Mulai hari ini, Douglas Luiz kembali ke Juventus: mustahil untuk menjualnya, upaya mencari klub peminjam pun dimulai kembali

Mulai hari ini, Douglas Luiz kembali menjadi pemain Juventus: masa peminjamannya di Aston Villa berakhir kemarin, yang merupakan kelanjutan dari masa peminjamannya di Nottingham Forest sejak Januari lalu, pada paruh pertama musim 2025-26. Musim terakhir ini bukanlah musim yang gemilang bagi pemain Brasil kelahiran 1998 tersebut, justru sebaliknya. Dengan 34 penampilan, 1 gol, 2 assist, dan 1.591 menit bermain di Nottingham dan Aston Villa—dengan rata-rata 46 menit per pertandingan—pemain Brasil ini mengecewakan, sama seperti pada musim sebelumnya di Turin, meskipun namanya juga tercantum dalam daftar pemain pemenang Liga Europa bersama Aston Villa (ia masuk lapangan pada menit ke-88 di final).





Bagi Douglas Luiz, ini merupakan kembalinya ke lingkungan yang paling menonjolkan kemampuannya sebelum ia bergabung dengan Torino. Namun, hal itu belum cukup untuk membuatnya dipertahankan. Gelandang asal Brasil ini, setelah masa peminjamannya di Aston Villa berakhir, kembali ke Torino sambil menunggu kepastian mengenai masa depannya.



