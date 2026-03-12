Setelah hasil imbang 1-1 melawan FC Arsenal dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam, Rolfes, ketika ditanya tentang kemungkinan kembalinya Havertz di masa depan, mengatakan: "Dengan Kai, selalu ada risiko saya akan melemah. Dia juga tahu itu."
"Mulai menggali": Bos klub akan melanggar semua aturan demi kembalinya Kai Havertz ke Bundesliga dengan cara yang spektakuler
Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, Werkself memiliki aturan untuk tidak memanggil kembali pemain yang telah dilatih secara khusus, yang menjadi bintang di Leverkusen dan kemudian bergabung dengan klub top Eropa, karena mereka hanya dapat membantu klub secara terbatas di akhir karier mereka.
Namun, dalam kasus Havertz, Rolfes menekankan bahwa ia ingin melanggar prinsip ini jika ada peluang di masa depan: "Setiap kali kami berbicara, saya sudah mulai menggali informasi," kata direktur olahraga Leverkusen itu.
Havertz tampaknya masih berada di ruang ganti Leverkusen cukup lama setelah peluit akhir dibunyikan.
Havertz mengenakan jersey Werkself selama sepuluh tahun. Secara keseluruhan, ia telah bermain dalam 150 pertandingan resmi untuk B04, dengan mencetak 46 gol dan 31 assist. Pada musim panas 2020, ia akhirnya bergabung dengan FC Chelsea dengan biaya transfer hampir 100 juta euro, dan pada 2023 ia pindah ke rival sekota Arsenal.
Namun, hubungannya dengan para pembuat keputusan di Leverkusen serta sebagian besar penggemar tetap baik. Hal ini terlihat jelas saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada Rabu malam, ketika hampir seluruh penonton di BayArena memberikan tepuk tangan meriah saat ia masuk pada babak kedua. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Havertz telah dipersembahkan secara terbuka di lapangan, karena hal ini tidak dapat dilakukan saat ia pergi pada 2020 karena pandemi Corona.
Menurut informasi dari Sport1, pemain berusia 26 tahun itu bahkan masih berada di ruang ganti Leverkusen cukup lama setelah pertandingan berakhir. Di sana, ia tampaknya berbicara panjang lebar dengan para pemain dan pejabat klub sebelum dijemput oleh seorang pengasuh Arsenal agar The Gunners dapat memulai perjalanan pulang.
Kai Havertz: Catatan prestasinya untuk Bayer 04 Leverkusen
Permainan Gol Assist Menit bermain 150 46 31 11.322