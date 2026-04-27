Getty
Diterjemahkan oleh
Muncul foto-foto yang mengkhawatirkan yang memperlihatkan Jack Grealish tampak tertidur di sebuah bar, menyusul klaim bahwa bintang timnas Inggris itu terlibat dalam 'pesta minum-minum di sore hari'
Grealish, pemain pinjaman Everton, sedang dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi akibat cedera kaki
Penampilan terakhir Grealish bersama The Toffees terjadi saat melawan mantan klubnya, Aston Villa, pada 18 Januari. Pertandingan tersebut merupakan penampilannya yang ke-22 musim ini, dengan catatan dua gol dan enam assist selama masa produktifnya di Merseyside yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Agustus.
Setelah mengalami patah tulang akibat stres saat menghadapi Villa, Grealish kemudian menjalani operasi. Ia sedang menjalani program pemulihan yang diharapkan membuatnya siap untuk awal musim 2026-27 - dengan impian Piala Dunia pupus akibat hambatan kebugaran yang tidak terduga.
Grealish tertangkap kamera 'tertidur di sebuah bar atap di Manchester'
Grealish membagikan beberapa foto di akun Instagram-nya pada bulan Maret yang memperlihatkan bahwa program rehabilitasinya telah berjalan dengan baik. Ia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ia “berusaha keras untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya”.
Bintang Timnas Inggris yang telah tampil dalam 39 pertandingan ini awalnya dipasangi gips setelah menjalani operasi, sebelum beralih ke sepatu khusus yang mencegah tekanan berlebihan pada kaki kirinya dan menggunakan skuter lutut untuk membantu mengistirahatkan kakinya. Tampaknya kemajuan yang cukup telah dicapai sehingga tidak diperlukan alat bantu pelindung pada tahap ini.
Hal itu berdasarkan foto-foto yang diunggah oleh The Sun, yang mengklaim bahwa Grealish bergabung dengan teman-temannya di Stories, Manchester, pada 25 April untuk "sesi minum-minum sore bersama teman-teman".
Grealish tampak kesulitan untuk tetap membuka matanya saat berbaur dengan sekelompok teman, dengan The Sun memperoleh foto-foto dirinya yang terkulai di kursi, dengan seorang saksi mata dilaporkan mengatakan: “Teman-temannya mencoba membangunkannya. Minuman keras pasti telah membuatnya mabuk.”
Pemain tim nasional Inggris, Grealish, suka bersenang-senang baik di dalam maupun di luar lapangan
Dengan jadwal yang cukup longgar saat ini, tanpa sesi latihan atau pertandingan yang harus dihadapi, Grealish bergabung dengan rekan setimnya di timnas Inggris, Jordan Pickford, dalam perjalanan ulang tahun mewah ke Roma pada bulan Maret, saat pasangan rekan setimnya itu—Megan Pickford—merayakan ulang tahun ke-30.
Selama bertahun-tahun, ia telah dituduh sebagai "party boy", dengan kesenangan yang dicari di luar lapangan sama banyaknya dengan yang ia nikmati di atas lapangan. Pada bulan Desember lalu, Grealish mentraktir teman-temannya perayaan pesta yang dilaporkan menghabiskan biaya £20.000 dan dilaporkan berakhir di sebuah klub telanjang di London.
Grealish sering terlihat mengunjungi tempat-tempat minum di wilayah Barat Laut, di mana ia sering mentraktir minuman bagi warga setempat, dan menjadi sorotan media di seluruh dunia karena perayaan liar yang ia nikmati setelah kemenangan Treble Manchester City pada tahun 2023.
- Getty
Everton, Villa, atau MLS: Di mana Grealish akan bermain musim depan?
Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada Grealish dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Everton memiliki opsi untuk mengubah status peminjamannya dari City menjadi transfer permanen, namun diperkirakan akan membahas penurunan nilai pemicu pembelian sebesar £50 juta ($68 juta) yang tercantum dalam perjanjian awal dengan rival mereka di Liga Premier.
Kembalinya ke klub asalnya, Aston Villa, juga telah dibicarakan, bersama dengan kemungkinan pindah ke Liga Pro Arab Saudi atau MLS di Amerika Utara, dengan City bersiap untuk melepas pemain yang mereka beli seharga £100 juta ($135 juta) pada tahun 2021 dan masih terikat kontrak di Etihad Stadium selama 12 bulan ke depan.