“Mungkin Chelsea” — Cesc Fabregas diunggulkan untuk posisi manajer di Chelsea atau Barcelona setelah menorehkan prestasi “luar biasa” bersama Como, tim sensasi Serie A
Fabregas pernah bekerja di bawah asuhan Wenger, Guardiola, dan Mourinho
Fabregas awalnya menangani tim U-19 dan tim B Como setelah pensiun sebagai pemain di klub tersebut. Ia ditunjuk sebagai pelatih sementara tim utama pada November 2023, dengan dispensasi khusus yang diberikan kepadanya karena pada saat itu ia belum memiliki lisensi kepelatihan UEFA Pro.
Pria berusia 38 tahun ini terbukti memiliki bakat alami, meski tanpa kualifikasi yang relevan, berkat pengalaman berharga yang ia peroleh selama bertahun-tahun saat bekerja di bawah asuhan Arsene Wenger, Pep Guardiola, dan Jose Mourinho.
Fabregas membawa Como promosi ke Serie A pada akhir musim debutnya, sehingga ia dapat menandatangani kontrak empat tahun. Kini, ia membawa tim tersebut menduduki peringkat keempat di klasemen liga utama - di atas tim-tim seperti Juventus, Roma, Atalanta, dan Lazio - dengan peluang besar untuk bermain di Liga Champions.
Fabregas membawa Como dalam perburuan tiket ke Liga Champions
Saat ditanya mengenai penilaiannya terhadap kinerja Fabregas di Como, legenda AC Milan dan tokoh penting Serie A, Ambrosini—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Jaydee Living—mengatakan: “Luar biasa. Tentu saja, mereka menghabiskan banyak uang. Namun, mereka menghabiskan uang dengan cara yang tepat. Hal itu tidak selalu mudah. Mereka menemukan pemain yang sempurna untuk gaya permainan yang diinginkan Cesc. Dan dalam dua atau tiga bulan terakhir, Cesc menambahkan sesuatu yang baru dalam gayanya.
“Di Italia, kami suka bermain, ada banyak tim yang menerapkan sistem man-to-man. Jadi dia terpaksa mencari solusi lain, cara-cara lain untuk memenangkan pertandingan. Itulah mengapa mereka pantas berada di posisi mereka saat ini.”
Apakah Fabregas akan menjadi manajer Chelsea, Arsenal, atau Barcelona di masa depan?
Pertanyaan yang muncul sekarang adalah: Berapa lama Fabregas akan memimpin Como? Ia dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, yang berarti ia akan menarik minat dari klub-klub papan atas di seluruh Eropa.
Mengingat ikatan profesionalnya dengan klub-klub seperti Arsenal, Barcelona, dan Chelsea, apakah dia bisa kembali ke Emirates Stadium, Camp Nou, atau Stamford Bridge?
Ambrosini, pemenang empat kali gelar Serie A, mengatakan ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya: “Ya, tentu saja dia bisa. Tapi kamu tahu Xabi Alonso. Saya bicara tentang Xabi Alonso karena ini adalah jenis situasi yang dulu kita bicarakan untuknya. Kamu harus menemukan tempat yang tepat.
“Oke, kamu harus bicara dengan pemilik klub. Kamu harus menemukan situasi di mana kamu bisa melakukan apa yang menurutmu baik untukmu. Dan soal atmosfernya.
“Jadi tentu saja Barcelona bisa jadi pilihan yang bagus. Saya tidak tahu soal Real Madrid, karena Real dalam situasi yang aneh. Tapi mungkin Chelsea. Chelsea punya manajer yang bagus karena Enzo Maresca adalah manajer yang bagus. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Enzo adalah manajer yang bagus. Saya tidak yakin Cesc akan meninggalkan liga Italia. Tidak perlu terburu-buru.”
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rosenior di Stamford Bridge
Tidak ada tanda-tanda bahwa Hansi Flick akan meninggalkan jabatannya di Barcelona dalam waktu dekat, dengan kontraknya yang kabarnya akan diperpanjang hingga 2028, sementara Mikel Arteta membawa Arsenal bersaing memperebutkan gelar Liga Premier dan Liga Champions.
Namun, sebuah posisi mungkin akan terbuka di Chelsea dalam waktu dekat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan mulai dilontarkan kepada Liam Rosenior hanya tiga bulan setelah ia memimpin The Blues, dan Fabregas bisa saja - bersama dengan nama-nama seperti Frank Lampard - menjadi kandidat di sana jika terjadi pergantian pelatih lagi di London Barat pada musim panas 2026.