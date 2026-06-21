‘Mulai menggantikan Lionel Messi’ - Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dijuluki sebagai ‘talenta terbesar’ oleh rival Spanyol di Piala Dunia

Yamal seolah tak henti-hentinya menuai pujian, dengan para penggemar, rekan setim, dan bahkan manajer tim lawan pun takjub melihat bakat yang ditampilkannya. Kenaikannya ke level tertinggi sepak bola pada usia yang begitu muda terasa hampir tak pernah terjadi sebelumnya, dan sosok terbaru yang ikut bergabung dalam gelombang pujian ini adalah manajer Arab Saudi, Georgios Donis.

Menjelang pertandingan timnya melawan La Roja, Donis memberikan penilaian yang luar biasa terhadap pemain sayap berusia 18 tahun tersebut. “Menurut saya, Yamal mungkin adalah talenta terbesar di dunia saat ini. Saya rasa dia mulai menggantikan Messi di Barcelona dengan cara terbaik,” kata Donis. “Saya belum pernah melihat pemain seusia ini yang mampu membuat perbedaan sebesar ini, memiliki kualitas seperti ini, dan bermain dengan kedewasaan seperti ini.”