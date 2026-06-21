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‘Mulai menggantikan Lionel Messi’ - Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dijuluki sebagai ‘talenta terbesar’ oleh rival Spanyol di Piala Dunia
Pewaris takhta
Yamal seolah tak henti-hentinya menuai pujian, dengan para penggemar, rekan setim, dan bahkan manajer tim lawan pun takjub melihat bakat yang ditampilkannya. Kenaikannya ke level tertinggi sepak bola pada usia yang begitu muda terasa hampir tak pernah terjadi sebelumnya, dan sosok terbaru yang ikut bergabung dalam gelombang pujian ini adalah manajer Arab Saudi, Georgios Donis.
Menjelang pertandingan timnya melawan La Roja, Donis memberikan penilaian yang luar biasa terhadap pemain sayap berusia 18 tahun tersebut. “Menurut saya, Yamal mungkin adalah talenta terbesar di dunia saat ini. Saya rasa dia mulai menggantikan Messi di Barcelona dengan cara terbaik,” kata Donis. “Saya belum pernah melihat pemain seusia ini yang mampu membuat perbedaan sebesar ini, memiliki kualitas seperti ini, dan bermain dengan kedewasaan seperti ini.”
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Aset terbesar Yamal
Meskipun dunia sepak bola sering kali berfokus pada kemampuan menggiring bola, gol, dan aksi-aksi magis Yamal, Donis meyakini bahwa aset terbesar pemain muda ini adalah pemahamannya terhadap permainan. Ia mencatat bahwa Yamal memiliki kecerdasan sepak bola yang biasanya hanya dimiliki oleh pemain-pemain veteran yang telah berkarier selama puluhan tahun di level tertinggi.
“Bagi saya, yang terpenting bukanlah soal keterampilan, melainkan soal kedewasaan. Ia tahu apa yang bisa dilakukannya di setiap momen, dan itulah perbedaan terbesar,” jelas pelatih timnas Arab Saudi tersebut. Ia menambahkan bahwa menghadapi pemain sekelas itu merupakan suatu kebanggaan bagi olahraga ini: “Sungguh luar biasa bagi dunia sepak bola untuk melihat talenta seperti Lamine Yamal, dan sangat menyenangkan bisa menghadapi pemain dengan kualitas setinggi ini.”
Membandingkan era-era kejayaan
Donis sudah tak asing lagi menghadapi para legenda Barcelona dari berbagai era. Ia memanfaatkan pengalamannya sebelumnya saat melatih melawan klub tersebut pada masa kejayaan Messi untuk menggambarkan betapa mengesankan sang bintang remaja saat ini. Bagi manajer asal Arab Saudi itu, dampak yang ditunjukkan di lapangan sangat mirip dengan yang ditunjukkan oleh pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut.
“Saya ingat saat saya melatih Abuel dan kami menghadapi Barcelona pada era Messi,” kenang Donis. “Dan secara umum, saya melihat bahwa Lamine Yamal saat ini adalah talenta termuda yang memiliki kualitas terbaik sekaligus kedewasaan.”
- Getty Images Sport
Ketergantungan taktis Spanyol
Di luar level klub, Yamal telah menjadi sosok yang tak tergantikan bagi tim nasional Spanyol. Donis berpendapat bahwa tim asuhan Luis de la Fuente kehilangan ketajaman yang sama ketika bintang Barcelona dan Nico Williams tidak berada di lapangan, sambil menyoroti kesulitan Spanyol dalam menguasai bola yang tidak diakhiri dengan penyelesaian akhir yang klinis.
“Saya selalu menjawab dengan jujur, Spanyol bukanlah tim yang sama ketika Lamine Yamal atau Nico Williams berada di bangku cadangan,” kata Donis. “Tim ini menjadi berbeda, dalam arti bahwa mereka memang menguasai bola, tetapi kurang memiliki elemen individu, serta situasi satu lawan satu ketika kedua pemain ini absen. Hal ini terlihat jelas pada pertandingan terakhir; meskipun menguasai bola dengan baik, Spanyol kehilangan solusi-solusi individu.”