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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Mulai hari ini, Douglas Luiz kembali ke Juventus: mustahil untuk menjualnya, upaya mencari klub peminjam pun dimulai kembali

Juventus
D. Luiz
Transfers

Pemain asal Brasil tersebut, setelah masa peminjamannya yang berlangsung dua kali di Nottingham Forest dan Aston Villa berakhir, kembali ke Continassa

Mulai hari ini, Douglas Luiz kembali menjadi pemain Juventus: masa peminjamannya di Aston Villa berakhir kemarin, yang merupakan kelanjutan dari masa peminjamannya di Nottingham Forest sejak Januari lalu, pada paruh pertama musim 2025-26. Musim terakhir ini bukanlah musim yang gemilang bagi pemain Brasil kelahiran 1998 tersebut, justru sebaliknya. Dengan 34 penampilan, 1 gol, 2 assist, dan 1.591 menit bermain di Nottingham dan Aston Villa—dengan rata-rata 46 menit per pertandingan—pemain Brasil ini mengecewakan, sama seperti pada musim sebelumnya di Turin, meskipun namanya juga tercantum dalam daftar pemain pemenang Liga Europa bersama Aston Villa (ia masuk lapangan pada menit ke-88 di final).


Bagi Douglas Luiz, ini merupakan kembalinya ke lingkungan yang paling menonjolkan kemampuannya sebelum ia bergabung dengan Torino. Namun, hal itu belum cukup untuk membuatnya dipertahankan. Gelandang asal Brasil ini, setelah masa peminjamannya di Aston Villa berakhir, kembali ke Torino sambil menunggu kepastian mengenai masa depannya.


  • PERTAMA KALINYA MENGALAMI MUSIM YANG BURUK

    Perlu diingat bahwa Douglas Luiz, yang dibeli Juventus pada tahun 2024 seharga 50 juta euro ditambah biaya tambahan sebesar 1,5 juta, setelah menjalani musim yang mengecewakan bersama Bianconeri (27 penampilan dan tanpa gol), dipinjamkan pada musim panas lalu ke Nottingham Forest dan kemudian pada Januari ke Aston Villa. Bagi pemain kelahiran 1998 ini, yang masih terikat kontrak dengan Juventus hingga tahun 2029, kini muncul situasi bursa transfer yang sangat rumit, baik baginya maupun bagi Juventus. Pemain asal Brasil ini benar-benar gagal pada musim 2024-25 bersama Juve (hanya 6 penampilan sebagai starter dan total 877 menit, tanpa gol maupun assist) dan, pada musim 2025-26, ia bahkan dua kali gagal membuktikan diri. Pertama oleh Nottingham Forest, tempat ia dipinjamkan pada musim panas dengan opsi pembelian bersyarat (ia harus bermain dalam 15 pertandingan dengan durasi minimal 45 menit agar opsi pembelian tersebut berlaku), dan kemudian oleh Aston Villa (klub tempat Juventus merekrutnya), di mana ia mencoba bangkit kembali pada Januari. The Villans, yang menandatangani kontrak hanya dengan hak pembelian, hanya memainkannya sebagai starter pada situasi darurat di lini tengah, dan menempatkannya di bangku cadangan setiap kali skuad Emery—pemenang Liga Europa untuk kelima kalinya—tidak mengalami kekosongan akibat cedera atau skorsing.


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  • MENCARI PINJAMAN

    Douglas Luiz akan menjadi ujian berat yang harus dihadapi Giovanni Carnevali, direktur eksekutif baru Juventus, selama bursa transfer musim panas. Masih terdaftar dalam neraca klub dengan nilai hampir 30 jutadan terikat kontrak dengan Bianconeri hingga 2029 dengan gaji bersih 5 juta, pemain asal Brasil ini akan menjadi masalah besar bagi perkembangan bursa transfer Si Nyonya Tua. Menemukan klub yang, hingga saat ini, bersedia mengeluarkan setidaknya 30 juta untuk membelinya secara permanen, sehingga Bianconeri terhindar dari kerugian, pada dasarnya mustahil. Satu-satunya opsi yang bisa ditempuh “Si Nenek Tua” adalah mempertahankannya (setelah penilaian yang akan dilakukan Luciano Spalletti selama pemusatan latihan), peminjaman dengan opsi pembelian, atau peminjaman tanpa opsi pembelian. Situasi Douglas Luiz semakin mirip dengan rekan senegaranya: Arthur Melo. Dibeli pada tahun 2020 dengan harga yang sangat tinggi (72 juta ditambah 10 juta sebagai bonus), pemain kelahiran 1996 ini—yang tidak bisa dijual secara permanen—telah menghabiskan enam tahun terakhir berpindah-pindah antara berbagai jenis peminjaman. Arthur, yang masih terikat kontrak dengan Bianconeri hingga 2027, setelah peminjaman terakhirnya ke Gremio, mulai hari ini juga kembali masuk dalam skuad Juventus.


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