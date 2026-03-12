"Mulai menggali": Bos klub akan melanggar semua aturan demi kembalinya Kai Havertz ke Bundesliga dengan cara yang spektakuler

Havertz mengenakan jersey Werkself selama sepuluh tahun. Secara keseluruhan, ia telah bermain dalam 150 pertandingan resmi untuk B04, dengan mencetak 46 gol dan 31 assist. Pada musim panas 2020, ia akhirnya bergabung dengan FC Chelsea dengan biaya transfer hampir 100 juta euro, dan pada 2023 ia pindah ke rival sekota Arsenal.

Namun, hubungannya dengan para pembuat keputusan di Leverkusen serta sebagian besar penggemar tetap baik. Hal ini terlihat jelas saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada Rabu malam, ketika hampir seluruh penonton di BayArena memberikan tepuk tangan meriah saat ia masuk pada babak kedua. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Havertz telah dipersembahkan secara terbuka di lapangan, karena hal ini tidak dapat dilakukan saat ia pergi pada 2020 karena pandemi Corona.

Menurut informasi dari Sport1, pemain berusia 26 tahun itu bahkan masih berada di ruang ganti Leverkusen cukup lama setelah pertandingan berakhir. Di sana, ia tampaknya berbicara panjang lebar dengan para pemain dan pejabat klub sebelum dijemput oleh seorang pengasuh Arsenal agar The Gunners dapat memulai perjalanan pulang.