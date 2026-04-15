"Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!" Bintang Bayern, Josip Stanisic, melontarkan tuduhan serius terhadap Antonio Rüdiger dari Real Madrid

Josip Stanisic mendapat tekel keras dari Antonio Rüdiger sesaat sebelum babak pertama berakhir, wasit tidak meniup peluit, dan Real Madrid langsung mencetak gol menjadi 3-2. Setelah Bayern menang, Stanisic melontarkan kata-kata kasar kepada pemain asal Jerman itu.

Itu adalah pertandingan yang seolah-olah diciptakan khusus untuk Antonio Rüdiger. Kapten pertahanan Real Madrid pasti merasa sangat nyaman dalam pertandingan leg kedua perempat final yang sarat emosi antara FC Bayern dan Los Blancos. Pertarungan sengit dan banyak ejekan, persis seperti yang disukai pemain asal Jerman itu. Namun, Rüdiger tampaknya kembali bertindak berlebihan terhadap bek Bayern, Josip Stanisic.

Setelah melakukan tekel yang cukup kontroversial, menyakitkan, dan sebenarnya layak mendapat kartu kuning terhadap Stanisic sesaat sebelum jeda, terjadi insiden yang membuat pemain FC Bayern itu marah besar bahkan setelah juara berulang kali itu menang 4-3.

Kegilaan Neuer dan penampilan gemilang Upamecano dengan sedikit cacat: Nilai-nilai Bayern melawan Real Madrid

  • Stanisic melakukan dribel melewati Rüdiger dan mengoper bola ke Serge Gnabry di tengah lapangan. Namun, bek tengah Jerman itu langsung menabrakkan siku ke sisi tubuh Stanisic begitu operan itu dilepaskan, dan tampaknya juga melontarkan beberapa kata kasar kepada pemain timnas Kroasia yang sedang meringis kesakitan di tanah. Tak lama setelah itu, Real mencetak gol menjadi 3-2 melalui Kylian Mbappe.

    "Dia melihat saya datang dan langsung menabrak saya. Dulu, wasit biasanya membiarkan permainan terus berjalan dan jika bola hilang, baru meniup peluit untuk tendangan bebas. Mungkin wasit lupa aturan itu, saya tidak tahu," kata Stanisic yang masih kesal di zona campuran setelah pertandingan, sambil juga menegur Rüdiger atas perilakunya setelah tekel keras tersebut.

    "Soal apa yang terjadi saat saya tergeletak di lapangan, saya tidak perlu membicarakannya sekarang. Mereka bisa tanya Toni saja. Tapi menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata Stanisic dengan nada marah, lalu menambahkan: "Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi mereka bisa tanya sendiri padanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!"

    Menanggapi pernyataan seorang reporter bahwa Rüdiger tidak mau berkomentar setelah pertandingan, Stanisic menduga bahwa pemain berusia 33 tahun itu mungkin akan melakukannya nanti dalam konteks tim nasional dan menambahkan: "Saya bukan orang yang ingin ada dendam, dan saya juga tidak mengambilnya secara pribadi. Itu sudah terjadi, dan bagi saya masalahnya sudah selesai. Tapi hal seperti itu tidak pantas. Terlepas dari apakah kita bertanding melawan satu sama lain dan saling mengenal atau tidak."

    Setelah beberapa kali meluapkan emosi, Antonio Rüdiger kini tampak telah berubah

    Rüdiger baru-baru ini menunjukkan sikap yang telah berubah di tim nasional setelah beberapa kali meluapkan emosi dan menjalani skorsing panjang akibat insiden di final Piala Jerman melawan FC Barcelona musim lalu. Dia menganggap serius kritik yang "disampaikan dengan serius dan objektif", "karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan", kata Rüdiger kepada FAZ pada akhir Maret sebelum dua pertandingan uji coba melawan Ghana dan Swiss. Dia tidak ingin menjadi sumber keributan, melainkan "memberikan stabilitas dan keamanan".

    Telah terjadi diskusi yang sekali lagi menunjukkan kepadanya, "bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen tidak saya penuhi". 

    Tak lama setelah bentrokan dengan Rüdiger, pertandingan bagi Stanisic pun berakhir. Saat jeda, pelatih Vincent Kompany menariknya keluar, dan Alphonso Davies masuk menggantikannya. Sebuah langkah pencegahan yang pada akhirnya justru disyukuri oleh Stanisic, seperti yang ia akui setelah pertandingan. 

    Stanisic nyaris bersyukur atas tindakan Kompany - Pelatih Bayern kini absen karena skorsing

    "Itu adalah tindakan pencegahan karena kartu kuning. Kita juga sudah melihatnya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahwa dia ingin melindungi pertahanan kita. Karena wasit-wasit sepertinya sudah kehilangan sedikit kepekaan dalam pertandingan-pertandingan besar. Dan bahkan jika itu bukan pelanggaran atau terasa tidak melakukan apa-apa, seseorang bisa mendapat kartu kuning-merah," katanya sambil langsung merujuk pada kartu merah kontroversial yang diberikan kepada Eduardo Camavinga, yang membuat para pemain Real marah hingga jauh setelah pertandingan berakhir dan mereka anggap sebagai penentu hasil pertandingan. "Saya tidak yakin wasit tahu bahwa dia sudah memberi kartu kuning sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kartu itu," kata Stanisic mengenai insiden tersebut.

    Adegan kontroversialnya sendiri selama pertandingan ternyata memiliki konsekuensi pahit bagi Bayern. Pasalnya, Kompany begitu marah karena tidak ada peluit pelanggaran setelah tekel Rüdiger terhadap pemain Jerman-Kroasia itu, sehingga wasit Vincic memberinya kartu kuning ketiga dalam kompetisi ini. Dengan demikian, pemain asal Belgia itu akan absen pada leg pertama semifinal Bayern di Paris Saint-Germain. Hal ini bahkan mengejutkan Direktur Olahraga Max Eberl. "Benarkah begitu?", tanya Eberl dengan heran kepada DAZN: "Kami sudah bilang: 'Hebat, tidak ada pemain yang diskors' - dan sekarang giliran pelatih yang diskors? Astaga!"

