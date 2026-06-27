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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Mulai dari umpan-umpan Chris Richards yang nyaris sempurna hingga penampilan Alex Freeman yang melampaui ekspektasi - Lima hal yang kita pelajari tentang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) selama babak penyisihan grup Piala Dunia

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
M. Tillman
C. Richards
A. Freeman
W. McKennie
T. Adams

GOAL mengulas pelajaran yang dapat dipetik dari tiga pertandingan pertama Piala Dunia

Satu pandangan terakhir sebelum benar-benar membalik halaman, oke?

Babak penyisihan grup Tim Nasional Putra AS telah usai, dan kini yang terpenting hanyalah babak gugur. Namun sebelum tim asuhan Mauricio Pochettino sepenuhnya beralih ke mode "menang atau pulang", ada baiknya kita meninjau kembali apa yang telah membawa mereka sampai ke sini. AS memenangkan grup, menunjukkan keseimbangan serangan yang nyata, mendapatkan kontribusi dari seluruh skuad, dan bahkan setelah tersandung di menit-menit akhir melawan Turki, mereka meninggalkan fase pertama dengan lebih banyak jawaban daripada pertanyaan.

Ini adalah babak penyisihan grup paling bersemangat dalam sejarah tim ini, di mana para pemain dan suporter menunjukkan semangat yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Musim panas ini memang sudah terasa berbeda, namun sekali lagi, satu-satunya cara untuk benar-benar mewujudkannya adalah dengan menorehkan prestasi di babak-babak selanjutnya turnamen ini.

Jadi, menjelang babak-babak selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari babak penyisihan grup? Apa yang menonjol? Apa yang akan dipetik USMNT dari tiga pertandingan pertama? GOAL mengulasnya...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Richards melakukan lebih banyak hal daripada yang kita sadari

    Semua orang menyadari betapa pentingnya peran Chris Richards menjelang babak penyisihan grup. Itulah sebabnya dunia sepak bola Amerika begitu cemas menanti kabar mengenai kondisi pergelangan kakinya. Untungnya, pergelangan kakinya tampaknya baik-baik saja, dan tim AS telah merasakan manfaatnya melalui penampilan pertahanan yang solid dalam dua pertandingan di mana Richards menjadi starter.

    Namun, bukan hanya pertahanan saja, meskipun hal itu sangat penting. Dalam dua penampilannya, Richards telah menyelesaikan 97,8 persen operannya, dengan hanya empat dari 179 percobaannya yang tidak mencapai rekan setimnya. Menurut Opta, itu merupakan rekor akurasi umpan terbaik kedua pada awal turnamen sejak 1966. Hanya Gheorghe Popescu pada 1994 yang lebih akurat dengan 122 dari 124 umpan, atau 98,4 persen.

    Jadi, ya, meskipun Richards bermain tanpa kesalahan saat tidak menguasai bola, ia juga bermain tanpa kesalahan saat menguasai bola, itulah sebabnya AS begitu unggul dalam merebut bola dan mempertahankannya saat ia berada di lapangan.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freeman sudah siap

    Setelah kemenangan atas Australia, Mauricio Pochettino mengatakan bahwa Alex Freeman berpotensi menjadi yang terbaik di dunia di posisinya. Meskipun itu masih jauh, Freeman telah membuktikan sesuatu dalam penampilannya musim panas ini: setidaknya, ia sudah siap untuk Piala Dunia di posisinya.

    Bermain sebagai bek kanan/bek tengah kanan, peran Freeman sangat unik, dan menuntutnya untuk bermain secara komprehensif dan cerdas. Penampilannya di lini pertahanan sangat krusial, itulah sebabnya sangat menyenangkan melihatnya mencetak gol yang kini terkenal dalam kemenangan atas Australia di Seattle.

    Namun, secara umum, Freeman melakukan segalanya dengan benar. Dalam dua pertandingan pertama, ia memimpin USMNT dalam jumlah umpan yang menembus barisan pertahanan lawan dengan 40 umpan. Tim Ream berada di urutan berikutnya dengan 37 umpan, dan setelah itu, ada selisih yang sangat besar hingga ke Antonee Robinson yang mencatatkan 26 umpan.

