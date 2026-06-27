Mulai dari umpan-umpan Chris Richards yang nyaris sempurna hingga penampilan Alex Freeman yang melampaui ekspektasi - Lima hal yang kita pelajari tentang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) selama babak penyisihan grup Piala Dunia

Satu pandangan terakhir sebelum benar-benar membalik halaman, oke?

Babak penyisihan grup Tim Nasional Putra AS telah usai, dan kini yang terpenting hanyalah babak gugur. Namun sebelum tim asuhan Mauricio Pochettino sepenuhnya beralih ke mode "menang atau pulang", ada baiknya kita meninjau kembali apa yang telah membawa mereka sampai ke sini. AS memenangkan grup, menunjukkan keseimbangan serangan yang nyata, mendapatkan kontribusi dari seluruh skuad, dan bahkan setelah tersandung di menit-menit akhir melawan Turki, mereka meninggalkan fase pertama dengan lebih banyak jawaban daripada pertanyaan.

Ini adalah babak penyisihan grup paling bersemangat dalam sejarah tim ini, di mana para pemain dan suporter menunjukkan semangat yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Musim panas ini memang sudah terasa berbeda, namun sekali lagi, satu-satunya cara untuk benar-benar mewujudkannya adalah dengan menorehkan prestasi di babak-babak selanjutnya turnamen ini.

Jadi, menjelang babak-babak selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari babak penyisihan grup? Apa yang menonjol? Apa yang akan dipetik USMNT dari tiga pertandingan pertama? GOAL mengulasnya...