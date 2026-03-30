“Mungkin Chelsea” — Cesc Fabregas diunggulkan untuk posisi manajer di Chelsea atau Barcelona setelah menorehkan prestasi “luar biasa” bersama Como, tim sensasi Serie A

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah: Berapa lama Fabregas akan memimpin Como? Ia dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, yang berarti ia akan menarik minat dari klub-klub papan atas di seluruh Eropa.

Mengingat ikatan profesionalnya dengan klub-klub seperti Arsenal, Barcelona, dan Chelsea, apakah dia bisa kembali ke Emirates Stadium, Camp Nou, atau Stamford Bridge?

Ambrosini, pemenang empat kali gelar Serie A, mengatakan ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya: “Ya, tentu saja dia bisa. Tapi kamu tahu Xabi Alonso. Saya bicara tentang Xabi Alonso karena ini adalah jenis situasi yang dulu kita bicarakan untuknya. Kamu harus menemukan tempat yang tepat.

“Oke, kamu harus bicara dengan pemilik klub. Kamu harus menemukan situasi di mana kamu bisa melakukan apa yang menurutmu baik untukmu. Dan soal atmosfernya.

“Jadi tentu saja Barcelona bisa jadi pilihan yang bagus. Saya tidak tahu soal Real Madrid, karena Real dalam situasi yang aneh. Tapi mungkin Chelsea. Chelsea punya manajer yang bagus karena Enzo Maresca adalah manajer yang bagus. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Enzo adalah manajer yang bagus. Saya tidak yakin Cesc akan meninggalkan liga Italia. Tidak perlu terburu-buru.”