    Apa artinya ini? Nah, hal ini menegaskan bahwa, terlepas dari bakat fisiknya yang jelas, Freeman juga merupakan pemain sepak bola yang luar biasa, yang telah dan sedang mempelajari berbagai cara untuk memengaruhi jalannya pertandingan bahkan di level ini.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keseimbangan di lini tengah berjalan dengan baik

    Menjelang turnamen ini, tak sedikit pertanyaan yang muncul mengenai lini tengah. Beberapa di antaranya masih mengemuka, terutama terkait kedalaman skuad karena Cristian Roldan sedang mengalami cedera ringan.

    Namun, timnas AS memang sudah memiliki susunan pemain inti yang solid, dan semuanya tampaknya berjalan sesuai rencana.

    Tyler Adams tetaplah Tyler Adams, jadi tidak pernah ada kekhawatiran di sana. Pertanyaannya selalu seperti apa susunan di sekelilingnya. Jawabannya adalah dengan menempatkan Malik Tillman sedikit lebih ke belakang dan memberikan kebebasan kepada Weston McKennie untuk bergerak ke depan. Strategi ini berhasil dengan gemilang. Secara statistik, Tillman telah menjadi salah satu pemain paling lengkap di turnamen ini, sementara McKennie membuat para bek kewalahan dengan lari langsungnya ke belakang pertahanan dan keputusan-keputusan selanjutnya saat menguasai bola.

    Sejauh ini, keseimbangan lini tengah berjalan dengan baik. Kini, terserah pada trio tersebut untuk tetap berada di lapangan dan terus membuatnya berhasil seiring pertandingan yang semakin sulit.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hal-hal yang perlu dibenahi

    Secara realistis, sulit untuk benar-benar menyalahkan timnas AS atas gol yang tercipta di menit-menit akhir saat melawan Turki. Gol itu terjadi dalam pertandingan yang tidak menentukan, dengan susunan pemain inti yang banyak dirotasi dan seorang pemain kunci yang tertatih-tatih di menit-menit akhir akibat cedera pergelangan kaki. AS, pada dasarnya, bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir pertandingan yang tidak berpengaruh pada masa depan. Tidak apa-apa.

    Namun, ada satu aspek dari hal ini yang akan dijadikan pelajaran oleh Pochettino. Ia akan menggunakan ini sebagai pengingat lagi akan pentingnya tidak lengah, karena tim telah terlalu sering melakukannya sepanjang musim panas ini.

    Saat melawan Jerman dalam laga perpisahan, AS kebobolan lebih awal akibat tendangan bebas. Saat melawan Paraguay, mereka benar-benar lengah saat menghadapi tendangan bebas jarak jauh. Kemudian, di menit-menit akhir pertandingan melawan Turki, gol penentu kemenangan di akhir laga berasal dari lemparan ke dalam. Semua gol tersebut sepenuhnya dapat dihindari hanya dengan sedikit lebih fokus.

    Itulah poin yang akan ditekankan Pochettino karena satu momen seperti itu bisa menjadi pembeda antara musim panas yang baik dan buruk.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Negara ini sudah siap

    Mulai dari suasana luar biasa di dalam stadion hingga rekor penonton siaran TV, bisa dikatakan bahwa Amerika kini lebih antusias mendukung USMNT daripada sebelumnya. Sejauh ini, telah terjalin sinergi unik antara tim dan para penggemar di awal turnamen ini; seberapa lama hal ini akan bertahan?

    Itulah pertanyaan besarnya, bukan? Pada fase awal, tim ini menampilkan performa terbaiknya di babak penyisihan grup, sekaligus merebut hati para penggemar. Para penggemar itu kini juga semakin antusias, dan hal ini terlihat di setiap aspek Piala Dunia ini. Kaos tim laris manis, sementara lagu "Country Roads" menikmati momen yang luar biasa sebagai lagu perayaan musim panas ini.

    Kini, lebih dari sebelumnya, negara ini tampak bersemangat dan siap untuk jatuh cinta pada tim ini. Kini, lebih dari sebelumnya, tim ini tampaknya berada dalam posisi yang tepat untuk membangun sesuatu dari cinta tersebut. Hal ini akan berlanjut di babak gugur, dan semakin lama hal ini berlangsung, semakin banyak hal yang akan berubah menjadi lebih baik bagi tim ini.

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