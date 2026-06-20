Getty Images Sport
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"Mulailah percaya!" - Zlatan Ibrahimovic menyatakan bahwa Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) mampu menjuarai Piala Dunia 2026
Timnas AS (USMNT) melanjutkan awal yang mengesankan di Piala Dunia
Amerika Serikat memastikan tempat mereka di babak gugur berkat kemenangan 2-0 atas Australia di Seattle. Gol bunuh diri yang dicetak Cameron Burgess di awal pertandingan dan sundulan Alex Freeman memastikan kemenangan kedua berturut-turut di turnamen ini.
Hasil ini menjadi tonggak penting bagi timnas AS, yang mencatatkan dua kemenangan beruntun di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1930. Awal yang kuat ini telah meningkatkan optimisme di sekitar skuad asuhan Pochettino saat mereka bersiap menghadapi babak-babak selanjutnya dalam kompetisi ini. Ibrahimovic termasuk di antara mereka yang terkesan, dan mendukung tuan rumah untuk melanjutkan laju mereka bahkan bersaing memperebutkan gelar juara.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic yakin tuan rumah akan melaju hingga akhir
Saat berbicara di Fox Sports setelah pertandingan, Ibrahimovic memuji penampilan tim Amerika Serikat dan mendesak para pendukung untuk percaya pada tim tersebut. Mantan pemain timnas Swedia itu juga menekankan pentingnya momentum selama turnamen.
"Jika sebelumnya kalian tidak percaya, saya akan mengulanginya; mulailah percaya," kata Ibrahimovic. "Mereka didukung oleh seluruh negara, dan ketika kalian memiliki dukungan seperti ini, sulit untuk dikalahkan. Mereka tampil bagus hari ini. Sejujurnya, Australia tidak menjadi ancaman hari ini.
"Saya sudah bilang sebelumnya, bahwa apa pun yang terjadi sebelum Piala Dunia (tidak penting). Yang penting adalah apa yang terjadi sekarang. Kini, momentum yang mereka miliki, itulah yang mereka butuhkan. Mereka hanya perlu terus membangun kepercayaan diri dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Pertandingan ketiga, mari kita lihat apa yang akan terjadi sekarang; mereka bisa memberi istirahat kepada beberapa pemain sekarang setelah lolos. Situasinya terlihat bagus."
Saat ditanya oleh pembawa acara Rebecca Lowe untuk memberikan jawaban satu kata mengenai apakah Amerika Serikat bisa mengangkat trofi, Ibrahimovic menjawab: “Ya.”
Pochettino sangat senang dengan dukungan dan penampilan timnya
Pochettino turut menyuarakan pujian yang sama seperti Ibrahimovic setelah kemenangan tersebut, memuji para pemainnya serta suasana yang diciptakan oleh penonton di Seattle. Pelatih timnas AS itu juga membandingkan dukungan yang ia saksikan di Amerika Serikat dengan yang ada di tanah airnya.
"Saya pikir ini kembali menjadi pertandingan yang fantastis, babak pertama yang sangat bagus. Saya rasa kami mendominasi pertandingan melawan tim yang sangat tangguh," kata pelatih asal Argentina itu. "Kemarin saya mengatakan bahwa Argentina memiliki suporter yang luar biasa, tapi saya rasa kami tidak kalah dari Argentina. Para suporter kami, saya sangat bahagia untuk mereka."
- AFP
Perhatian kini beralih ke perebutan supremasi grup
Meskipun tiket ke babak gugur sudah dipastikan, USMNT masih memiliki tujuan penting dalam laga terakhir fase grup melawan Turki di Los Angeles.
Kemenangan akan memastikan posisi teratas di grup dan berpotensi memberikan jalur yang lebih menguntungkan di babak gugur. Dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat, dukungan kuat dari suporter tuan rumah, dan momentum yang terus terbangun, tim asuhan Pochettino akan berusaha mempertahankan performa impresif mereka menjelang fase krusial turnamen ini.