nada marah, lalu menambahkan: "Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi mereka bisa tanya sendiri padanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!"

Menanggapi pernyataan seorang reporter bahwa Rüdiger tidak mau berkomentar setelah pertandingan, Stanisic menduga bahwa pemain berusia 33 tahun itu mungkin akan melakukannya nanti dalam konteks tim nasional dan menambahkan: "Saya bukan orang yang ingin ada dendam, dan saya juga tidak mengambilnya secara pribadi. Itu sudah terjadi, dan bagi saya masalahnya sudah selesai. Tapi hal seperti itu tidak pantas. Terlepas dari apakah kita bertanding melawan satu sama lain dan saling mengenal atau tidak."