Saat berbicara di Fox Sports setelah pertandingan, Ibrahimovic memuji penampilan tim Amerika Serikat dan mendesak para pendukung untuk percaya pada tim tersebut. Mantan pemain timnas Swedia itu juga menekankan pentingnya momentum selama turnamen.

"Jika sebelumnya kalian tidak percaya, saya akan mengulanginya; mulailah percaya," kata Ibrahimovic. "Mereka didukung oleh seluruh negara, dan ketika kalian memiliki dukungan seperti ini, sulit untuk dikalahkan. Mereka tampil bagus hari ini. Sejujurnya, Australia tidak menjadi ancaman hari ini.

"Saya sudah bilang sebelumnya, bahwa apa pun yang terjadi sebelum Piala Dunia (tidak penting). Yang penting adalah apa yang terjadi sekarang. Kini, momentum yang mereka miliki, itulah yang mereka butuhkan. Mereka hanya perlu terus membangun kepercayaan diri dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Pertandingan ketiga, mari kita lihat apa yang akan terjadi sekarang; mereka bisa memberi istirahat kepada beberapa pemain sekarang setelah lolos. Situasinya terlihat bagus."

Saat ditanya oleh pembawa acara Rebecca Lowe untuk memberikan jawaban satu kata mengenai apakah Amerika Serikat bisa mengangkat trofi, Ibrahimovic menjawab: “Ya.”