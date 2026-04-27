Muncul foto-foto yang mengkhawatirkan yang memperlihatkan Jack Grealish tampak tertidur di sebuah bar, menyusul klaim bahwa bintang timnas Inggris itu terlibat dalam 'pesta minum-minum di sore hari'

Grealish membagikan beberapa foto di akun Instagram-nya pada bulan Maret yang memperlihatkan bahwa program rehabilitasinya telah berjalan dengan baik. Ia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ia “berusaha keras untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya”.

Bintang Timnas Inggris yang telah tampil dalam 39 pertandingan ini awalnya dipasangi gips setelah menjalani operasi, sebelum beralih ke sepatu khusus yang mencegah tekanan berlebihan pada kaki kirinya dan menggunakan skuter lutut untuk membantu mengistirahatkan kakinya. Tampaknya kemajuan yang cukup telah dicapai sehingga tidak diperlukan alat bantu pelindung pada tahap ini.

Hal itu berdasarkan foto-foto yang diunggah oleh The Sun, yang mengklaim bahwa Grealish bergabung dengan teman-temannya di Stories, Manchester, pada 25 April untuk "sesi minum-minum sore bersama teman-teman".

Grealish tampak kesulitan untuk tetap membuka matanya saat berbaur dengan sekelompok teman, dengan The Sun memperoleh foto-foto dirinya yang terkulai di kursi, dengan seorang saksi mata dilaporkan mengatakan: “Teman-temannya mencoba membangunkannya. Minuman keras pasti telah membuatnya mabuk.”



